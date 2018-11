Runaways, faut-il attendre la saison 2 ?

La saison 2 de Runaways commence à se dévoiler…

Si vous pensez regarder la première saison qui arrive dans quelques jours sur Syfy, on vous conseille de ne pas lire cet article puisqu’on va surtout parler de la seconde saison qui arrive aux Etats-Unis chez Hulu. Reportez-vous à la seconde partie de l’article le cas échéant.

Le coup d’envoi de la deuxième saison de Runaways aura donc lieu le 21 décembre prochain sur Hulu. On retrouvera la bande de jeunes héros qui se sont enfuis de chez eux pour échapper à leurs parents après avoir découvert qu’ils étaient des super-vilains. Une équipe très disparate pour un format qui tient globalement la route. A noter que le trailer ci-dessous n’est pas forcément exceptionnel loin de là, mais on parle d’une série avec un budget un peu limité, sur une plateforme secondaire. Ce groupe de jeunes devra donc apprendre à vivre, à se nourrir et surtout à affronter l’équipe de super-méchants composée par leurs parents. Ceux-ci semblent avoir pris la mesure de la menace.

… alors que la première arrive en France

Pour ceux qui n’auraient pas vu la première saison d’une façon ou d’une autre, il sera bientôt possible de la découvrir en France. En effet, la série débarque en France sur Syfy à partir du 4 décembre. Au programme, 10 épisodes d’une série particulièrement originale dans un genre auquel le public français n’est pas vraiment habitué. Rien ne garantit non plus qu’il l’apprécie puisque la première saison n’a pas recueilli que des louanges.

Le casting est relativement peu connu en France puisqu’il s’agit surtout de jeunes acteurs. On trouve ainsi Rhenzy Feliz, vu dans Teen Wolf, Gregg Sulkin (Les sorciers de Waverly Palace) chez les jeunes. En revanche, quelques visages un peu plus connus du côté des adultes avec Julian McMahon (Charmed), Kevin Weisman (The Blacklist) ou Britanny Ishibashi (Supernatural).