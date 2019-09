Rockstar Games lance son propre launcher sur PC, Steam et Epic doivent-ils s’inquiéter ?

Alors que Rockstar Games fêtait les six ans de son incroyable Grand Theft Auto V hier, la firme étoilée a également annoncé le lancement de son propre Launcher ! Autrement dit, Rockstar Games dispose maintenant de sa propre plateforme pour pouvoir vendre leurs jeux et pour y jouer sans passer par une autre plateforme comme Steam ou l’Epic Games Store. Mais que peut-il bien se cacher derrière ce lancement ?

Les jeux Rockstar Games sur une seule et même application !

Depuis hier soir, Rockstar Games a inauguré son propre Launcher permettant de jouer à tous les jeux PC de la firme étoilée sur un seul et même service. Grand Theft Auto V, L.A. Noire, Bully, GTA San Andreas et Vice City, ils sont tous présents ! Vous pouvez dès maintenant les acheter et les lancer directement avec la même application.

Le Rockstar Launcher est une application qui vous permet d’accéder facilement et rapidement à tous vos jeux Rockstar Games sur PC au même endroit, qu’il s’agisse de jeux physiques ou numériques, y compris ceux que vous avez achetés sur d’autres boutiques numériques. Vous pouvez également utiliser le Launcher pour acheter de nouveaux jeux Rockstar Games sur PC et les ajouter à votre collection.

Est-ce que cette annonce cache quelque chose comme la possible annonce de Red Dead Redemption II sur PC ? Peut-être, en tout cas, cela pourrait changer beaucoup de choses dans un avenir plus ou moins lointain.

Rockstar Launcher : Vers une exclusivité des jeux Rockstar Games ?

Si pour le moment de nombreux joueurs sont dans l’attente d’une annonce de Red Dead Redemption II sur PC, les multiples rumeurs de ces dernières semaines ainsi que le lancement du Launcher pourraient donner pas mal d’espoirs. Cependant, cela pourrait aussi inquiéter Steam et l’Epic Games Store.

En effet, grâce à son Rockstar Warehouse (boutique) son site du Rockstar Social Club et désormais son Launcher, Rockstar Games n’a plus besoin de plateformes comme Steam ou l’Epic Games Store pour distribuer son jeu sur PC. Lorsque Rockstar propose l’un de ses jeux sur ce genre de plateforme, cette dernière récupère une commission plus ou moins importante sur la vente de chaque jeu.

Avec le Rockstar Launcher, la firme étoilée pourrait ainsi vendre des millions de copies et ne perdre aucun centime sur les ventes ! De quoi inquiéter Steam ou Epic sur une potentielle exclusivité de Red Dead Redemption II et bien plus tard d’un certain GTA 6.