À la peine depuis quelques années, le marché des tablettes est l’un des rares secteurs à avoir tiré profit de la crise sanitaire. Propulsées par les périodes de confinements, les ventes ont connu une croissance de 24,9% au deuxième trimestre (chiffres IDC).

Sans grande surprise, Apple conserve sa place de leader avec 13,9 millions d’unités vendues soit une croissance de 17,4%. Ses modèles phares ? L’iPad Pro et l’iPad 8.

Mais la gamme d’Apple ne se constitue pas que d’un seul modèle. L’américain propose désormais une tablette pour tous les besoins et tous les budgets (ou presque). Pour bien choisir l’iPad qui correspond le mieux à vos attentes, nous avons concocté un petit guide.

iPad Pro 2020 : la tablette qui se voulait laptop

Avec l’iPad Pro, Apple promet à certains utilisateurs de mettre leur PC portable au placard. Si l’édition 2020 n’apporte que très peu de nouveautés par rapport à celle de 2018 (nouveaux capteurs photo, scanner LiDAR et puce A12Z plus performante) elle reste la meilleure tablette du moment.

Proposée en deux versions (11 et 12,9 pouces), la tablette d’Apple se distingue par son design toujours aussi élégant et ses finitions exemplaires. Très endurant, l’iPad Pro brille surtout par son interface. iPadOS est incontestablement le logiciel le mieux pensé pour une utilisation hybride, en mobilité. Encore plus depuis la prise en charge des trackpads et souris bluetooth.

Oui, l’iPad Pro est bien une machine pensée pour un usage professionnel. Mais pour remplacer votre ordinateur portable, il faudra au moins vous équiper d’un clavier (ou étui clavier). Si vous êtes créateurs, l’Apple Pencil (qui vaut son pesant d’or) ne sera pas de trop non plus.

Cela alourdit une facture déjà salée : l’iPad Pro 2020 est disponible à partir de 899 euros (128 Go) pour le modèle 11 pouces et 1119 euros pour la version 12,9 pouces. Le modèle le plus avancé (12,9 pouces, 1 To) coûte tout de même 1669 euros, soit bien plus que le dernier MacBook Air M1.

iPad Air 4 : le presque Pro

Si l’iPad Pro 2020 vous semble inaccessible, l’iPad Air 4 pourrait bien vous séduire. La dernière tablette d’Apple s’impose comme l’une des meilleures propositions pour le grand public.

Résolument haut de gamme, le nouvel iPad Air s’inscrit dans les codes esthétiques d’Apple version 2020. Ses lignes correspondent à celles des derniers iPhone 12 avec un châssis plus anguleux et un format plus plat. Il se décline en prime en plusieurs coloris audacieux. En plus du Gris sidéral et de l’Argent, le constructeur décline sa tablette en Rose, Vert et Bleu ciel.

Sous le capot, il renferme l’A14 Bionic, la dernière puce développée par Apple aussi intégrée aux iPhone 12. Son écran Liquid Retina de 10,9 pouces ravira aussi bien les professionnels que les amateurs de multimédia.

L’iPad Air 4 est en plus compatible avec le dernier Magic Keyboard d’Apple ainsi que l’Apple Pencil 2. En résumé, il a tout d’un Pro pour un prix plus abordable.

Il est en effet commercialisé à partir de 669 euros en version 64 Go. Il se décline aussi en version 256 Go (que l’on recommande) au tarif de 839 euros. Cela représente encore une belle somme, surtout si vous devez accompagner la tablette d’accessoires. Mais cela reste plus accessible qu’un iPad Pro 2020.

iPad 8 : une belle entrée en matière

Si vous n’avez jamais eu d’iPad et/ou que vous disposez d’un budget limité, l’iPad 8 est fait pour vous. Ne vous fiez pas à son prix d’appel de 389 euros, ce modèle ne dispose que de 32 Go, une capacité de stockage incompréhensible en 2020. Si vous franchissez le pas nous vous recommandons plus d’opter pour le modèle avec 128 Go de stockage, vendu 489 euros.

Pour ce prix, l’iPad 8 ne manque pas d’atouts. S’il ressemble davantage aux anciens modèles (contours d’écrans larges, bouton Touch ID), il est toujours équipé d’un écran Retina de 10,2 pouces, un format appréciable en mobilité.

Compact et élégant, l’iPad 8 est aussi performant. Sa puce A12 Bionic héritée des iPhone XS et XS Max a fait ses preuves. Si elle est moins puissante que celles des iPad Pro 2020 et iPad Air 4, elle reste une valeur sure.

Surtout, l’iPad 8 embarque iPadOS avec les atouts que nous citions plus haut. Elle est également compatible avec le Smart Keyboard et l’Apple Pencil de première génération. De quoi jouir d’une expérience comparable aux modèles plus onéreux en acceptant de faire quelques petits sacrifices.

L’iPad 8 est donc une bonne tablette pouvant compléter un laptop et même accompagner des lycéens et étudiants durant leurs journées de cours.

iPad mini 5 : petit mais costaud

Vous cherchez une tablette compacte et légère ? Vous ne trouverez rien de mieux que l’iPad mini. Et ce parce qu’il n’a aucun concurrent sur ce marché.

On le reconnaît, cette introduction est quelque peu réductrice. Car l’iPad mini a plus d’un atout dans son sac. Si son design reste dans la lignée des iPad de première génération, il hérite tout de même de quelques technologies dernier cri.

Commençons par son écran Retina de 9,2 pouces parfaitement calibré (bien que peu contrasté), ou encore la qualité audio qu’il délivre. Ajoutons à cela une autonomie très correcte pour une tablette de cette taille. Enfin (et surtout), soulignons que l’iPad mini embarque la puce A12 Bionic d’Apple, un gage d’excellentes performances sur plusieurs années. Bien évidemment, il embarque aussi iPadOS.

Si Apple n’a pas développé de clavier spécifique pour ce modèle, l’iPad mini peut se connecter à n’importe quel clavier, trackpad ou souris en bluetooth. Notez qu’il prend aussi en charge l’Apple Pencil de première génération. Il devient alors un outil de prise de notes des plus redoutables.

L’iPad mini ravira donc les utilisateurs qui souhaitent une tablette très mobile, peu encombrante et abordable. Car l’iPad mini est disponible à 459 euros en version 64 Go ou 629 euros avec 256 Go de stockage. Il se décline en trois coloris : Or, Argent et Gris sidéral.

Notre sélection des meilleurs iPad à offrir pour Noël est terminée. Alors, quel modèle comptez-vous glisser sous le sapin ?