Raised by Wolves : la série hallucinante de Ridley Scott se dévoile en bande-annonce

C’est surtout du côté du cinéma qu’on connaît le travail de Ridley Scott. Le réalisateur qui est devenu célèbre pour son travail sur Alien, Blade Runner, et plus récemment American Ganster, Hannibal ou encore Prometheus et Alien Covenant, fait partie des meilleurs de ces 20 dernières années et a été récompensé à de nombreuses reprises. Il s’est déjà lancé sur plusieurs projets pour la télévision (1984 et Vatican), mais sans aller très loin à chaque fois. Autant dire que Raised by Wolves, sa nouvelle série, prévue pour HBO Max, aurait donc tendance à nous intriguer. Et la bande-annonce que l’on vient de découvrir fait un peu plus monter la pression.

Raised by Wolves, de la SF apocalyptique

De quoi va donc parler cette série ? On y suivra des enfants humains qui sont élevés par deux androïdes. La scène se déroule sur une planète vierge. Selon le synopsis de la série, voici ce qui nous attend :

Ils vont devoir y construire une colonie. En plein essor, la communauté se retrouve soudainement au centre de conflits religieux et risque d’être anéantie. Alors que les êtres humains se déchirent, les androïdes découvrent qu’il est difficile et dangereux de vouloir contrôler les croyances des mortels.

En France, la série est annoncée sur la chaîne câblée Warner TV. Autant dire qu’elle ne devrait donc pas forcément être très visible dans l’Hexagone.

Si on en croit la bande-annonce, cela devrait être une mélange d’étrange et de sanglant. Ridley Scott qui est showrunner réalise les deux premiers épisodes, sur la série qui en comptera 10 au total. La série sera dévoilée à partir du 3 septembre 2020 sur HBO Max. Du côté du casting, voici certains des acteurs qui sont à l’affiche : Amanda Collin (A Horrible Woman) et Abubakar Salim (Jamestown) incarneront les deux androïds et Travis Fimmel (Vikings) devrait être le fameux « grand méchant loup » dont on entend parler dans la vidéo .