Single Day : écran portable Switch, PC, Mac à 90€ au lieu de 210€ 🔥

Pour le Singles Day Aliexpress, le marchand propose un écran portable ZEUSLAP de 15,6 pouces à un prix jamais vu. Lancé à plus de 200€, vous pouvez aujourd’hui l’obtenir à moins de 91€ avec une livraison depuis l’Europe. Pour en profiter, il suffit de vous rendre sur la fiche produit, de sélectionner le pays d’expédition, d’activer les coupons de la page puis d’utiliser le code 11RAPIDE10 dans le panier. L’offre n’est disponible qu’aujourd’hui :

Noté 4,7/5 par plus de 900 acheteurs, cet écran portable est compatible avec les PC, consoles (Nintendo Switch, PS4, Xbox One, etc.), mais aussi certains smartphones. Si vous voulez ajouter un deuxième écran à votre PC en mobilité ou jouer loin de chez vous c’est la solution parfaite.

Jouer à la Switch en déplacement sur un écran externe

La force d’une console comme la Nintendo Switch réside dans sa capacité à jouer en mobilité. En quelques secondes, vous pouvez passer de l’écran de la console à celui de votre TV. Avec cet écran ZEUSLAP, vous pouvez vous brancher directement en USB-C et profiter d’un écran de 15,6 pouces en Full HD.

La Switch n’est pas le seul périphérique compatible, comme un port mini HDMI est disponible, vous pouvez y brancher n’importe quelle source avec le câble mini HDMI vers HDMI fourni. On retrouve également deux ports USB Type C dont un compatible Power Delivery, et un port Micro USB. Dans la boîte vous retrouvez aussi la coque qui permet à l’écran de tenir en position horizontale, et de le protéger pour le transport.

Cet écran portable ZEUSLAP propose une résolution 1920×1080, une luminosité de 220cd/m2 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il intègre également un double haut-parleur.

Que vous aimiez jouer en déplacement, désirez avoir un second écran externe qui ne prend pas de place chez vous ou pour vos déplacements professionnels, l’investissement sera très rapidement rentabilisé.

Comme toujours avec Aliexpress, les coupons de réductions varient en fonction de l’écoulement des stocks. Les prix indiqués dans cet article peuvent donc varier. Pour profiter du meilleur prix sur cet écran externe 1080p de ZEUSLAP, il vous suffit de vous rendre sur la page produit, d’ajouter les coupons disponibles et d’utiliser le code 11RAPIDE10 dans le panier.

