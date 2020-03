Samsung Galaxy S20 : pourquoi faut-il l’acheter avant ce dimanche ?

La nouvelle génération de Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra est disponible à la précommande depuis quasiment un mois. Si la sortie officielle a lieu le 13 mars, il y a cependant des avantages à l’achat que vous allez perdre à partir de ce dimanche 8 mars. Voici pourquoi il faut absolument passer une précommande avant cette date, pour obtenir un maximum de bénéfices.

Pourquoi précommander avant dimanche ?

Samsung a frappé vraiment fort cette année avec des trois nouveaux Galaxy S20. La marque coréenne a pris l’ascendant sur ses concurrents Huawei ou OnePlus avec des appareils premium sous Android qui se rapprochent de la perfection sous Android. Pour booster le volume de précommandes, Samsung a décidé d’offrir de vrais arguments pour sécuriser son smartphone avant la date de sortie.

Précommander le Galaxy S20

1) Les Galaxy Buds+ sont offerts

En optant pour un Samsung Galaxy S20+ ou un S20 Ultra, vous recevrez aussi gratuitement une paire de Galaxy Buds+. Ces nouveaux écouteurs sans fil viennent tout juste d’être officialisés, et ils bénéficient d’une nette amélioration par rapport à la génération précédente. Leur autonomie est évaluée à 11 heures environ, et les deux haut-parleurs signés AKG offrent un son d’excellente qualité.

La valeur de ces Galaxy Buds+ offerts pour toute précommande des Galaxy S20+ et S20 Ultra est de 169€. Ce cadeau sera uniquement offert pour toute commande avant le 8 mars 2020.

2) Une date de livraison anticipée

Si vous voulez être parmi les premiers à mettre la main sur un Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, sachez qu’une précommande avant ce dimanche vous permettra de recevoir votre appareil 3 jours avant la sortie officielle. Alors que cette dernière est fixée au 13 mars pour la majorité des téléphones (hormis le Galaxy S20 Ultra 128 Go, qui sort le 20 mars), vous le recevrez donc dès le 10 mars. Encore une fois, il faut commander son smartphone avant le 8 mars pour obtenir cette faveur. Au delà, la date de livraison sera au mieux le 13 mars.

3) Un appareil à partir de 469€ avec la reprise

En achetant votre smartphone sur la boutique officielle de Samsung, vous pouvez aussi profiter d’un bonus à la reprise de votre ancien smartphone. Sur les modèles anciens de chez Samsung, c’est jusqu’à 440€ qui sont offerts si vous retournez votre ancien téléphone. Au final, sur l’achat du premier Galaxy S20 à 909€, cela ne vous reviendra qu’à 469€.

Ce programme de reprise des anciens mobiles ne concerne pas que les téléphones Samsung. Si vous aviez un appareil de la marque Apple, Xiaomi, Huawei, OnePlus (et beaucoup d’autres), vous avez également la possibilité de l’échanger contre un bonus pour réduire l’achat de votre Samsung Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra.

4) Un financement en 24 fois sans aucun frais

Le dernier avantage à précommander votre Samsung Galaxy S20 sur la boutique officielle, c’est que vous pouvez payer jusqu’à 24 fois sans frais. Pour prendre un exemple sur le Galaxy S20+ en 4G (avec 128 Go de stockage), cela vous reviendra alors à seulement 42,04€ par mois pendant 24 mois. Vous avez également la possibilité de faire un paiement en 3 ou 4 fois sans aucun frais, par carte bancaire. Cela concerne tous les modèles et tous les coloris.

En achetant sur le site de Samsung, vous pouvez également profiter d’une période d’essai de 14 jours. Pendant ce temps, vous pouvez à tout moment renvoyer votre appareil s’il n’est pas à la hauteur de vos attentes. Le coréen s’engage alors à vous faire un remboursement intégral, sous condition que l’appareil soit encore comme neuf.

Pour précommander le Galaxy S20, c’est ici :

Précommander le Galaxy S20

Plutôt S20, S20+ ou S20 Ultra ?

Si le Galaxy S20 Ultra est un cran devant les deux autres smartphones, les S20 et S20+ sont semblables sur de nombreux points. Ils de distinguent au niveau de l’écran qui mesure 6,2″ pour le petit format, et 6,7″ pour la version S20+. Les deux versions sont disponibles avec une compatibilité 4G ou 5G (en sachant que la 5G est aussi compatible avec la 4G), et leur écran bénéficie d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. C’est le plus bel écran du marché, et Samsung a fait l’impasse sur les rebords incurvés. A noter que le Galaxy S20+ intègre une batterie qui est légèrement plus performante.

Pour en savoir plus, le comparatif Galaxy S20 vs S20+ est disponible ici. Sachez toutefois que le Galaxy S20+ permet d’obtenir les Galaxy Buds+ gratuitement (valeur : 169 euros) pour toute commande avant le 8 mars à minuit. Ce n’est pas le cas pour le S20 classique qui n’est pas éligible à l’offre. En sachant qu’il y a 100€ de différence entre les Galaxy S20 et S20+, cela vaut peut-être le coup d’en profiter.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est une démonstration de force de la part du géant coréen. C’est l’un des téléphones les plus aboutis (voire le plus abouti, devant l’iPhone 11 Pro Max) du marché. Il est équipé d’un écran de 6,9″, une batterie de 5 000 mAh et un triple capteur photo sur le dos (avec en plus, un capteur ToF). Le capteur principal fait 108 MPx, et l’appareil offre un zoom jusqu’à x100. A l’avant, c’est un capteur de 40 MPx qui est disponible.

Précommander le Galaxy S20 Ultra