Vente Flash : aspirateurs Roborock à prix cassés pour les Single Days

Au niveau international, les Single Days sont devenus incontournables. C’est l’événement le plus important pour les marchands chinois, et depuis l’arrivée d’Aliexpress en France il y a plusieurs mois nous pouvons en profiter. Le marchand a choisi de mettre en avant aujourd’hui une marque reconnue pour sa qualité : Roborock.

Grâce à de multiples promotions, deux produits phares de la marque ont droit à de très fortes réductions. La première promo porte sur un classique de la marque, l’excellent aspirateur robot S5 Max, qui voit son prix public de 549€ chuter à 335€ seulement ! De son côté, le tout récent aspirateur-balai Roborock H6 est proposé à 294€ au lieu de 399€. Le rapport qualité-prix de ces deux produits était déjà excellent, il devient imbattable pour Single Days.

Ces offres ne sont disponibles qu’à partir du 11.11 et jusqu’au 12.11, et dans la limite des stocks disponibles. En plus des prix affichés, les coupons proposés par Aliexpress vous permettent de gagner dans certains cas plusieurs dizaines d’euros en plus :

Le montant en EURO mentionné est basé sur une valeur fixe en USD, elle sera donc sujette à des fluctuations quotidiennes en fonction des valeurs d’échanges du marché. Voici pourquoi ces deux modèles sont incontournables sur leurs marchés respectifs.

Roborock S5 Max, puissance et intelligence

Sorti il y a quelques mois, le Roborock S5 Max embarque tout ce dont un aspirateur robot a besoin. Il p peut à la fois aspirer tout en faisant office de serpillière grâce à un réservoir d’eau intégré. Avec une capacité de 280 ml, le contenant d’eau permet de nettoyer une surface de 250m2 au total.

Comme tout aspirateur robot, il est entièrement autonome. Il est connecté en Wi-Fi et l’application dédiée Roborock vous permet de contrôler votre aspirateur à distance (et même par la voix), de planifier des horaires de nettoyage ou encore d’accéder à une cartographie du parcours du Roborock S5 Max. Elle permet aussi de régler la puissance d’aspiration et le débit d’eau de la serpillière.

Le Roborock S5 Max en promotion pour Single Days embarque plus de 13 capteurs pour identifier les zones à nettoyer et contourner les obstacles en toute délicatesse. Il dispose d’une autonomie de 3 heures, ce qui en fait l’un des aspirateurs les plus endurants du marché. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le Roborock S5 Max dans notre fiche dédiée ici.

Roborock H6, un rapport qualité-prix imbattable

Sur le marché des aspirateurs-balais, difficile de ne pas noter la présence de Dyson. Comme c’était le cas sur le marché des aspirateurs robots, Roborock est arrivé avec un produit dont le rapport qualité-prix est bien plus intéressant que la marque la plus connue.

Le Roborock H6 est très endurant avec 90 minutes d’autonomie en mode Eco, et 10 minutes en mode Max, pour les zones très difficiles comme l’aspiration d’un matelas. Roborock a voulu prendre son temps, et la création du H6 est le fruit de 3 ans de R&D. Roborock est d’ailleurs premier fabricant à proposer une batterie LiPo sur un aspirateur-balai.

S’il est performant, le Roborock H6 n’en est pas moins léger, avec 1,4kg sur la balance, ce qui est très pratique quand vous nettoyer des surfaces en hauteur. Le niveau d’aspiration est aussi très bon avec 150AW, mais il est tout de même silencieux avec 72 dB. Le Roborock H6 embarque un système de 5 filtres combinés avec un filtre HEPA, capable de capturer 99,97%, dont le pollen, les poils d’animaux et les acariens, ce qui est un vrai plus pour les personnes allergiques.

Au-dessus de la poignée, vous retrouvez un écran qui indique la batterie restante, et le mode d’aspiration choisi. Un bouton latéral permet de verrouiller l’aspiration, pour ne pas avoir à tenir la gâchette en permanence. L’entretien du Roborock H6 est aussi un jeu d’enfant. En une pression sur un bouton, le bac à poussière s’ouvre pour vider les déchets à la poubelle. Chaque filtre peut être retiré pour être lavé ou remplacé.

Le Singles Days mettent Roborock à l’honneur

Pour son événement, Aliexpress propose des réductions très intéressantes sur deux produits majeurs de chez Roborock. Les 100€ de réductions sur le H6 sont du jamais vu, le produit étant très récent. Pour le S5 Max, cette réduction permet encore un peu plus d’améliorer le rapport qualité-prix, d’un produit reconnu depuis plusieurs mois comme une référence.

Les prix communiqués sont les prix réduits sans coupons ou code promo. Les coupons en réalité peuvent apporter des réductiosn supplémentaires, n’hésitez pas à vous en servir. Les produits proposés sont expédiés depuis l’Europe, et couvrent toutes les garanties en vigueur.

