Réalité virtuelle : HTC donne un aperçu de son casque tout-en-un

Avec ce casque, HTC s’attaquera au marché chinois.

Un nouveau type de casque de réalité virtuelle arrive sur le marché : les casques tout-en-un qui ne nécessitent ni smartphone, ni ordinateur, pour fonctionner.

HTC fait partie des sociétés qui planchent sur ce type de casque de réalité virtuelle. Et la société vient de présenter un produit dédié au marché chinois appelé Vive Standalone.

Propulsé par un SoC Snapdragon 835 et basé sur un design de référence proposé par Qualcomm, le casque fonctionne avec les applis de la plateforme Viveport de HTC.

Pour le moment, on ne connait ni le prix, ni les caractéristiques. Cependant, d’après notre confrère The Verge, ce casque aura beaucoup de similarités avec un autre casque de réalité virtuel sur lequel HTC travaille avec Google.

Egalement tout-en-un, celui-ci sera en revanche propulsé par la plateforme Daydream de la firme de Mountain View, qui n’est pas disponible en Chine.

HTC n’est pas le seul à travailler sur des casques tout-en-un. Google travaille avec d’autres constructeurs, comme Lenovo, pour la sortie d’autres casques Daydream du même type.

Et selon des rumeurs, Facebook, qui propose l’Oculus Rift, et qui travaille avec Samsung sur le Gear VR, aurait également un modèle tout-en-un sur lequel il travaillerait avec le constructeur chinois Xiaomi.

Une catégorie qui pourrait démocratiser la réalité virtuelle

Aujourd’hui, il y a deux principales catégories de casques de réalité virtuelle. D’un côté, on a ceux comme le Gear VR qui fonctionnent avec les smartphones et qui sont plus accessibles. De l’autre, on a le HTC Vive et l’Oculus Rift, qui sont plus performants. Les prix de ces casques sont plus élevés et ils requièrent un PC ultra puissant qui peut coûter plus de 1 000 euros.

Avec les casques tout-en-un, les constructeurs pourraient proposer une meilleure expérience par rapport à celle des casques à smartphones, tout en vendant des produits plus abordables que l’Oculus Rift et le HTC Vive.