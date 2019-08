SFR Box 8 : pourquoi choisir cette nouvelle box internet ?

Alors qu’elle a été annoncée à demi-mot en juillet dernier, c’est hier que les détails de la nouvelle SFR Box 8 ont été dévoilés. C’est lors d’une conférence que l’opérateur télécom et fournisseur d’accès internet SFR a présenté sa toute dernière et nouvelle box internet. Afin de rivaliser avec la dernière génération de box disponibles sur le marché français, SFR a misé sur la performance et le confort avec cette nouvelle SFR Box 8. Cette offre se décompose en un routeur (Box 8) ainsi qu’un décodeur TV (Box 8 TV).

La SFR Box 8 accompagne les offres existantes

Si vous aviez l’intention de changer de box internet pour aller vers une solution plus puissante, plus intuitive et plus efficace, la SFR Box 8 devrait vous satisfaire pleinement. Tout d’abord, il faut savoir que cette box internet SFR vient s’ajouter comme une option (payante) à une offre de fibre traditionnelle chez l’opérateur. Ainsi, par rapport aux offres existantes SFR Fibre, SFR Fibre Power et SFR Fibre Premium, il faudra rajouter un complément de 5€ par mois.

Pour prendre un exemple, si vous choisissez la SFR Box 8 dans le cadre d’une offre SFR Fibre (fibre 400 MB/s en téléchargement et envoi, 160 chaines TV, appels illimités vers les fixes et 10 Go de stockage), il faudra compter 20€ par mois pendant la première année, au lieu de 15€ pour la version sans cette box haut de gamme. Au delà de cette période, le tarif remonte alors à 43€ par mois (38€ + 5€ de box) mais il n’y a plus d’engagement.

Voici les offres spéciales fibre avec la SFR Box 8 :

La Box SFR 8 inclut un Wi-Fi 3x plus puissant

Pour rester dans le wagon de tête des fournisseurs d’accès internet, SFR n’a pas hésité à renforcer encore les performances de cette nouvelle box internet. Ainsi, la nouveauté majeure de cette SFR Box 8 est l’apparition du Wi-Fi 6, une technologie qui n’avait encore jamais été observée sur le marché français. Cela va permettre aux utilisateurs de booster leurs débits jusqu’à 3,6x par rapport à un routeur classique, comme celui par défaut dans l’offre de l’opérateur SFR.

De même, ce Wi-Fi de dernière génération va permettre à plusieurs appareils de se connecter en simultané et de bénéficier d’une connexion à pleine puissance, sans aucune déperdition. Pour ceux qui partagent un même foyer et qui regardent assidument des films et séries, ou pour ceux qui veulent travailler ou jouer sans latence, la SFR Box 8 est un excellent choix.

Par ailleurs, on notera que ce nouveaux routeur s’accompagne toujours de deux traditionnels ports Ethernet et d’un port USB-C qui permet ainsi à tous les appareils, récents comme moins récents, de se connecter facilement avec un câble.

La box supporte la 4K HDR et Dolby Atmos

Pour se positionner comme la référence des box internet du marché français, la SFR Box 8 TV a également travaillé sur la compatibilité avec les standards les plus haut de gamme du marché. Ainsi, elle assure non seulement la diffusion en 4K HDR (ce qui permet d’afficher une image avec 4 fois plus de détails et des couleurs plus percutantes), mais elle offre aussi un son en Dolby Atmos encore plus immersif grâce à une enceinte intégrée dans l’appareil. Avec cette nouvelle box internet, SFR se positionne comme une référence pour ceux qui consomment une grande quantité de contenus multimédias.

Pour parfaire l’expérience utilisateur, l’opérateur a également intégré un assistant vocal directement dans la SFR Box 8, ce qui permet de contrôler le contenu à distance par la voix, sans pour autant avoir besoin d’utiliser la télécommande. Comme on peut d’ores et déjà le découvrir sur la page de présentation de cette nouvelle box internet, on pourra solliciter l’appareil de différentes façon : « OK SFR, lance RMC Sport », « Peux-tu baisser le volume s’il te plait ? », « OK SFR, pause » etc. A partir du mois d’octobre, l’assistant vocal Amazon fera son entrée dans la SFR Box 8.

Une interface TV réinventée

Au delà de la performance, SFR a également travaillé sur le confort et la navigation de ses utilisateurs sur l’interface. Elle offre avec cette SFR Box 8 une expérience améliorée au niveau de la navigation avec une interface plus intuitive, des recommandations selon vos usages ainsi que la possibilité de mettre en favori certains contenus. L’interface peut à tout moment être personnalisée par chacun.

