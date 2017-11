Le réveil de La Poste pour « Star Wars – Les Derniers Jedi »

La Poste profite de la sortie du prochain opus de la saga Star Wars pour mettre en place un nouveau partenariat avec Disney.

Deux ans après sa première collaboration avec Disney pour le septième épisode de Star Wars, une opération qui a été un franc succès auprès des fans, La Poste continue son aventure. Cette fois-ci, elle donnera son appui pour la promotion du prochain épisode à l’affiche dès le 13 décembre : « Star Wars : Les Derniers Jedi ».

May La Poste be with you

Pour attirer les jeunes et surtout pour faire la promotion du prochain Star Wars réalisé par Rian Johnson, une collection de produits dérivés à l’image des personnages de la Saga sera mise en vente sur le site web ainsi que dans les bureaux de La Poste. La gamme comporte un carton Colissimo droïde, 4 timbres collector, série spéciale de cartes bancaires internationales ou encore une carte Cado Collector, etc.

À partir du 13 novembre jusqu’au 25 décembre, un dispositif de communication arborant les images du huitième épisode de la célèbre épopée intergalactique sera mis en place dans toute la France. Sur le plan médiatique, des affiches seront installées dans les métros, les gares et les cinémas. Côté évènementiel, les sites et les véhicules de La Poste seront au couleur du prochain Star Wars.

Pour contenter les fans jusqu’au bout, un jeu concours sera mis en place du 27 novembre au 6 janvier. Les personnes qui ont acheté des produits sur l’e-boutique ou dans les points de vente pourront gagner de nombreux lots Star Wars ou encore un séjour au Shanghai Disney Resort pour 4 personnes.

Nouvelle campagne, nouveau film, nouveaux enjeux

Cette opération permet de mettre en avant les services de La Poste en profitant de l’effervescence liée à la sortie d’un nouveau Star Wars. Céline Baumann, directrice de la communication de la Branche Services Courrier Coli, déclare ainsi que « ce nouveau partenariat avec Disney marque pour nous un nouvel enjeu que nous souhaitions différent de celui de 2015. Cette fois, nous avons voulu en faire une histoire autour du groupe et de ses valeurs, en y associant, non plus uniquement la Branche Services Courrier Colis, mais plusieurs autres branches, comme la Banque Postale et la Poste Mobile, pour nous permettre d’animer de façon plus globale tous nos points de vente. Il y a deux ans, l’association de La Poste et Star Wars avait été très appréciée du grand public et nous y avions beaucoup gagné en termes d’image. Nous espérons bien entendu le même engouement cette année ».