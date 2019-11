Singles Day : Cdiscount brade l’iPhone XR à 599€ au lieu de 709€ 🔥

Plus le temps passe, plus l’iPhone XR bénéficie d’un rapport qualité-prix agressif. Alors que son tarif public est passé de 855€ à 709€ à la suite de l’iPhone 11, le Singles Day est l’occasion pour Cdiscount de le brader à 599€. L’offre porte sur l’iPhone XR en noir avec 64 Go de stockage.

Le succès du Singles Day semble être de la partie aujourd’hui. Ce matin, le marchand français a mis en ligne un bon de réduction limité aux 1 111 premières commandes, et ce dernier a expiré en quelques minutes seulement. Soyez donc rapide si vous voulez profiter de cette vente flash sur l’iPhone XR.

L’iPhone XR en promo pour Singles Day Cdiscount

Parmi les iPhone, Cdiscount a certainement fait le choix du XR pour cette promotion, car il est le best-seller absolu des modèles de l’an passé. Alors que le prix de l’iPhone XS en a freiné plus d’un, l’iPhone XR s’est révélé être le meilleur rapport qualité-prix de la gamme. Il reprend les forces du XS avec la puce A12 Bionic, qui était la plus puissante du marché, avant la sortie du modèle suivant. Mais elle était déjà surdimensionnée par rapport à nos besoins, et assure facilement les tâches très lourdes comme la gestion de la réalité augmentée.

Apple a dévoilé une nouvelle technologie pour l’écran de cet iPhone XR, le Liquid Retina qui en fait un excellent écran, même s’il n’utilise pas d’OLED.

Autre vrai atout de cet iPhone XR d’Apple en vente flash : son autonomie. C’est le premier smartphone de la marque à avoir été unanimement reconnu pour sa longévité, et les nouveaux iPhone 11 Pro lui ont emboîté le pas. Reste qu’avec un tarif très réduit vis-à-vis de son prix de lancement (l’iPhone XR était vendu 855€ puis 709€), c’est un choix idéal si vous ne voulez pas exploser votre budget. Il est aussi résistant à l’eau jusqu’à un mètre, et est compatible recharge sans fil. Apple a fait un énorme travail sur la partie logiciel photo, et son unique capteur de 12 Mpx propose d’excellents rendus.

Comme l’iPhone XR en promo chez Cdiscount bénéficie de la garantie constructeur Apple de deux ans. Les autres couleurs sont quant à elles disponibles pour 659€, ce qui reste un excellent prix.

