Quel smartphone Xiaomi choisir en 2020 ?

Que vous soyez passionnés de nouvelles technologies ou simples consommateurs, la multiplication des marques de smartphones ne vous aura certainement pas échappée. Parmi les nouveaux arrivants, Xiaomi figure sans doute parmi les plus agressifs.

Débarqué en mai 2018 dans l’Hexagone, le géant chinois a misé sur deux ingrédients : un excellent rapport qualité-prix et le lancement fréquent de nouveaux modèles. La marque joue donc la carte du volume et de faibles marges, une stratégie aux antipodes des ténors du marché comme Apple ou Samsung.

Si cette formule présente certains avantages (un modèle pour tous les budgets et tous les besoins) elle a tendance à perdre le consommateur dans une offre trop étendue. Difficile de faire un choix au milieu des dizaines de modèles lancés chaque année. En 2019, Xiaomi lançait en moyenne un nouveau smartphone toutes les six semaines ! Pour y voir plus clair, nous avons donc fait le tri dans le catalogue du constructeur pour vous en tirer la substantifique moelle. Tous les modèles de ce guide ont été testés par la rédaction.

Mi 9T Pro : le haut de gamme abordable

Après un excellent Mi 9 lancé début 2019, Xiaomi a remis le couvert un peu plus tard avec les Mi 9T et Mi 9T Pro. Ce dernier s’impose sans conteste comme un véritable « flagship killer », terme largement usé, mais qui lui convient parfaitement.

Avec son processeur Snapdragon 855 et ses 6 Go de RAM, le Mi 9T Pro assure des performances de haut niveau et répondra aux exigences de tous les utilisateurs. La capacité de la batterie augmente par rapport au Mi 9 (4000 mAh contre 3300 mAh) et améliore sensiblement l’autonomie du smartphone (environ deux jours).

Le Mi 9T Pro se distingue par son écran AMOLED de 6,39 pouces qui ne présente ni encoche ni poinçon. Xiaomi a camouflé son capteur frontal de 20 mégapixels dans un mécanisme rétractable. Les amateurs de vidéos ou de jeux apprécieront particulièrement cette dalle couvrant la totalité de la face avant.

Enfin, le Mi 9T Pro hérite du triple capteur photo de son prédécesseur, à un détail près. Le capteur principal IMX586 de Sony remplace l’IMX582 du Mi 9. Le Mi 9T Pro s’impose non seulement comme un meilleur photophone, mais il peut également filmer en 4K à 60 im/s.

Proposé entre 350 et 450 euros selon les distributeurs, le Mi 9T Pro est sans aucun doute l’un des meilleurs smartphones Xiaomi au niveau du rapport qualité-prix à l’heure où nous écrivons ces lignes. Seul petit manque : l’absence de recharge sans fil, pourtant présente dans le Mi 9. Mais pour ce tarif, on lui pardonne volontiers.

Mi Note 10 : le photophone ultime de Xiaomi

Avec le Mi Note 10, Xiaomi met le paquet sur la photo avec un module composé de cinq capteurs un de 108 mégapixels. Voyez plutôt :

Ultra haute résolution : f/1,69 ; champ de vision 82° ; capteur 108 MP 1/1,33” (photosites 1,6 µm) ; stabilisation optique et électronique ; 4-en-1 super Pixel

f/1,69 ; champ de vision 82° ; capteur 108 MP 1/1,33” (photosites 1,6 µm) ; stabilisation optique et électronique ; 4-en-1 super Pixel Téléobjectif 2x : 50 mm f/2 ; capteur 12 MP (photosites 1,4 µm) ; stabilisation optique et électronique

50 mm f/2 ; capteur 12 MP (photosites 1,4 µm) ; stabilisation optique et électronique Téléobjectif 5x : 125 mm f/2 ; capteur 5 MP ; stabilisation optique ; zoom optique x5, zoom hybride x10, zoom numérique x50

125 mm f/2 ; capteur 5 MP ; stabilisation optique ; zoom optique x5, zoom hybride x10, zoom numérique x50 Ultra grand-angle : 13 mm f/2,2 ; champ de vision 117° ; capteur 20 MP 1/2,8’’(photosites 1 µm)

13 mm f/2,2 ; champ de vision 117° ; capteur 20 MP 1/2,8’’(photosites 1 µm) Macro : f/2,4 ; capteur 2 MP 1/5″ (photosites 1.75µm) ; autofocus 2 à 10 cm

Outre ses talents de photographe, le Mi Note 10 arbore un écran AMOLED de 6,47 pouces avec encoche « goutte d’eau ». Derrière son design très proche de celui du Huawei P30 Pro, il renferme un processeur Snapdragon 730G, une déclinaison « gaming » de la puce Snapdragon 730, milieu de gamme. Enfin, la batterie de 5260 mAh assure une autonomie de deux jours et peut se recharger rapidement grâce à un chargeur 30 W fourni dans la boîte.

Le Mi Note 10 est proposé entre 400 et 500 euros ce qui en fait là encore un excellent rapport qualité-prix, et le meilleur smartphone Xiaomi au niveau photo.

En attendant les Mi 10 et Mi 10 Pro

Dévoilés en Chine, les Mi 10 et Mi 10 Pro débarqueront prochainement en Europe. Leur lancement repoussé à cause du coronavirus n’arrange pas les plans du constructeur dont les deux nouveaux haut de gamme se révèlent prometteurs.

Parmi leurs points forts, on notera l’intégration d’écrans AMOLED incurvés avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, la puce Snapdragon 865 de dernière génération promet des performances de haut vol.

Côté photo, les deux modèles embarqueront un quadruple capteur dont un principal de 108 mégapixels. La version Pro héritera de deux téléobjectifs (un 50 mm avec capteur de 12 mégapixels et un 94 mm avec capteur de 8 mégapixels). La version classique, elle, sera dotée d’un capteur macro et d’un ToF.

Mi 9T : le meilleur rapport qualité-prix

Le Mi 9T présente de nombreux points communs avec la version Pro : design original, écran AMOLED de 6,39 pouces sur toute la face avant, module photo avant rétractable.

Les principales différences se situent dans les entrailles de la bête. Le Mi 9T embarque un processeur Snapdragon 730 milieu de gamme accompagné de 6 ou 8 Go de RAM. Ce combo assure l’essentiel pour une utilisation quotidienne et permet même de multiplier les usages gourmands sans trop de ralentissements. Les joueurs y trouveront également leur compte à condition d’accepter quelques concessions.

La batterie de 4000 mAh assure une autonomie de deux jours et se recharge rapidement. Cerise sur le gâteau : il intègre toujours un jack 3,5 mm et se révèle plutôt bon en audio.

Xiaomi distingue le Mi 9T de la version Pro sur la partie photo. Le modèle standard intègre un triple capteur (contre quatre sur le Pro) de 8 + 48 + 13 mégapixels apportant suffisamment de polyvalence et de qualité pour les principaux usages.

Vendu aux alentours de 250 euros, le Mi 9T incarne le meilleur rapport qualité-prix de Xiaomi à l’heure actuelle, l’un de nos coups de coeur.

Redmi Note 8 Pro : la polyvalence à petit prix

250 euros, c’est encore trop cher pour certains budgets. Pour certain le meilleur smartphone Xiaomi sera certainement le plus abordable. Xiaomi a donc créé la marque Redmi pour séduire encore plus d’utilisateurs avec des produits très abordables (autour de 150 euros), mais toujours séduisant. Le Redmi Note 8 Pro embarque un écran IPS LCD de 6,53 pouces avec encoche « goutte d’eau » de bonne facture. S’il n’atteint pas la qualité d’un AMOLED, il reste agréable à utiliser au quotidien.

Son design élégant cache un processeur Mediatek Hero G90T, concurrent du Snapdragon 730 de Qualcomm. Couplé à 6 ou 8 Go de RAM, il répond parfaitement aux exigences d’une utilisation polyvalente. En revanche, il faudra accepter de ne pas le pousser dans ses derniers retranchements et les joueurs devront accepter quelques sacrifices. Enfin, la batterie de 4500 mAh inscrit le Redmi Note 8 Pro dans la droite lignée de ses prédécesseurs : c’est un monstre d’endurance.

Le Redmi Note 8 Pro se distingue surtout par son matériel photographique. Il regroupe quatre capteurs de 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels, dont un ultra grand-angle. Aucun modèle concurrent ne présente une telle polyvalence dans ce domaine. Cerise sur la gâteau, la qualité est très correcte pour un modèle à ce prix.

Mi A3 : Android One pour les puristes

Un peu plus cher (environ 200 euros), le Mi A3 se distingue avant tout par son logiciel. Alors que ses smartphones embarquent habituellement MIUI, Xiaomi intègre Android One au Mi A3. Plus légère et plus fluide, cette version d’Android peut tourner avec des composants d’entrée de gamme et ainsi réduire le prix final.

Ainsi, le Mi A3 embarque un processeur Snapdragon 665 d’entrée de gamme qui présente de nettes améliorations par rapport à son prédécesseur : plus performant, moins énergivore, meilleure qualité graphique. Les joueurs devraient donc trouver satisfaction, là encore, à condition de faire quelques concessions. Pour les usages quotidiens, le Mi A3 se révèle très correct.

Ces économies permettent à Xiaomi d’intégrer un écran AMOLED de 6 pouces, une prouesse sur un modèle à ce prix. Néanmoins, il n’affiche les contenus qu’en HD+. Si cette définition semble juste en 2020, elle reste acceptable pour le prix, d’autant que la différence avec la Full HD+ n’est pas frappante. Après tout Apple équipe son iPhone Xr d’une dalle HD sans que personne n’y voit d’inconvénient.

Enfin, sa batterie de 4030 mAh marque un vrai bon en avant puisque le Mi A2 n’intégrait que 3000 mAh. Cette capacité combinée à des composants peu gourmands assurent deux jours d’utilisation avant de passer par la case recharge. On ajoutera l’intégration de l’USB-C et la conservation du jack 3,5 mm. De quoi satisfaire les puristes.

Et voilà pour notre sélection des meilleurs smartphones Xiaomi du moment. Comme avec les autres guides, nous mettrons à jour cette liste en fonction des nouveautés du constructeur. Alors, quel modèle vous séduit le plus ?