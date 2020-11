Singles Days : AliExpress casse les prix, 10 pépites à saisir 🔥

Alibaba a réussi son pari. En quelques années, le Singles Day a croqué le Black Friday. Cette opération qui se tient le 11 novembre (demain) s’est vite développée partout dans le monde, au-delà des frontières asiatiques. AliExpress, une filiale du groupe, offre des milliers de bons plans à tous les clients français. Ci-dessous, nous avons dressé une liste avec de bonnes affaires à saisir vite.

Auparavant, il faut comprendre le fonctionnement de ce Singles Day sur AliExpress. De nombreux deals sont éligibles à des codes promos (ci-dessous). Une majorité de ces derniers ne pourra être activée que demain (mercredi) à partir de 9h00 pile. Pour sécuriser son achat, il est recommandé de mettre le (ou les) produit dans son panier dès à présent, puis entrer le code et valider sa commande demain à 9h00. Même s’il est dans votre panier, le produit n’est pas assuré pour vous : il faut être vif.

Le Singles Day AliExpress est extrêmement ambitieux. Si le Black Friday en France ne représente que 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le Singles Day est autrement plus grand. En 2019, le géant Alibaba a généré son premier milliard de chiffre d’affaires pour cet événement en 1 minute et 26 secondes. Sur le 11/11 de l’année passée, ce sont plus de 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires qui ont été générés chez lui.

Comment profiter du Singles Day chez AliExpress ?

AliExpress est la filiale « B2C » du n°1 mondial du e-commerce Alibaba : c’est elle qui est présente dans la majorité des pays du monde. En France, elle se positionne comme le 5ème plus grand marchand et elle rassemble plus de 10 millions de visiteurs uniques tous les mois. Pour ce Singles Day, AliExpress compte proposer des milliers de promotions en avant première sur des produits très populaires.

Pendant l’année comme pendant le Singles Day, AliExpress propose de bonnes affaires sur les marques asiatiques. Parmi les plus connues dans l’électronique et l’électroménager, on peut évoquer Xiaomi, OnePlus, Roborock ou realme. Tous les produits sont visés, des plus bons marchés aux plus premium.

Pour les Singles Day, vous pouvez voir qu’AliExpress a prévu des deals encore jamais vu. Amazon et consorts n’ont qu’à bien se tenir, les offres mises en avant pour cette journées sont exceptionnelles. Nous avons seulement choisi des produits qui sont dans des entrepôts européens, et dont la TVA a été déclarée. Sachez que sur chacun des produits chez AliExpress, vous pourrez choisir l’origine de livraison.

A titre d’exemple, le nouveau OnePlus Nord n’a jamais été vu à moins de 349€ sur un site e-commerce en France. On le trouve pour le Singles Day à seulement 308€, soit 30% de remise. C’est fort quand on sait que ce téléphone 5G propose déjà l’un des meilleurs rapports qualité prix du marché. Pour obtenir le prix de 308€, il faudra additionner des coupons pour tomber le prix. Ci-dessous, nous vous expliquons comment faire.

Cumuler les codes et coupons sur AliExpress

AliExpress possède un fonctionnement bien à lui, pendant le Singles Day ou non. La plateforme fonctionne avec des coupons qui permettent d’obtenir des remises supplémentaires – en plus des réductions déjà affichées. Pour activer tous ces coupons, il faut cliquer sur chacun d’entre eux (sous le prix affiché sur chacune des fiches produits). En bonus, il y a parfois des coupons de fabricants (et ceux de la plateforme) qui permettent de faire une économie en plus.

Pour les Singles Days, AliExpress permet d’avoir des coupons qui permettent de faire baisser assez drastiquement le prix. Pour reprendre l’exemple du OnePlus Nord, voici ce qu’il en est. Le prix par défaut est de 399€ en France. AliExpress le propose déjà à 339€ pour ce Singles Day (il faudra attendre 9h00 demain pour en profiter). Ensuite, vous pouvez obtenir 28€ de remise supplémentaire avec le code promo 11RAPIDE28 (affiché dans la description de la fiche produit), ce qui fait passer le prix à 311€.

A la suite de ça, vous allez pouvoir déclencher un coupon supplémentaire, affiché ci-dessous dans l’encadré rouge : il suffit de cliquer sur les coupons éligibles pour les ajouter au panier. Au final, vous pouvez obtenir un nouveau smartphone à 308€ au lieu de 399€, soit 30% de réduction. Dans cet exemple, c’est un OnePlus Nord qui est expédié de France, vous n’avez aucun problème de TVA.

Si la marque OnePlus est très populaire, les remises sont également disponibles sur les autres marques. Xiaomi ou Huawei sont très concernées par les remises du Singles Day chez AliExpress. Si vous cherchez à vous renforcer en électroménager, les deals sur les aspi-robots Roborock sont juste excellents. Ce sont de très bons produits (que la rédaction utilise au quotidien) et ils sont en forte réduction.

AliExpress simplifie ses retours

Quel que soit le marchand actif en France, tous ont l’obligation légale de donner la possibilité aux clients de retourner leurs achats dans une période donnée. Chez AliExpress durant le Singles Day, vous avez la possibilité de rendre ces produits jusqu’à 14 jours après la date de livraison. Quel que soit le montant du produit et quel que soit le type de référence, vous pourrez les renvoyer et obtenir un remboursement complet.

Sachez que les offres du Singles Day sur AliExpress peuvent disparaitre à tout moment. Il faut donc bien surveiller les deals qui apparaissent et mettre les produits dans son panier. Attention, tant que vous n’avez pas payé votre commande, les produits de votre panier (et les codes associés) ne sont pas garantis. C’est pour cette raison qu’il faudra être très vif mercredi dès 9h00 pour sécuriser ses achats.

Pour voir les offres du Singles Day, c’est par ici :

Voir les offres AliExpress