Quelles sont les 20 bandes-son de jeux vidéo les plus écoutées sur Spotify ?

Parmi les nombreuses playlists disponibles sur la plateforme Spotify, de nombreuses commencent à concerner les bandes-son de films, de séries, mais également de jeux vidéo. Nous pouvons ainsi retrouver énormément de compositions de grande qualité de jeux récents, mais aussi de jeux un peu plus vieux qui sont en train de rejoindre les différentes plateformes de streaming petit à petit.

Spotify vient de faire la liste des 20 playlists qui sont actuellement les plus écoutées sur la plateforme de streaming. Et vous allez voir que l’on retrouve des musiques très intéressantes.

Top 20 – 16 : Les skateboards dominent

Pour cette première partie du classement, nous retrouvons quatre jeux dans le même domaine… Le skateboard ! Deux licences qui dominent cette fin de classement et qui cumulent entre 21,9 millions et 25,8 millions de lectures ! Des playlists composées de musiques incontournables avec du AC/DC, Motorhead, ou encore Jet.

20 – Tony Hawk’s Pro Skater 2 – 21,9 millions de lectures

19 – Tony Hawk’s Pro Skater 3 – 24 millions de lectures

18 – Madden NFL 2004 – 24,1 millions de lectures

17 – Tony Hawk’s Pro Skater 4 – 24,7 millions de lectures

16 – Skate – 25,8 millions de lectures

Top 15 – 11 : Le son de la West Coast

Dans la suite du top, nous retrouvons les bons sons US de la West Coast et de la Californie. Nous retrouvons également des sons plus posés de jeux narratifs. Parmi les plus grands hits, nous retrouvons de grands classiques de Guns n’Roses, Travis Scott, ou encore David Bowie.

15 – Alan Wake – 28,4 millions de lectures

14 – Life is Strange – 29,4 millions de lectures

13 – Dave Mirra Freestyle BMX – 29,5 millions de lectures

12 – Grand Theft Auto San Andreas – 30,6 millions de lectures

11 – Grand Theft Auto V – 33,3 millions de lectures

10 – GTA Vice City (47,6 Millions de lectures)

Sortie en 2002 sur PlayStation 2, GTA Vice City est un jeu de Rockstar Games et Rockstar North. Sa présence dans ce top 10 n’est pas vraiment une surprise étant donné qu’il s’agit de l’une des meilleures soundtrack du jeu vidéo ! L’ambiance année 80’s, Michael Jackson, Talk-Talk, Laura Branigan, ou encore The Buggles, ce sont plus de 7h de musiques incroyables !

09 – Madden NFL 2005 (48 Millions de lecteures)

En neuvième position de ce top 10, nous retrouvons un jeu de sport de 2004 avec Madden NFL 2005 et sa playlist proposant entre autres Alter Bridge, Earshot, Green Day ou encore Franz Ferdinand. De bon son pop-rock pendant plus d’une heure pour un jeu dynamique très populaire à l’époque.

08 – FIFA 98 – En route pour la Coupe du Monde (68,9 millions de lectures)

On continue à remonter dans le passé avec la bande-son de FIFA 98 —En route pour la Coupe du Monde qui totalise près de 69 millions d’écoutes sur Spotify. Une bande-son d’une demi-heure environ composée principalement de Blur et The Crystal Method.

07 – Madden NFL 10 (69,3 millions de lectures)

En septième position nous retrouvons de nouveau la licence Madden avec la version NFL 10 qui cumule plus de 69 millions de lectures ! Une bande-son de qualité de plus d’une heure et demie avec du 2 Pac, du Iron Maiden, Korn ou encore P.Diddy.

06 – Guitar Hero 2 (79,5 millions de lectures)

Il devait forcément y avoir un jeu de musique, et il arrive en sixième position avec Guitar Hero 2 sorti en 2006 sur PS2. Une pure bande-son pop-rock ! Près de 4h de musiques avec des groupes emblématiques comme Kiss, The Police, Nirvana, Foo Fighters, Van Halen ou encore The Rolling Stones !

05 – NBA 2K13 (84,9 millions de lectures)

On entre dans le top 5 avec les joueurs de basket et NBA 2K13. Le jeu de 2K Sports en 2012 propose une sacrée bande-son d’une heure et demie avec au programme pas mal de choses comme nos Français de Daft Punk, Coldplay, U2, Kanye West ou encore Jay-Z. La playlist totalise près de 85 millions de lectures !

04 – Guitar Hero III Legends of Rock (87,9 millions de lectures)

En quatrième position, le jeu qui échoue au pied du podium c’est Guitar Hero III — Legends of Rock ! Tout comme le second opus qui arrive sixième de ce top, Guitar Hero III nous offre plus de trois heures de bonheur avec de grands noms de la musique Slipknot, Santana, Muse, Kiss, Metallica ou encore The Rolling Stones et Aerosmith !

03 – Rock Band 3 (94,5 millions de lectures)

Le duel des jeux de musiques et de rythme, c’était bien entendu Guitar Hero face à Rock Band. Et dans ce top, c’est Rock Band 3 qui l’emporte en étant troisième, sur la dernière marche du podium ! Une bande-son de plus de cinq heures proposant du Marylin Manson, Queen, Slipknot, The Doors, The Beach Boys ou encore The Who. Une playlist écoutée plus de 94 millions de fois !

02 – Rock n’Roll Racing (136,5 millions de lectures)

En seconde position, nous retrouvons Rock’n Roll Racing, un jeu de 1993 sur Super Nintendo. La playlist du jeu cumule plus de 136 millions d’écoutes ! Nous retrouvons une playlist bien dynamique qui remporte énormément de succès sur la plateforme de streaming !

01 – Metal Gear Solid V (143,8 millions de lectures)

Enfin, en première position nous retrouvons la soundtrack de Metal Gear Solid V. Une bande-son de plus de deux heures qui nous permet de retrouver des hits mythiques Take on Me de A-ha, mais aussi The Final Countdown (Europe), Friday I’m Love (The Cure) ou encore True (Spandau Ballet). La playlist totalise plus de 143,8 millions de lectures !

Top 20 des musiques de jeux vidéo les plus écoutées

Pour ce qui est des 20 musiques qui sont les plus écoutées, nous retrouvons pas moins de 12 titres dans les jeux GTA (entre Vice City, San Andreas et GTA V). Sept musiques sont issues du jeu Grand Theft Auto V alors que le jeu de Rockstar n’arrive qu’en onzième position du top de Spotify.

20 – Killing In The Name dans Grand Theft Auto San Andreas – 392,5 millions d’écoutes

19 – Everybody Wants to Rule the World dans Rock Band 3 – 405 millions d’écoutes

18 – The Next Episode dans Grand Theft Auto V – 431,3 millions d’écoutes

17 – Paint It Black dans Guitar Hero III Legends of Rock – 442,9 millions d’écoutes

16 – Fortunate Son dans Grand Theft Auto V – 475,6 millions d’écoutes

15 – Power dans Saints Row The Third – 493,3 millions d’écoutes

14 – Welcome to the Jungle dans Grand Theft Auto San Andreas – 496 millions d’écoutes

13 – Midnight City dans Grand Theft Auto V – 499,8 millions d’écoutes

12 – Still D.R.E dans Grand Theft Auto V – 542,5 millions d’écoutes

11 – Feel Good Inc. dans Grand Theft Auto V – 542,7 millions d’écoutes

10 – Moves Like Jagger dans Grand Theft Auto V – 553,9 millions d’écoutes

09 – I Want It That Way dans Grand Theft Auto V – 600,4 millions d’écoutes

08 – Highest In The Room dans Grand Theft Auto V – 604 millions d’écoutes

07 – Take on Me dans Metal Gear Solid V – 676,7 millions d’écoutes

06 – Billie Jean dans Grand Theft Auto Vice City – 692,1 millions d’écoutes

05 – Viva la Vida dans NBA 2K13 – 709,2 millions d’écoutes

04 – All The Stars dans Forza Horizon 4 – 738,1 millions d’écoutes

03 – Sweet Child o’Mine dans Guitar Hero 2 – 767,5 millions d’écoutes

02 – Africa dans Grand Theft Auto Vice City – 807,6 millions d’écoutes

01 – Bohemian Rhapsody dans Rock Band 3 – 1,240 milliards d’écoutes