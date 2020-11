Single Day : le prix du OnePlus Nord est en chute drastique 🔥

Pour cette nouvelle Ă©dition du Single Day, AliExpress ne fait pas les choses Ă moitiĂ©. Sur les tĂ©lĂ©phones les plus rĂ©cents et premium, la plateforme n’hĂ©site pas Ă faire baisser les prix de manière drastique. C’est le cas par exemple du OnePlus 8T ou encore du OnePlus Nord. Ce dernier tombe Ă 308€ seulement alors qu’il est Ă 399€ partout ailleurs. C’est JAMAIS VU.

Pour en profiter, il faut utiliser le lien ci-dessous, puis entrer le code 11RAPIDE28 au moment de la finalisation de la commande. Il vous donnera 28€ de remise en plus par rapport au prix affiché (339€). Par ailleurs, si vous êtes nouveau client, vous aurez aussi 2,60€ de remise en plus. Au final, le OnePlus Nord chute ainsi à 308€, soit quasiment 30% de réduction.

Voir l’offre sur AliExpress

En aoĂ»t, OnePlus dĂ©voilait son nouveau OnePlus Nord, un smartphone avec un excellent rapport qualitĂ© prix situĂ© entre le milieu et le haut de gamme. Avec la remise (inĂ©dite et folle) sur AliExpress pour ce Single Day, vous pouvez Ă©conomiser presque 30% sur le prix d’origine. On retrouve encore ce dernier sur tous les sites marchands, AliExpress est le seul Ă faire une telle rĂ©duction. A noter que c’est un produit expĂ©diĂ© de France, avec TVA incluse.

Pourquoi prendre le OnePlus Nord ?

Nous avons fait un test du OnePlus Nord et nous avons Ă©tĂ© conquis. Ce tĂ©lĂ©phone vient avec un Ă©cran AMOLED de 6,4″ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il appartient ainsi aux tĂ©lĂ©phones les plus performants sur ce point, et il assure une fluiditĂ© dĂ©concertante lorsque vous naviguez entre les menus / pages / Ă©crans.

Au niveau de la photo, ce modèle est aussi un succès. On retrouve un quadruple capteur photo Ă l’arrière, dont un de 48 MP, un ultra grand-angle et un capteur de profondeur. Il possède un mode spĂ©cial pour les photos en environnement sombre, digne des meilleurs du marchĂ©. Pour ce prix-lĂ , c’est tout simplement le meilleur produit sur le marchĂ©.

Depuis ses dĂ©buts, aucun marchand n’a fait de remise sur le OnePlus Nord. Cela dit, pour le Single Day, AliExpress frappe fort sur tous les produits chinois, dont cet excellent produit. Il faut savoir que c’est un produit qui est expĂ©diĂ© d’un entrepĂ´t français, et que la TVA est donc comprise. C’est vraiment une belle opportunitĂ©, ce serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ©.

Attention, le code promo 11RAPIDE28 pour obtenir ce OnePlus Nord Ă prix rĂ©duit n’a pas vocation Ă rester longtemps en ligne. A tout moment, il peut disparaitre. C’est le cas de tous les codes mis en avant pour le Single Day chez AliExpress. Les quantitĂ©s sont limitĂ©es, il n’y en aura pas pour tout le monde. MĂŞme si vous l’avez ajoutĂ© au panier, il ne sera validĂ© seulement au moment du paiement. Il faut donc passer au plus vite la commande pour en profiter.

Le Single Day, un carton mondial

Alors que la journĂ©e n’est mĂŞme pas terminĂ©e, Alibaba peut souffler. Le gĂ©ant du e-commerce chinois vient de passer un nouveau cap. Il annonce avoir enregistrĂ© dĂ©jĂ plus de 56 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur ce Singles Day, contre 34,7 milliards sur l’Ă©pisode prĂ©cĂ©dent. AliExpress, sa filiale e-commerce Ă l’international enregistre elle aussi une très forte croissance.

Les premiers chiffres sont impressionnants. Alibaba, numĂ©ro 1 mondial du e-commerce vient de faire une dĂ©monstration Ă tous ses concurrents, Amazon en tĂŞte. Les plus belles marques sont reprĂ©sentĂ©es avec leurs best-sellers : le OnePlus Nord – comme le OnePlus N10 ou le OnePlus 8T sont visĂ©s. C’est comme ça pour toutes les marques premium disponibles sur le site marchand.

Le groupe e-commerce chinois, qui dĂ©tient notamment Taobao, T-Mall et AliExpress vient aussi d’annoncer un pic Ă 583 000 commandes par seconde. A titre de comparaison, Amazon a gĂ©nĂ©rĂ© 25 millions de commandes sur les 4 jours du Black Friday de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente (du vendredi au lundi Cyber Monday). En extrapolant, il ne faudrait que 40 secondes au colosse Alibaba pour atteindre ce mĂŞme niveau.

Pour sĂ©duire toujours plus de monde, Alibaba met les petits plats dans les grands. Il n’hĂ©site pas Ă inviter les plus grandes cĂ©lĂ©britĂ©s du monde pour venir animer son plateau en direct. Par ailleurs, il rĂ©pond Ă ses millions de clients avec des promotions très convaincantes et souvent inĂ©dites. MĂŞme les marques les plus populaires sont bradĂ©es sur les sites marchands pour ce Singles Day.

Parmi eux, AliExpress est la plateforme e-commerce grand public Ă l’Ă©tranger. C’est elle qui se positionne en France comme le cinquième acteur du marchĂ©. Avec des millions de rĂ©fĂ©rences Ă prix cassĂ© pour le Singles Day, AliExpress est en bonne posture pour tirer son Ă©pingle du jeu. Cette filiale est stratĂ©gique pour le gĂ©ant chinois, qui espère s’imposer sur la scène mondiale.

