Cette année Samsung pourrait bien changer ses plans. Alors que ses nouveaux Galaxy S sont présentés habituellement courant février en introduction du MWC, le coréen avancerait sa conférence à janvier 2021.

Comme Apple, Samsung présentera plusieurs moutures de son Galaxy S21, si toutefois ce nom est celui retenu par le service marketing. Pour l’heure, nous employons tous cette dénomination, mais le Galaxy S21 pourrait finalement s’appeler Galaxy S30.

En attendant de connaître son nom définitif, de nombreuses rumeurs donnent déjà un aperçu détaillé des futurs smartphones de Samsung, et des plans du coréen pour le début de l’année 2021. Prix, date de sortie, fiche technique, voici tout ce qu’il faut savoir sur le Galaxy S21 (S30).

Combien de modèles de Galaxy S21 (S30) ?

Cette année, Samsung présenterait encore trois nouveaux Galaxy S : le S21, le S21+ et le S21 Ultra. Le coréen reprendrait donc la nomenclature de 2020 avec la gamme Galaxy S20.

Le Galaxy S21 serait donc le plus petit des trois, le S21+ une version plus grande mais avec les mêmes caractéristiques techniques, le S21 Ultra, lui, représenterait le nec plus ultra chez Samsung.

Quels sont les prix des Galaxy S21 (S30) ?

Pour l’heure, peu d’informations circulent sur les prix des futurs Galaxy S21 (S30). Néanmoins, une rumeur récente indique que Samsung commercialiserait ses nouveaux smartphones au même tarif que les précédents en version 5G.

Ainsi, le Galaxy S21 serait disponible à partir de 1009 euros, le S20+ dès 1109 euros. Le Galaxy S21 Ultra, lui, serait vendu 1359 euros.

Quand sortent les Galaxy S21 (S30) ?

C’est la grande surprise cette année. Selon les dernières rumeurs, Samsung lancerait ses nouveaux Galaxy S21 (S30) plus tôt. La tenue d’une conférence le 14 janvier 2021 est de plus en plus probable. Le leaker Jon Prosser a en effet annoncé cette date de présentation. Une fuite qui semble crédible puisque nos confrères de WinFuture affirment de leur côté que Samsung aurait déjà commencé la phase de production de masse.

Si Samsung s’en tient à ses habitudes, les Galaxy S21 (S30) devraient donc être disponibles en précommande le jour même pour une commercialisation effective dès le 29 janvier. Dans le contexte actuel, difficile de s’assurer de l’exactitude de ces dates tant les plans peuvent se chambouler à la dernière minute.

Les Galaxy S21 (S30) sont-ils livrés avec des écouteurs et un chargeur ?

En France, la législation oblige les constructeurs de smartphones à livrer leurs produits avec un dispositif permettant de tenir une conversation sans coller le téléphone à l’oreille. En gros, fournir des écouteurs est obligatoire.

En revanche, comme on pouvait le craindre, Samsung suit les pas d’Apple. Ainsi, les Galaxy S21 (S30) seraient eux aussi livrés sans chargeur. C’est en tout cas ce qu’indique un document de l’agence de certification du Brésil (ANATEL).

Design du Galaxy S21 (S30)

Les Galaxy S21 ne marqueront pas de grand tournant esthétique par rapport au Galaxy S20. Samsung reprendrait grosso modo le design des S20 avec un zeste de Galaxy Note 20.

Ainsi, à l’instar du Galaxy Note 20, le S21 standard serait constitué d’un châssis en aluminium et d’un dos en plastique. Les S21+ et S21 Ultra seraient eux recouverts d’une coque en verre avec une protection Gorilla Glass Victus de Corning. héritée du Note 20 Ultra.

Tous les modèles seraient certifiés étanches (IP68) et intègreraient un écran poinçonné au centre. Le premier smartphone avec capteur frontal sous l’écran ne sera donc pas le S21. Comme les autres constructeurs, Samsung ne parviendrait pas à obtenir des résultats suffisamment concluants pour lancer une telle technologie. Il pourrait en revanche inaugurer ce type d’écran avec son prochain smartphone pliant, le Galaxy Z Fold 3.

Le principal élément distinctif entre les S21 et les S20 se situe au niveau du module photo. Samsung opterait pour un bloc imposant recouvrant tout le coin supérieur gauche et plongeant sur les bordures de l’appareil.

D’ailleurs, si nous employons le conditionnel ici, ces informations sont quasiment officielles. Car Samsung Inde a laissé échapper une vidéo complète de présentation du design des Galaxy S21. On y découvre par ailleurs que les S21 et S21+ se déclineront en quatre coloris (blanc, gris, rose et violet) et le S21 Ultra en deux couleurs (noir et argent).

Notez enfin que le S21 Ultra devrait être compatible avec le S-Pen. Doit-on y voir la fin prochaine de la gamme Note ? L’avenir nous le dira.

Quel écran pour le Galaxy S21 (S30) ?

Comme les précédents modèles, les Galaxy S21 (S30) se déclineraient en trois tailles. Le S21 serait équipé d’un écran de 6,2 pouces, le S21+ d’une dalle de 6,7 pouces et le S21 Ultra atteindrait les 6,8 pouces.

Tous reposeraient sur la technologie Dynamic AMOLED 2X et afficheraient les contenus en QHD+ avec une compatibilité HDR10+. Ils hériteraient aussi tous les trois d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Surtout, Samsung permettrait cette année de combiner 120 Hz et QHD+. Les utilisateurs de Galaxy S20 Ultra devaient jusqu’alors choisir entre les deux.

Enfin, le Galaxy S21 Ultra serait le seul des trois modèles à embarquer une dalle incurvée. Les S21 et S21+ devraient eux se « contenter » d’un écran plat, comme le Galaxy S20 FE.

Quelle processeur dans le Galaxy S21 (S30) ?

Alors que Qualcomm dévoilait début décembre son nouveau processeur Snapdragon 888, les consommateurs européens devraient une fois encore s’équiper de modèles avec une puce Samsung.

Les Galaxy S21 (S30) français devraient donc embarquer l’Exynos 2100, processeur gravé en 5 nm comme le Snapdragon 888 de Qualcomm. Ce dernier serait intégré aux modèles américains. Si cette rumeur se confirmait, la question de l’autonomie sera donc intéressante à analyser. L’année dernière, les S20 américains se montraient en effet bien plus endurants que les modèles européens.

Autonomie et recharge

Le Galaxy S21 embarquerait une batterie de 4000 mAh. Le S21+, lui, serait équipé d’une batterie de 4800 mAh. Le S21 Ultra, lui, intègrerait la même batterie de 5000 mAh que le S20 Ultra. Mais la batterie ne fait pas l’autonomie. Aussi les performances du processeur Exynos 2100 joueront un rôle majeur dans la gestion de l’énergie.

Côté recharge, le S21 et le S21+ seraient compatibles avec une charge maximale de 25 W. Le S21 Ultra pourraient quant à lui monter jusqu’à 45 W. Attention, comme nous l’écrivons plus haut, aucun des trois modèles ne devrait être livré avec un chargeur.

Les trois smartphones seraient également compatibles avec la recharge sans fil ainsi que la charge inversée.

Appareil photo

Pour l’heure, l’essentiel des informations en fuite concernent l’appareil photo du S21 Ultra. Samsung ne révolutionnerait pas le genre mais miserait énormément sur le zoom.

Ainsi, le Galaxy S21 Ultra hériterait d’une version amélioré du capteur de 108 mégapixels des S20 Ultra et Note 20 Ultra. Il s’accompagnerait d’un téléobjectif avec zoom 10x (capteur de 10 Mpx), d’un téléobjectif avec zoom 3x (capteur de 10 Mpx) et d’un objectif ultra grand-angle (capteur de 12 Mpx). À l’avant, le S21 Ultra embarquerait un capteur de 40 mégapixels.

Les Galaxy S21 et S21+ intègreraient quant à eux un triple capteur composé d’un grand-angle (capteur de 12 Mpx), d’un ultra grand-angle (capteur de 12 Mpx) et d’un téléobjectif (capteur de 64 Mpx).

Les trois modèles seraient capables de filmer jusqu’en 8K à 30 im/s.

Tout sur le Galaxy S21 en 5 questions

Combien de Galaxy S21 cette année ? Samsung lancera 3 Galaxy S21 cette année : le Galaxy S21 standard (6,2 pouces), le Galaxy S21+ (6,7 pouces) et le Galaxy S21 Ultra (6,8 pouces). Quelle est la date de sortie des Galaxy S21 ? Les Galaxy S21 devraient sortir le 29 janvier 2021. Selon les rumeurs, les précommandes ouvriront le jour de son annonce officielle, le 14 janvier 2021. Quel sera le prix des Galaxy S21 ? Les prix des Galaxy S21 restent les mêmes rapport au Galaxy S20 5G. Le Galaxy S21 coûterait 1009 euros, le S21 1109 euros et le S21 Ultra 1359 euros. Les Galaxy S21 seront-ils livrés avec un chargeur des écouteurs ? Non, les Galaxy S21 ne devraient pas être livrés avec un chargeur. Comme Apple, Samsung aurait choisi de ne plus fournir cet accessoire. En revanche, les écouteurs seront bien dans les boîtes puisque la législation française oblige les constructeurs à fournir des écouteurs avec leurs smartphones.