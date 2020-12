De quoi seront capables les smartphones de 2021 ?

Chaque année, Qualcomm invite un parterre de journalistes, blogueurs et influenceurs à Hawai pour son Tech Summit (quelle chance n’est-ce pas ?). Crise sanitaire oblige, l’américain a revu ses plans et organisé une série de conférences et tables rondes virtuelles. L’occasion de présenter la plate-forme Snapdragon 888 qui équipera les smartphones premium de 2021.

Pourquoi 888 ? Pour marquer une transition technologique importante par rapport au Snapdragon 865. Le 8 est aussi un chiffre porte-bonheur dans de nombreuses cultures, notamment en Chine.

Comme chaque année, la puce de Qualcomm améliorera les performances et l’autonomie de nos futurs smartphones. Mais d’autres évolutions transformeront nos usages. On fait le point.

Zoom sur le Snapdragon 888

Si la partie technique ne vous intéresse pas, nous vous recommandons de passer directement au paragraphe suivant. Pour les autres, les prochaines lignes susciteront certainement votre intérêt.

Le Snapdragon 888 équipera donc les smartphones haut de gamme de 2021. Pour répondre à nos nouveaux usages, Qualcomm mise sur une puce gravée en 5 nm, comme l’A14 d’Apple.

La plateforme intègre d’abord d’un CPU de 8 cœurs annoncé comme 25% plus performant que le Snapdragon 865. Il se compose de :

1 coeur Cortex-X1 cadencé à 2,84 GHz

3 coeurs Cortex-A78 cadencés à 2,4 GHz pour les usages gourmands en ressources

4 coeurs Cortex-A55 cadencés à 1,5 GHz pour les tâches courantes

Pour la partie graphique, Qualcomm opte pour un GPU Adreno 660, 35% plus rapide que celui du Snapdragon 865. Il s’accompagne d’un triple ISP Spectre 580 pouvant gérer 2,7 Gigapixels par seconde (photo et vidéo), un DSP Hexagone 780 (intelligence artificielle), une unité dédiée aux différents capteurs, à la connectivité et à la sécurité.

5G et WiFi 6E

Surtout, le Snapdragon 888 intègre directement un modem Snapdragon X60 dédié à la connectivité permettant ainsi de gagner de l’espace sous le capot.

Couplé au système FastConnect 6900, il promet une meilleure connectivité 5G : compatible avec les bandes non-standalone et standalone elle peut atteindre des vitesses de téléchargements allant jusqu’à 7,5 Gbps en descendant et 3 Gbps en montant.

Le Snapdragon 888 promet également une connectivité Bluetooth 5.2 et WiFi 6 ou WiFi 6E avec une vitesse maximale théorique de 3,6 Gbps en stream. Voilà pour la technique.

L’intelligence artificielle au cœur de nos usages

Si vous avez suivi la présentation de la puce A14 d’Apple, vous aurez sans doute entendu parler du Neural Engine. Cette partie de la puce se charge de gérer l’intelligence artificielle, notamment pour le traitement numérique des photos, les filtres sur les applications comme Snapchat ou encore l’optimisation des performances et de l’autonomie en fonction de vos habitudes.

Alors que le Snapdragon 865 exploitait trois unités pour réaliser ces prouesses, le Snapdragon 888 réunit les accélérateurs Scalar, Tensor et Vector en une seule unité baptisée Hexagon 780. Ils se partagent désormais une mémoire 16 fois plus importante, de quoi réduire les temps d’attente dans les différentes tâches de l’IA. Le Snapdragon 888 peut ainsi gérer jusqu’à 26 trillions d’opérations par seconde contre 15 trillions pour son prédécesseur.

C’est bien beau tous ces chiffres, mais qu’en est-il concrètement ? Cela peut se traduire par un temps de traitement numérique plus rapide et plus précis sur les photos et les vidéos, des filtres plus précis sur les applications comme Snapchat ou Instagram, une réalité augmentée améliorée ou encore une meilleure gestion des différents capteurs (biométriques, accéléromètre, gyroscope etc.) et des objets connectés.

Vous pourrez utiliser plusieurs profils ou systèmes d’exploitation

La nouvelle plate-forme de Qualcomm inaugure aussi une unité dédiée intégralement à la sécurité des données. Elle autorise la création de sandboxes séparant ces informations privées.

Concrètement, cela peut se traduire de deux manières. Les utilisateurs pourront basculer entre plusieurs profils : un professionnel, un personnel, un pour le jeu par exemple. On peut également imaginer que la puissance de calcul du processeur permettra d’accéder directement à un profil en fonction de la reconnaissance biométrique. Par exemple, le lecteur d’empreintes vous donne accès au profil professionnel, la reconnaissance faciale au profil personnel.

Mais ce n’est pas tout. Cette sécurité renforcée peut également permettre de multiplier les interfaces. Vous pouvez opter pour un OS classique pour le profil personnel, une interface centrée sur les essentiels pour le profil professionnel et une interface pensée pour le gaming.

Une meilleure expérience de jeu

Le gaming justement, franchira un nouveau cap sur les smartphones de 2021. De plus en plus plébiscité, le jeu mobile entrera dans une nouvelle dimension en 2021.

Si le GPU améliorera la qualité graphique (+30%) et supportera des jeux allant jusqu’à 144 fps, la vraie nouveauté réside dans l’introduction du Variable Rate Shading (VRS), une technologie que les amateurs de consoles et PC connaissent bien.

Pour l’expliquer le plus simplement possible, le VRS permet de traiter avec plus ou moins de précision les différents éléments affichés à l’écran en fonction de leur position. Il identifie donc les éléments les plus essentiels en fonction du jeu et réduit les performances pour les éléments moins utiles. Cela permet de mieux cibler les éléments nécessitant une meilleure qualité graphique, pour une expérience encore plus immersive.

Le VRS s’accompagne du Game Quick Touch, une technologie se concentrant davantage sur les sensations de jeu. Elle promet de réduire le temps de réponse de 10% sur un jeu en 120 fps et jusqu’à 20% sur un jeu en 60 fps. De quoi améliorer vos skills sur vos jeux de tir préférés. Au hasard, Call of Duty Mobile ?

De meilleures photos et vidéos, encore

Les smartphones sont vite devenus l’appareil photo principal du grand public. Chaque année, nous nous interrogeons sur les évolutions que pourront apporter les constructeurs pour améliorer encore leur copie.

La réponse de Qualcomm s’appelle Spectra 580, un triple Image Signal Processor (ISP). Un IS quoi ? L’ISP est un processeur chargé de traiter les photos et vidéos. Alors que le Snapdragon 865 n’embarquait « que » deux ISP, le Snapdragon 888 en intègre trois, de quoi accélérer le traitement d’image de 35% promet Qualcomm.

Au delà de la puissance de traitement, ce triple ISP permet d’inaugurer de nouveaux usages. Les smartphones équipés du Snapdragon 888 pourront gérer la photo et la vidéo venant de trois capteurs différents. Le passage d’un capteur à un autre se fera de manière plus fluide et en temps réel pour la partie vidéo.

Ce triple ISP permettra également au processeur d’analyser les informations provenant de chaque capteur. Les constructeurs pourront donc développer des algorithmes afin de combiner toutes ces informations pour de meilleures photographies et vidéos.

De nouveaux modes de prise de vue pourraient également voir le jour comme les vidéos en mode portrait avec un détourage et un Bokeh de meilleure qualité. Ce triple ISP permettra aussi de shooter des photos en rafale jusqu’à 120 images de 12 Mpx par seconde ou encore d’obtenir des clichés de 200 Mpx, en HDR 10-bits ou au format HEIF, comme sur les derniers iPhone.

Vous l’aurez compris, le nouveau processeur Snapdragon 888 annonce de belles choses sur les smartphones premium de 2021. Reste à voir maintenant dans quelle mesure les constructeurs comptent exploiter tout ce potentiel.