Redmi Note 8T pas cher : où acheter au meilleur prix en 2020 ?

Aujourd’hui, les plus gros constructeurs à l’image de Samsung, Huawei, ou encore Apple se battent pour savoir qui réussira à produire le smartphone le plus puissant. De son côté, Xiaomi a pris la décision de mettre l’accent sur le rapport qualité / prix et c’est plutôt réussi avec le Redmi Note 8T. Présenté en novembre 2019, voici aujourd’hui comment savoir où acheter le Redmi Note 8T pas cher et au meilleur prix en 2020.

Comme le montre le tableau ci-dessus, le Redmi Note 8T à bas prix est disponible chez de nombreux marchands. Cependant, il faut être assez vif pour profiter de ces tarifs, puisque les stocks de ce smartphone sont assez limités. Il faut dire que le Redmi Note 8T fait parti des smartphones les plus vendus sur Amazon.

Le Redmi Note 8T et son excellent rapport qualité-prix

Avant de trouver le meilleur prix pour le Redmi Note 8T, intéressons-nous d’abord à la gamme du fabricant chinois. Entre ses gammes différentes Redmi, Mi, et Mi Mix, Xiaomi a mis au point une offre très large pour permettre à quiconque de Xiaomi s’est rapidement imposé comme un expert dans ce secteur avec notamment ses gammes Redmi, Mi, et Mi Mix. Ce large choix permet à n’importe qui de trouver le smartphone qui correspond le plus à ses besoins.

La gamme Mi met à l’honneur des smartphones très performants, plus haut de gamme, alors que la gamme Mi Mix met davantage l’accent sur le design. En ce qui concerne la gamme Redmi qui nous intéresse aujourd’hui, c’est le rapport qualité / prix qui est minutieusement étudié. Si vous optez pour le Redmi Note 8T, vous obtiendrez un smartphone puissant à bas prix.

Évidemment, en prenant la décision d’acheter un Redmi Note 8T pas cher et au meilleur prix, vous n’aurez pas le smartphone le plus performant du marché, mais au prix où vous l’aurez payé il fera très bien son travail. En effet, il faut compter moins de 200€ pour s’offrir un Xiaomi Redmi Note 8T. Ce smartphone est sans aucun doute l’une des meilleures offres du marché actuel, si ce n’est la meilleure.

Il faut noter que le Redmi Note 8T s’inscrit dans une gamme de prix similaire à celle du Redmi Note 7 (son prédécesseur). Cependant, le Redmi Note 8T propose quelques nouveautés notamment au niveau de l’appareil photo et de l’écran. Avant de savoir où acheter le Redmi Note 8T pas cher et au meilleur prix, voyons d’abord le design de celui-ci.

En ce qui concerne le design de ce Redmi Note 8T, il n’est certes pas au niveau de ce que peut faire Apple ou Samsung avec ses smartphones haut de gamme, mais Xiaomi a fait d’énormes progrès de ce côté. L’écran LCD de 6,3 pouces laisse place à une encoche plutôt discrète pour le capteur photo avant de 13 MP, qui intègre aussi un système de reconnaissance faciale très performant.

Cette encoche discrète est un peu plus fine que celle du Redmi Note 7. En ce concerne les capteurs photo principaux, le Redmi Note 8T en embarque 4 dont un de 48 MP, un autre grand-angle de 8 MP, et deux autres de 2 MP macro. C’est le double de ce que propose le Redmi Note 7. Le Redmi Note 8T conserve le puissant capteur d’empreintes digitales au dos pour des déverrouillages toujours plus réactifs.

Avant de parler du prix et de savoir où acheter le Redmi Note 8T au meilleur prix, parlons d’abord de la performance. Toujours chez Qualcomm, Xiaomi a choisi d’intégrer à ce smartphone la Snapdragon 665. On est bien loin de ce peut proposer la Snapdragon 865 cependant c’est largement suffisant pour faire tourner facilement ce smartphone chinois sans aucun bug ni latence. Pour rappel Xiaomi vise le meilleur rapport qualité / prix avec ce smartphone, en optant pour la Snapdragon 865 il faudrait compter le quadruple du prix proposé actuellement.

L’autonomie de smartphone est également assez appréciable grâce à sa batterie de 4000 mAh, qui au vu des performances de ce téléphone permet une longue durée d’utilisation pouvant aller jusqu’à plusieurs jours en mode économie de batterie. Sa charge rapide permet de récupérer une journée d’autonomie en quelques dizaines de minutes.

L’interface s’améliore par rapport aux anciennes versions, le nouveau Redmi Note 8T embarque le système d’exploitation MIUI 10 qui est basé sur la dernière version Android 9.0 Pie. Passons désormais au meilleur prix du Redmi Note 8T pas cher, et sa disponibilité chez les marchands français.

Où acheter ce Redmi Note 8T pas cher, quel est le prix ?

Le Redmi Note 8T est l’équivalent du Redmi Note 8 pour le marché français. Il a été présenté en novembre 2019 et embarque en plus une puce NFC et un chargeur rapide.Avant de se poser la question d’où acheter le Redmi Note 8T au meilleur prix, il faut savoir qu’il existe un seul modèle disponible à l’achat sur le marché français. La version disponible du Redmi Note 8T s’accompagne de 3 Go de RAM et 32 Go de stockage pour un prix officiel de 199€.

Il est possible de rajouter jusqu’à 256 Go de stockage en plus sur le téléphone via une carte micro SD à insérer sur le côté de l’appareil. Le rapport qualité-prix est donc encore plus séduisant en 2020.

Meilleur prix Redmi Note 8T avec 32 Go :

Pour vous faciliter la tâche et savoir où acheter le Redmi Note 8T au meilleur prix, vous trouverez ci-dessus un tableau qui affiche en temps réel les tarifs disponibles chez les plus grands marchands en France. Avec un prix aussi accessible, le Redmi Note 8T n’est pas cher et beaucoup moins soumis à des réductions que les autres smartphones dernier cri sous l’OS Android qui se livrent une bataille sans précédent sur les prix. On peut toutefois en trouver quelques-unes ponctuellement, qui permettent d’économiser encore plus sur ce dernier téléphone de la gamme.

Et vous, avez-vous prévu d’acheter un Redmi Note 8T ?