Singles Day Cdiscount : Apple, Xiaomi et Samsung en forte promotion 🔥

En Chine, le 11 novembre (11/11) est surnommé le « jour des célibataires » pour cette date quelque peu originale. Mais c’est surtout devenu une journée où les marchands offrent des promotions généreuses sur une grande partie de leurs produits – à l’instar de ce que l’on retrouve lors du Black Friday aux Etats-Unis. Cette année, le marchand français Cdiscount a décidé de s’inviter à l’opération et il propose pendant quelques heures de très belles promotions pour le Singles Day.

Promotions Apple chez Cdiscount

Pendant quelques heures, à l’occasion du Singles Day, Cdiscount casse les prix sur tous les anciens smartphones de la marque à la pomme. Si l’iPhone XS n’est pas en promotion, on retrouve en revanche des remises sur l’iPhone X, l’iPhone 8, l’iPhone 7, l’iPhone 6 ou même l’iPhone 5. Le marchand a décidé de baisser les tarifs sur la plupart des modèles avec des remises qui montent jusqu’à 35%.

De manière assez curieuse, c’est le dernier iPhone X qui est le plus en réduction. Le client peut économiser plus de 400€ par rapport à son prix original. A noter que les écouteurs Bluetooth de la marque sont également en promotion de 30%. C’est clairement Black Friday avant l’heure, et une telle occasion ne se manque pas.

Des smartphones sous Android à prix réduit

Cdiscount a dédié toute une partie de ses promotions aux smartphones. Hormis les téléphones Apple, le marchand français a également fait une belle place à tous les fabricants de modèles sous Android : Huawei, Samsung ou encore Xiaomi sont en réduction (certes moins réduit que l’iPhone, mais quand même). Ci-dessous, vous trouverez les bons plans du jours chez ces grandes marques de smartphones.

TV, ordinateurs, vidéo-projecteurs, caméras en réduction

Pour ce Singles Day, Cdiscount a également laissé une belle part à d’autres produits. Parmi eux, on retrouve par exemple cette magnifique TV Samsung incurvée UHD 4K de 55 pouces qui est vendue à 649€ au lieu de 986€ (-35%). Toujours chez le fabricant coréen, la TV LED UHD 4K de 65 pouces est disponible à 799€ au lieu de 1052€ (-24%). Le Samsung Galaxy Book est disponible à 799€ au lieu de 1536€ (-48%).

Parmi les autres bons plans de cette journée, ACER propose son vidéo-projecteur à 399€ au lieu de 549€ (-28%), tandis que la fameuse caméra GoPro Hero est disponible à 199€ au lieu de 219€. Cdiscount offre encore des tas d’autres produits high-tech (et non high-tech) en réduction pendant ce Singles Day – il est donc recommandé d’aller faire un tour directement sur le site du marchand pour voir toutes les offres en cours.

Ci-dessous, vous trouverez la page dédiée à l’opération chez le marchand :

