À quelques jours du MWC de Barcelone, Samsung vole la vedette en organisant son Unpacked, une conférence consacrée exclusivement à ses nouveaux smartphones haut de gamme. Cette année, trois Galaxy S20 et un Galaxy Z Flip (modèle pliant) ont suscité l’attention des observateurs et fans.

L’excitation autour de ces nouveautés était d’autant plus forte que les incertitudes autour du MWC se renforcent. Mais ce n’est pas le sujet. Samsung a donc dévoilé trois nouveaux Galaxy S20 dont deux à première vue similaires. Pourtant, les Galaxy S20 et Galaxy S20+ affichent bien quelques petites différences.

Comparatif : taille, design, écran et surcouche

« Oui en fait le Galaxy S20+ c’est juste un Galaxy S20 plus grand ». Si dans d’autres circonstances nous aurions répondu par un « hop, hop, hop pas si vite ! », nous devons bien admettre que les différences entre le Galaxy S20 et le S20+ restent très (très) légères. Et alors ? L’iPhone 11 Pro et sa version Max ne distinguent-ils pas uniquement par leur taille ?

Design et écran

Les Galaxy S20 et S20+ sont en tout points identiques. Tout de verre vêtus, ils reprennent peu ou prou le design de leurs prédécesseurs. Toutefois, n’y voyez pas là de simples copies du Galaxy S10. Les S20 et S20+ ressemblent à un mélange entre les S10/S10+ et Note 10/Note 10+. Des premiers ils reprennent les courbes arrondies. Des seconds ils adoptent le poinçon central en haut de l’écran et les boutons physiques réunis sur la bordure gauche.

Cela ne vous aura pas échappé, les S20 et S20+ arborent un module photo imposant positionné dans le coins supérieur gauche, à l’arrière. Un choix que certains trouveront discutable mais qui reste dans les tendances actuelles. Pour finir sur les similarités, notons que le S20 et le S20+ sont certifiés IP68.

Sans grande surprise, les S20 et S20+ se distinguent par la taille de leur écran. Le premier arbore une dalle de 6,2 pouces (Super AMOLED bien entendu), le second adopte une diagonale de 6,7 pouces. Dans les deux cas, l’écran est protégé par un verre Gorilla Glass 6 de Corning et affiche les contenus en QHD (3200 x 1440 pixels). Notons enfin que Samsung intègre un lecteur d’empreintes sous l’écran et opte pour une technologie ultrasonique.

Dimensions et poids

Qui dit écrans différents dit formats différents. Le Galaxy S20 est donc logiquement plus compact (152 x 68 x 7,9 mm) et léger (164 g) que la version Plus (162 x 74 x 7,8 mm pour 188 g sur la balance). Si le léger embompoint du S20+ ne devrait pas poser de problème majeur, son grand format nécessitera une utilisation à deux mains.

Système d’exploitation

Samsung fait le choix de la continuité en intégrant One UI dans ses deux smartphones. Le S20 et le S20+ héritent de la version 2.0 du logiciel basée sur Android 10 Q. Que dire de One UI si ce n’est qu’elle figure parmi les meilleures versions d’Android à l’heure actuelle. L’interface associe parfaitement légèreté et fonctionnalités. One UI regorge de petites options pratiques et facilite l’utilisation quotidienne.

Comparatif des performances

Pas de jaloux ! Le S20 et S20+ intègrent les mêmes composants. En Europe et en France, Samsung opte pour un processeur maison Exynos 990. Couplé à une puce graphique Mali-G77 MP11 et 12 Go de RAM, il promet des performances de haut vol. Les consommateurs américains, eux, profiteront du processeur Snapdragon 865 de Qualcomm.

Le Galaxy S20 comme la version Plus sont proposés en version 128 Go ou 256 Go. Dans les deux cas, la mémoire est extensible via une carte microSD. Enfin, ils sont tous les deux compatibles Bluetooth 5.0 et WiFi 6.

Finalement, le seul élément distinctif est (logiquement) la batterie. Plus grand, le S10+ peut accueillir une batterie de 4500 mAh. Le S20 doit se contenter d’une capacité de 4000 mAh, ce qui reste bien mieux que le S10 et ses 3400 mAh. Bien évidemment compatibles avec la recharge rapide (15 W), ils peuvent aussi se recharger par induction (Qi) et proposent la recharge sans fil inversée.

Appareils photo : Galaxy S20 vs S20+

Et si Samsung justifiait la différence de prix par l’intégration de capteurs plus performants dans la version Plus ? Râté. Le S20 et S20+ héritent du même triple module photo. Au programme : un grand angle avec capteur de 12 mpxls, un ultra grand-angle avec capteur de 12 mpxls et un téléobjectif avec capteur de 64 mpxls. Samsung promet d’améliorer encore la qualité photo et inaugure surtout des nouveautés dans la vidéo. Le S20 comme le S20+ sont capables de filmer jusqu’en 8K à 30 im/s. Une première dans l’industrie.

A l’avant, Samsung propose un capteur de 10 Mpx sur les deux modèles. Cette année, le coréen ne distingue donc pas ses deux smartphones sur ce point. Souvenez-vous, le S10+ intégrait un double capteur frontal quand la version standard devait se contenter d’un seul.

Prix : Galaxy S20 ou S20+ ?

Comme chaque année, les deux modèles haut de gamme de Samsung diffèrent dans positionnement tarifaire. Le S20 est proposé à partir de 909 euros dans sa version 128 Go et 4G et à 1009 euros en 5G. Le S20+ coûte 100 euros de plus soit 1099 euros (128 Go/4G) et 1199 euros (128 Go/5G). À titre de comparaison l’iPhone 11 Pro est proposé à 1159 euros en 4G avec 64 Go de stockage. Cliquez ici pour savoir où acheter le Galaxy S20 au meilleur prix.

Meilleur prix du Samsung Galaxy S20 :

Meilleur prix actuel du Samsung Galaxy S20+ :

Les Galaxy S20 et S20+ se ressemblent donc sur de nombreux points, pour ne pas dire la plupart. Ainsi, le format et la taille de l’écran restent les éléments distinctifs les plus importants avec, bien entendu, le prix.