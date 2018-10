RhinoShield, des coques pour smartphones qui résistent à des chutes de 3,5 m

RhinoShield a été fondé en 2012 par deux frères à Taïwan, dont l’un est expert dans la science des matériaux. Sa découverte, lors de ses études à Cambridge, d’un matériau particulièrement efficace pour protéger nos écrans de téléphone, a été à l’origine de la création de la société. 6 ans plus tard, elle compte une centaine de collaborateurs et s’est imposée dans le monde comme leader de la protection haut de gamme des smartphones. Elle s’est développée à Taïwan (où sont fabriquées les coques), en Asie, aux USA et en Europe, essentiellement en France et en Allemagne.

Une protection efficace, sans sacrifier l’esthétisme

RhinoShield a développé toute une gamme d’accessoires destinés à protéger les smartphones des chutes quotidiennes et des maladresses de leurs propriétaires. La marque propose également des objectifs photo, mais c’est surtout pour ses coques de protection haut de gamme que l’entreprise a bâti sa réputation. Les produits de la marque sont adaptés à de nombreux des smartphones Apple, Huawei, Samsung, OnePlus, HTC ou encore LG.

Le design des coques est travaillé pour remplir la mission de protection du smartphone tout en veillant à préserver l’esthétisme de l’ensemble, avec une finesse, un choix de couleurs et de matières, ainsi que la possibilité de personnaliser certains éléments.

MOD NX, les nouvelles coques RhinoShield dédiées aux iPhones 2018

Alors que les nouveaux iPhone XS, XS Max et XR ont été dévoilés en septembre, le fabricant de coques en a profité pour présenter ses modèles adaptés aux smartphones d’Apple. 2 en 1, les coques MOD NX sont déjà disponibles sur le site web de RhinoShield.

Plus de 100 designs de versos interchangeables sont disponibles. Il est aussi possible de supprimer le verso pour se contenter d’une simple bordure et de changer les couleurs des boutons. Complète, la coque s’adapte aux contours du téléphone et tient bien en place. Son aspect modulaire se fait complètement oublier.

Pour assurer la protection, le matériau ShockSpread™ est capable de protéger le smartphone de chutes de 3,5 mètres. C’était déjà le cas pour les précédentes versions des coques MOD NX, avec désormais une résistance, une flexibilité et une durabilité encore accrues.

Le poids est également optimisé : les coques RhinoShield pèsent à peine 30 grammes, soit l’équivalent de 6 feuilles de papier A4 (et la moitié de ce poids pour le bumper). Les coques font 3 millimètres d’épaisseur : 20% plus fines que la majorité des dispositifs vendus sur le marché.

RhinoShield ajoute à cela que le matériau est approuvé par la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux), si bien qu’elles ne contiennent pas de Bisphénol A, S et F, qui sont des éléments chimiques connus comme perturbateurs endocriniens.

Les coques RhinoShield SolidSuit et CrashGuard NX

La CrashGuard NX, à la différence des MOD NX, est uniquement composé d’un cadre et d’une bordure. Elle reste modulaire, offrant la possibilité de personnaliser le cadre et les boutons avec les couleurs de son choix.

Quant aux coques SolidSuit, elles constituent l’offre premium de RhinoShield. Ces coques monobloc bénéficient de la technologie ShockSpread™, avec des finitions en bois, en fibre de carbone, en cuir ou en métal brossé.

Une fois votre smartphone bien protégé grâce aux coques, n’oubliez pas de vous occuper de son écran. Rhinoshield propose des protections d’écran particulièrement efficaces, résistant davantage aux chocs que celles en verre trempé.

Avec le code PRESSECITRON, vous profiterez de 10% de réduction sur la boutique en ligne, valable sur tous les produits RhinoShield !

☆ Cet article a été écrit avec la participation des équipes de RhinoShield dans le cadre d’un partenariat.