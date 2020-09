Samsung Tab S7, Galaxy Buds Live, Watch 3, les nouveautés de la rentrée

En août, Samsung dévoilait ses nouveaux Galaxy Note 20 aux côtés de plusieurs autres produits premium. La nouvelle tablette Tab S7, la montre Galaxy Watch 3 et les écouteurs sans fil Buds Live s’inscrivent comme des mises à jours (réussies) de produits existants.

Avec ces nouveautés, le géant de l’électronique peut sereinement attaquer la fin d’année – une période faste pour les ventes d’électronique – avec des produits qui se placent parmi les références sur chacune de leurs catégories. Si vous avez besoin de vous équiper, vous trouverez ci-dessous un résumé avec tous les détails sur ces trois nouveaux produits.

Améliorer sa productivité avec la Samsung Tab S7

Pour la rentrée, Samsung a offert quelques beaux arguments pour écouler ses nouveaux Galaxy Note 20. Si le smartphone est équipé d’un stylet pour augmenter sa productivité, la nouvelle tablette tactile pourrait en faire autant.

On retrouve évidemment le S-Pen sur la Tab S7 qui facilitera la prise de notes sur l’écran. Ce dernier profite d’une vraie mise à jour, avec une dalle LCD de 11″ et un taux de rafraichissement de 120 Hz pour le petit format. Pour ceux qui cherchent le luxe ultime, il faudra s’orienter vers la Tab S7+ qui vient avec un écran AMOLED de 12,4″ et qui illustre tout le savoir-faire du fabricant.

Au niveau des caractéristiques techniques, les Tab S7 deviennent plus puissantes grâce au dernier processeur Qualcomm (Snapdragon 865). Cela dit, elle ne perd pas en autonomie puisqu’elle bien avec une batterie efficace de 8 000 mAh pour la Tab S7, et 10 090 mAh pour la Tab S7+.

Elles se déclinent en plusieurs versions selon les besoins de chacun : Wi-Fi, 4G ou 5G, et un espace de stockage de 128 ou 256 Go. Dans tous les cas, la tablette de Samsung possède un espace qui permet de lire les cartes MicroSD jusqu’à 1 To, vous pouvez donc en rajouter par la suite. Le premier modèle de Tab S7 démarre à 719€ (Tab S7 avec 128 Go en Wi-Fi), et cela monte jusqu’à 1 199€.

Nouveaux écouteurs avec réduction de bruit

Avec cette nouvelle version de ses écouteurs Bluetooth, Samsung se met à niveau. Les Galaxy Buds Live viennent avec une forme qui s’adapte mieux à la courbe des oreilles et qui offre une réduction de bruit efficace qui permet vraiment de s’isoler de son environnement.

Samsung intègre des haut-parleurs sans distorsion des basses fournis par AKG pour offrir l’une des meilleures qualités audio du marché. Les Galaxy Buds Live offre jusqu’à 6 heures d’autonomie (contre 4,5 heures pour les AirPods Pro…) et jusqu’à 21 heures avec le boitier de chargement. Ces écouteurs de la dernière génération sont disponible pour 199€ sur le site officiel.

La Galaxy Watch 3, un excellent produit

Samsung en a aussi profité pour mettre à jour sa Galaxy Watch 3, l’une des meilleures montres connectées du marché. Le fabricant a imaginé une montre qui soit la plus facile et intuitive à utiliser. Un système de lunette rotative permet de naviguer à travers les applications et de gérer les notifications. Depuis l’écran, l’utilisateur peut afficher les notifications, prendre des appels ou encore répondre à des messages.

Samsung a obtenu une certification IP68 pour la Galaxy Watch 3, elle est donc étanche et résiste à la poussière. La recharge se fait par induction, et elle peut être utilisée en toute autonomie pour de la musique (pratique pour le sport) grâce à un espace de stockage inclus. Il existe aussi plusieurs modèles disponibles : Bluetooth ou 4G, et deux formats de bracelets (41 ou 45 mm) avec des coloris différents.

Selon le modèle choisi, le prix varie entre 429€ et 509€.

