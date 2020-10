Samsung Days : le Galaxy S20 chute de 30% brutalement 🔥

Jusqu’Ă dimanche soir, les Samsung Days animent le site marchand du gĂ©ant corĂ©en. Pendant quelques jours encore, vous pouvez profiter de belles rĂ©ductions sur tous les derniers smartphones, tablettes, montres et autres tĂ©lĂ©viseurs de la gamme. En cumulant les diffĂ©rents avantages, les remises sont très gĂ©nĂ©reuses : vous ne trouverez pas mieux ailleurs.

Le Samsung Galaxy S20 en promo de 30%

Non, vous ne rĂŞvez pas. La boutique officielle vient de baisser significativement le prix du dernier Galaxy S20 dans le cadre de ses Samsung Days. Ainsi, on le trouve Ă partir de 649€ grâce Ă une double offre. Vous bĂ©nĂ©ficiez d’abord de 160€ de rĂ©duction immĂ©diate sur le tĂ©lĂ©phone (qui passe de 909 Ă 749€). Ensuite, vous pouvez obtenir 100€ de bonus Ă la reprise de votre ancien smartphone, pour faire tomber votre achat Ă 649€

Outre ces primes financières, Samsung rajoute ensuite quelques petits avantages non nĂ©gligeable : une manette Xbox (MOGA XP5-X+) et 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate sont offerts, tout comme 6 mois Ă Spotify Premium et 4 mois Ă YouTube Premium. Au final, vous avez tout intĂ©rĂŞt Ă sauter sur cette opportunitĂ© parce que le Samsung Galaxy S20 n’a jamais Ă©tĂ© aussi accessible.

Au passage, il en va de mĂŞme pour le Galaxy S20+ qui profite des mĂŞmes conditions que son petit frère. Il est ainsi disponible Ă partir de 849€, avec toujours la possibilitĂ© de toucher 100€ de bonus Ă la reprise en plus. Quant au modèle ultra premium de la gamme, le Galaxy S20 Ultra, il bĂ©nĂ©ficie d’une remise de 100€ par rapport Ă son tarif d’origine.

Tous les produits Samsung sont concernés

Si les remises sur les Samsung Galaxy S20 sont particulièrement généreuses, une bonne partie des références du coréen sont en promotion. On voit ainsi les derniers Samsung Galaxy A51 et A71 perdre chacun 50€ par rapport à leur prix de départ (soit désormais 329€ et 429€). Ce sont deux modèles milieu de gamme qui connaissent un vif succès. A ce prix-là , leur rapport qualité prix est excellent.

Samsung ne se cantonne pas aux smartphones, et ses tablettes / smartwatch / tĂ©lĂ©viseurs sont Ă©galement en promotion. Par exemple, la TV QLED 8K Q800T de 65 pouces bĂ©nĂ©ficie d’une remise immĂ©diate de 1 699€ (2 999€ au lieu de 4 698€) et une barre de son (HW-Q70T) d’une valeur de 699€ est offerte. Si vous voulez prĂ©parer vos longues soirĂ©es d’hiver – ou l’arrivĂ©e de nouvelles consoles de jeux vidĂ©o, ce tĂ©lĂ©viseur sera un choix idĂ©al.

Du cĂ´tĂ© des tablettes, c’est la Galaxy Tab S6 qui est en rĂ©duction. Elle passe Ă 599€ au lieu de 799€ dans le format 256 Go, soit 200€ de remise pour ces Samsung Days. A noter que vous pouvez Ă©galement obtenir 50% de remise sur les Book Covers associĂ©s, ou sur uen Galaxy Watch Active 2. Encore une fois, cette offre se termine dĂ©jĂ dimanche soir Ă minuit, il ne faut plus attendre.

Enfin, Samsung met Ă©galement Ă l’honneur ses montres connectĂ©es. Vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de diverses remises sur les Galaxy Watch Active (seule la dernière Watch Active 3 n’est pas concernĂ©e par la remise). En bonus ici, un boĂ®tier de stĂ©rilisation UV est offert quel que soit le modèle que vous choisirez. Si vous avez envie de faire des Ă©conomies, c’est aussi le bon moment.

Que ce soit les Samsung Galaxy S20, les Galaxy A51 ou A71 ou tout autre produit Samsung, ces offres prennent fin ce dimanche. Les Samsung Days se dĂ©roulent du 12 au 18 octobre et pas plus. Depuis la sortie de chacun de ces produits Samsung, on n’a jamais vu des prix aussi compĂ©titifs. C’est donc le moment parfait pour s’Ă©quiper avec des produits haut de gamme, tout en bĂ©nĂ©ficiant de prix bien plus doux.

