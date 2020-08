Ring Alarm, le système de sécurité, est disponible en France

Le système d’alarme est enfin disponible dans notre hexagone. La Ring Alarm peut fonctionner indépendamment des autres appareils de la marque. Celle-ci permet à tout le monde d’installer un système d’alarme à son domicile à moindre cout et sans effort. L’alarme peut également fonctionner en osmose avec l’application dédiée ainsi que les sonnettes connectées et les caméras. Un écosystème très performant et sécurisé pour partir l’esprit léger.

En effet, lors d’une intrusion, le système de sécurité Ring Alarm commence à envoyer plusieurs commandes aux autres produits comme les caméras par exemple. L’enregistrement vidéo démarre immédiatement même si aucun mouvement n’est détecté sur l’une d’entre elles. Comme nous vous l’avions indiqué ci-dessus, Ring Alarm travaille avec les autres produits de la même marque comme :

Les sonnettes connectées Ring Video Doorbells ;

Les caméras, Ring Security Cameras.

Ces trois appareils de sécurités sont configurables depuis l’application Ring. En parlant de connectivité, Ring Alarm peut être commandé grâce à l’assistant vocal Amazon Alexa. De ce fait, vous pourrez l’activer, vérifier l’état de l’alarme et également la désactiver grâce à votre voix. En plus de ça, lorsque vous n’êtes pas à la maison, le système de sécurité Ring Alarm vous alerte immédiatement lors d’une intrusion. Le système de sécurité envoie une notification directement sur votre téléphone. Ce système de notification ne fonctionne pas que pour les intrusions, vous serez averti lorsque quelqu’un entre dans une pièce ou même ouvre une fenêtre.

Un système de sécurité à installer soi-même

Vous n’aurez pas besoin de professionnel dédié pour installer la Ring Alarm. Il n’y aura pas besoin de trous dans le mur également. Vous devrez simplement connecter la base grâce au wifi ou directement par Ethernet. Par la suite, vous devrez installer les différents capteurs aux endroits que vous souhaitez. Le pavé numérique fourni avec la Ring Alarm pourra également activer ou désactiver l’alarme. Vous pourrez également le faire depuis l’application Ring.

« Il est important d’apporter cette tranquillité d’esprit au sein même du domicile grâce à une sécurité efficace et abordable. Nous sommes ravis de présenter notre système de sécurité personnalisable aux utilisateurs français, afin de rendre la sécurité de leurs maisons et de leurs quartiers accessibles. En combinant Ring Alarm, à l’intérieur du domicile, avec des sonnettes connectées Ring Video Doorbells et des caméras de sécurité Ring Security Cameras à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété, les utilisateurs peuvent se constituer un système de sécurité complet et personnalisé qui répond au mieux à leurs besoins de sécurité. » Jamie Siminoff, fondateur de Ring et Chief Inventor.

Un lancement à prix réduit

Le système de sécurité, Ring Alarm est depuis peu disponible en France. Vous pouvez directement vous le procurer sur Amazon pour seulement 229 € au lieu de 299 €. Cette offre est disponible jusqu’à 1er septembre 2020. Un abonnement est disponible, celui-ci permet d’avoir une surveillance assistée et de 30 jours de stockage vidéo. Un service intéressant pour garder le contrôle sur votre domicile et le protéger à tout moment. Ce service est proposé pour 10 € par mois.

Profiter de l’offre

En bref dans ce kit vous pourrez trouver :

La base ;

Le pavé numérique ;

Différents capteurs à placer sur une porte ou une fenêtre ;

Un détecteur de mouvement ;

Un amplificateur de portée.