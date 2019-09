Que se passe-t-il entre Microsoft et CCleaner ?

Microsoft n’a jamais été un fan des utilitaires de nettoyage de base de registre pour Windows. Une méfiance qui s’est récemment matérialisée par une mesure assez surprenante, pour ne pas dire brutale de la part du géant de Redmond.

Il faut dire que ce type de petits programmes, dont CCleaner est certainement l’un des plus connus, ont toujours été partoculièrement appréciés des utilisateurs de Windows, notamment dans ses versions précédentes, comme Windows XP. Légers, faciles à installer et à utiliser, ils pouvaient faire de petits miracles et donner une nouvelle vie à un ordinateur épuisé par des années à emmagasiner du code inutile produit par Windows. Cependant, avec Windows 10, il se dit que leur utilisation serait moins indispensable, voire qu’elle pourrait être contre-productive en créant des problèmes dans les ordinateurs. C’est ainsi que CCleaner s’est retrouvé blacklisté sur les forums Microsoft Answers. Selon plusieurs sites et forums spécialisés, Microsoft aurait tout simplement ajouté CCleaner.com à sa liste noire de domaines sur les forums officiels de support Microsoft.

Voici ce que l’on pouvait lire ces derniers jours au sujet des sites blacklistés par Microsoft :

« Microsoft a mis en place divers filtres pour assurer la sécurité des membres de la communauté. Lorsqu’un site Web sur liste noire est affiché, le système le supprimera s’il a été affiché par un utilisateur non affilié. Le filtre supprimera une partie du site de sorte qu’il est illisible avec 4 étoiles (******). Les utilisateurs affiliés pourront poster des sites web qui sont sur la liste noire. »

Cela signifie que les domaines concernés seraient automatiquement censurés lorsqu’ils seraient ajoutés sur le site. Le domaine est inclus dans une liste assez courte de sites, qui ne compte que 11 noms de domaine, ce qui suggère que l’activité est plutôt ciblée.

Microsoft blackliste, puis fait marche arrière

Cette fameuse liste noire a été introduite récemment, et seuls les modérateurs officiels du forum en ont été informés. Dans des cas exceptionnels, certains modérateurs seront en mesure d’afficher des liens vers le logiciel, mais il semble probable que cela pourrait être généralement assez mal vu.

Il faut dire que , tout utile qu’il soit, CCleaner traine déjà quelques casseroles, probablement de nature à éveiller les soupçons des modérateurs de forums Microsoft. En 2017, le programme avait été soupçonné de diffuser un virus qui s’était invité grâce à une faille de sécurité.

Mais ce bannissement semble avoir été de courte durée, puisque CCleaner aurait déjà été réhabilité par Microsoft. Selon notre confrère de MonWindows, qui rapporte une déclaration officielle de l’éditeur du logiciel, CCleaner ne serait donc plus sur la liste noire des forums de Microsoft : « Microsoft a confirmé depuis à CCleaner qu’il avait été placé en liste noire par erreur, et que les équipes de Microsoft sont en train de prendre les mesures nécessaires et immédiates pour rectifier cette erreur, maintenant qu’ils en ont connaissance. »

Alors, faut-il encore utiliser ce type de nettoyeur ? Peut-être, mais avec moult précautions, en vérifiant d’avoir toujours la dernière version à jour, et en se documentant régulièrement et avant chaque utilisation sur les dernières actualités à leur sujet, notamment au sujet de leur sécurité.