Samsung Week : les Galaxy S20, TV et autres tablettes sont à prix cassé 🔥

Le géant coréen vient d’annoncer sa « Samsung Week », une opération d’ampleur internationale qui offre des réductions inédites sur tous les produits de la marque. Si vous voulez faire vos achats de Noël avant l’heure, le site officiel vous permet de faire des centaines d’euros d’économies sur tous ses appareils. Les TV, tablettes, appareils électroménager ou les derniers téléphones sont tous en forte promotion.

Dans le cadre de cette Samsung Week, on retrouve deux mises en avant. D’un côté, on a des offres qui ciblent des produits spécifiques, et de l’autre côté, on a la Samsung Blue Week. Cette dernière permet d’avoir 10, 15 ou 20% de réduction sur une sélection de références populaires. Selon le nombre de produits que vous ajoutez à votre panier, la remise sera plus ou moins élevée. Un simulateur permet de la calculer.

Comme nous le disions juste au-dessus, il y a d’abord des produits qui bénéficient d’une remise immédiate. C’est le cas par exemple des nouveaux écouteurs Buds Live Bleus qui voient leur prix baisser de 20%. C’est aussi le cas des excellents Galaxy Note 10 dont le tarif tombe de 260€ (à 699€) ou encore des Galaxy A51 et A71 qui perdent 50€. Enfin, si vous cherchez un téléviseur haut de gamme, Samsung offre quelques belles pépites (dont The Frame et des TV QLED).

Samsung Blue Week offre jusqu’à 20% de remise

Dans le cadre de son opération, il faut aussi distinguer une deuxième initiative qui se tient dès aujourd’hui et jusqu’au 15 novembre : la Samsung Blue Week. Sur la page dédiée à cette opération, vous pouvez réaliser une économie de 20% sur l’achat de plusieurs produits. La quasi-totalité de la gamme du coréen est éligible à cette offre. Le pourcentage de réduction est progressif selon le nombre d’appareils que vous prenez :

Cette Samsung Blue Week concerne également tous les derniers smartphones premium du coréen, à l’instar des Galaxy S20, Note 20 ou encore du dernier S20 FE. Vous pouvez aussi retrouver les derniers téléviseurs QLED qui vous permettront d’avoir une expérience optimale pour les nouvelles consoles de jeux vidéo qui sortiront à la fin d’année.

En étant un peu malin, vous pouvez assez facilement obtenir 20% de remise sur les Galaxy S20 – sans avoir à trop dépenser en plus. Il suffit de trouver des produits qui ne soient pas trop onéreux pour compléter le panier d’achat. Au final, si vous profiter de cette remise sur le populaire Samsung Galaxy S20, il vous reviendra à 727€ seulement, au lieu de 909€.

Sachez par ailleurs que tous les smartphones bénéficient d’un bonus de reprise entre 100€ et 200€ si vous rendez votre ancien smartphone. Au final, si vous prenez donc le dernier Samsung Galaxy S20 FE, il peut vous revenir à tout juste 583€ (au lieu de 759€). Vous aurez d’abord 10% de remise + 100€ de bonus reprise. Si vous ajoutez 2 autres produits éligibles dans le panier, il peut chuter même jusqu’à 507€, soit 35% de remise indirecte.

Quel que soit le (ou les) produit que vous choisissez, la remise s’effectue via une offre de remboursement (ODR). Il faudra donc se rendre sur le site officiel de Samsung pour demander son remboursement avant le 1er décembre 2020. La marque premium s’engage ensuite à vous re-créditer la somme due dans les 3 semaines suivants votre demande. Attention, cette ODR ne concerne que les produits qui sont éligibles aux 10%, 15% ou 20% de remise. Les autres profitent d’une remise immédiate avec un prix barré.

