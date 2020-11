Singles Day : TOP 10 des offres de l’alternative au Black Friday 🔥

Avant Black Friday, le Singles Day est un Ă©vĂ©nement qui gagne en popularitĂ© partout dans le monde. InitiĂ© par le gĂ©ant Alibaba (et sa filiale AliExpress), cette opĂ©ration prend de l’ampleur en France depuis quelques annĂ©es.

Elle se dĂ©roule le 11 novembre (11/11) et permet de faire de belles Ă©conomies. Sur AliExpress, avant mĂŞme le dĂ©but de l’opĂ©ration, il faudra remplir son panier avec des produits dĂ©jĂ affichĂ©s en promo pour valider ses achats le jour mĂŞme, Ă 9h00 prĂ©cise. Le stock est très limitĂ©, il ne faudra pas arriver en retard. En attendant, voici les offres disponibles chez tous les marchands pour Black Friday avant l’heure.

Pour rĂ©pondre au Black Friday Amazon, Alibaba a imaginĂ© son Singles Day. Ce « jour des cĂ©libataires » a lieu le 11 novembre en rĂ©fĂ©rence Ă la date (qui n’est composĂ©e que du chiffre « 1 »). Aujourd’hui, les chiffres sont bien plus haut que lors de Black Friday, qui reprĂ©sente 6 milliards de chiffre d’affaires en France.

Le Singles Day est une opĂ©ration gigantesque. L’an dernier, Alibaba avait gĂ©nĂ©rĂ© pas moins de 1 milliard de dollars de transactions en 1 minute et 25 secondes. L’engouement est dingue. Ce sont plusieurs dizaines de milliards de chiffre d’affaires qui sont gĂ©nĂ©rĂ©s sur 24 heures grâce Ă des promos inĂ©dites et très fortes. Si vous cherchez Ă acheter des marques comme Xiaomi, OnePlus ou Huawei moins chères, c’est encore mieux qu’au Black Friday.

Le Singles Day devient plus important

En France, le Singles Day en est à sa troisième édition. Depuis quelques années, AliExpress y participe pleinement. Le marchand qui propose une marketplace très complète (y compris avec des partenaires comme la Fnac) permet de faire de belles affaires. En tant que n°1 mondial du e-commerce (et n°5 en France), il est attendu pour cette alternative au Black Friday.

Si le Black Friday sur Amazon et consorts propose des deals disponibles dans l’immĂ©diat, le Singles Day est un peu original. En effet, les deals sont affichĂ©s avant mĂŞme leur disponibilitĂ©. Ils ne seront disponibles qu’Ă partir de ce mercredi 9 heures du matin ,en France. Cela dit, vous pouvez dĂ©jĂ vous placer en ajoutant les produits dans votre panier.

Le jour du Single Day, il ne vous restera plus qu’Ă valider votre commande et payer. Ces deux dernières annĂ©es, AliExpress a Ă©tĂ© pris d’assaut, et les offres ne sont pas restĂ©es plus que quelques minutes en ligne après 9h00. Il faut donc ĂŞtre efficace le jour mĂŞme du Singles Day, sur le mĂŞme principe que lors du Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou encore Fnac.

En attendant le Singles Days, vous pouvez toujours vous rabattre sur les quelques deals prĂ© Black Friday disponibles un peu partout. On voit ce dimanche des offres sur les AirPods, les iPhone 12 (mĂŞme ceux en prĂ©commande) ou encore les aspi-robots iRobot Roomba. Tous les sites web qui proposent des services participent Ă cet Ă©lan, Ă l’instar des opĂ©rateurs ou Ă©diteurs de VPN.

Le Black Friday a de la concurrence

Si Amazon a mis son opĂ©ration « Black Friday avant l’heure » en pause, il poursuit toutefois ses ventes flash. Elles sont moins gĂ©nĂ©reuses et moins frĂ©quentes qu’au dĂ©but de l’opĂ©ration, mais il a quand voulu permettre aux français de faire des Ă©conomies sur les achats de NoĂ«l. Chez AliExpress pour le Singles Day, vous avez des rĂ©ductions encore plus importantes Ă trouver.

Par exemple, le nouveau OnePlus Nord est Ă 296€ seulement, au lieu de 399€. Si Amazon a proposĂ© quelques deals Ă 349€ pour ce tĂ©lĂ©phone (sorti en aoĂ»t), il n’est jamais allĂ© aussi bas que chez AliExpress pour le Singles Day. Pour obtenir ce tarif, il faudra cumuler plusieurs coupons disponibles sur la plateforme – y compris le code 12AEFR1111 que nous avons listĂ© plus haut. La plateforme marche avec ces codes, il faut les avoir en tĂŞte.

Attention, ça n’est pas parce que vous rentrez un code que vous ĂŞtes assurĂ©s d’avoir le produit. Il faudra encore le payer le 11 novembre, jour du Singles Day, pour ĂŞtre sĂ»r d’avoir le produit Ă ce prix rĂ©duit. Le fonctionnement est un peu diffĂ©rent de Black Friday sur Amazon, mais les rĂ©ductions sont encore plus gĂ©nĂ©reuses. Si vous passez un peu de temps, vous allez pouvoir faire de rĂ©elles Ă©conomies.

Une garantie « satisfait ou remboursé »

Que ce soit pour le Black Friday ou le Singles Day, tous les marchands actifs en France sont obligĂ©s d’offrir une pĂ©riode de rĂ©flexion Ă leurs clients. Chez Amazon, on est très gĂ©nĂ©reux puisque les gens peuvent rendre leurs achats jusqu’au 31 janvier 2021. Sur AliExpress, les clients ont jusqu’Ă 14 jours après la date de livraison pour renvoyer leur produit et ĂŞtre remboursĂ© intĂ©gralement.

Comme vous pouvez le voir dans la sĂ©lection de bons plans ci-dessus, nous avons uniquement choisi des produits sur AliExpress qui sont expĂ©diĂ©s depuis l’Europe (avec TVA : France ou Espagne). Vous n’aurez donc pas de mauvaise surprise, les prix peuvent ĂŞtre comparĂ©s avec tous les autres marchands français. Pour rappel, le Singles Day est le temps fort du n°1 mondial du e-commerce, les prix seront donc aussi meilleurs qu’au Black Friday.

Si Apple ne fait pas partie des produits disponibles pour le Singles Day, il faudra se rabattre sur les offres Black Friday Amazon pour en profiter. Cela dit, il y a quand mĂŞme des marques « locales » sur AliExpress. Par exemple, vous pouvez profiter de cartes cadeau Fnac en promotion sur la marketplace AliExpress. Vous avez les fameuses cartes « JackPot » qui vous permettent d’acheter une carte Ă 50€ d’une valeur de 60€. Pareil, la carte 150€ est disponible pour 130€ seulement.

Attention, que ce soit pour le Black Friday ou le Singles Days, les offres sont toujours très limitées. Il vaut donc mieux être au plus réactif. Pour Amazon, il faut en profiter dès à présent. Pour ce Singles Day, il faut se préparer dès ce soir et valider son panier le 11 novembre à 9 heures pétantes.

