La chaîne américaine CW a confirmé qu’un projet était en cours pour un retour de la série Charmed. L’objectif semble toutefois avoir évolué depuis les premières annonces. On vous explique. Du préquel au reboot On avait laissé le projet en janvier dernier alors que la CW parlait de réaliser un prequel. L’idée originale était de

La chaîne américaine CW a confirmé qu’un projet était en cours pour un retour de la série Charmed. L’objectif semble toutefois avoir évolué depuis les premières annonces. On vous explique.

Du préquel au reboot

On avait laissé le projet en janvier dernier alors que la CW parlait de réaliser un prequel. L’idée originale était de comprendre ce qu’il s’était passé avant que les trois sorcières n’obtiennent leurs pouvoirs. D’aller aux origines de l’histoire familiale, trente ans avant le show principal.

Mais, selon les informations disponibles, cette idée a été abandonnée après un épisode pilote jugé décevant du côté de la chaîne américaine. La volonté serait désormais d’effectuer un reboot de la série, même si les détails manquent encore. Il est en revanche quasi certain que le casting original ne sera pas de retour. Le scénario devrait être lié toutefois d’une manière ou d’une autre à la série longtemps diffusée sur M6.

Charmed, une série mythique

En France, c’est grâce à la regrettée Trilogie du Samedi diffusée par cette chaîne que la série est passée à la postérité. A un époque où les séries de science-fiction et fantastique se faisaient encore rares sur les écrans, M6 diffusait le show chaque samedi de 1999 à 2006.

Les actrices de l’époque ont connu des sorts bien différents depuis cette époque. Si Shannen Doherty est plus ou moins sortie du circuit d’Hollywood, Holly Marie Combs et Alyssa Milano ont quant à elles multipliées les apparitions avec plus ou moins de succès. Rose McGowan est elle passée au cinéma puis à la réalisation.

A noter que aux commandes du nouveau projet, on retrouve Jennie Urman, la créatrice de Jane The Virgin accompagnée des scénaristes Amy Rardin et Jessica O’Toole. En attendant d’en savoir plus, pourquoi ne pas vous revoir le générique de la première saison du show original ? Instant nostalgie garanti !