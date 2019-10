Smartagogo : 30% de remise sur les Galaxy S10e, S10+ et Note 10 🔥

Smartagogo s’est bâti un nom sur le marchĂ© français du e-commerce grâce Ă des offres très compĂ©titives sur les plus grandes marques de smartphones. On a ainsi pu voir le prix du dernier iPhone 11 chuter dès sa commercialisation, et c’est maintenant au tour des derniers appareils Samsung de connaĂ®tre le mĂŞme sort. Pendant quelques jours, vous pouvez profiter d’une remise supĂ©rieure Ă 30% sur les derniers smartphones de la gamme S10 et Note 10.

Voir l’offre Smartagogo

Pour rappel, tous les produits mis en avant sur Smartagogo sont « neufs, authentiques, débloqués, sous blister ou sous scellés garantie fabricant 24 mois ». Le site propose donc de vraies remises sur les meilleurs smartphones du moment. Les stocks sont toutefois limités, il ne faut pas attendre trop longtemps sous risque de voir les bons plans disparaitre.

Pour rentrer dans le détail des offres disponibles :

Vous pouvez retrouver en plus de ces offres d’autres rĂ©fĂ©rences en forte promotion sur le site du marchand français. Les remises sont disponibles sur des marques comme Apple, Samsung, Huawei ou encore Xiaomi. S’il est question ici de smartphones haut de gamme, vous pouvez Ă©galement obtenir de belles affaires sur des modèles plus accessibles comme le Redmi Note 7, le P20 Lite ou encore le Mi A3.

Le Galaxy S10e à prix réduit chez Smartagogo

En mars dernier, le gĂ©ant Samsung dĂ©voilait sa nouvelle gĂ©nĂ©ration de smartphones avec sa gamme S10. Au dĂ©but du mois d’aoĂ»t, le corĂ©en a donc logiquement prĂ©sentĂ© la version plus grand format avec un stylet, la gamme Note 10. Ce sont aujourd’hui les tĂ©lĂ©phones les plus aboutis qui tournent sur le système d’exploitation Android.

Au niveau de la performance, les Samsung Galaxy S10 et Note 10 qui sont disponibles chez Smartagogo se distinguent de la concurrence. C’est dĂ©jĂ le cas au niveau de l’Ă©cran AMOLED de 5,8 pouces pour le Galaxy S10e (6,4 pour le S10+ et 6,3 pour le Note 10) puisque Samsung est rĂ©putĂ© pour fournir les principaux fabricants de smartphone sur ce composant.

Pour le reste, les Galaxy S10 et Note 10 ont Ă©galement des caractĂ©ristiques très robustes au niveau de la photo (double capteur sur le S10e, triple capteur sur les deux autres versions) grâce notamment Ă une excellente puce Exynos 9820 qui a Ă©tĂ© imaginĂ©e par le fabricant. Comme toujours, Samsung a Ă©galement travaillĂ© sur la batterie pour que tous ces appareils durent plus qu’une journĂ©e – un minimum quand on vise le haut de gamme.

Voir l’offre Smartagogo

Pourquoi acheter sur Smartagogo ?

Smartagogo est une boutique spĂ©cialisĂ©e dans la vente de smartphones Ă prix rĂ©duits. Elle possède très souvent des promotions exclusives et très gĂ©nĂ©reuses sur les grandes marques du moment : Apple, Samsung, Huawei et Xiaomi – y compris leurs modèles les plus premium – sont en rĂ©duction sur le site marchand, alors mĂŞme que les gĂ©ants du e-commerce rechignent Ă faire de telles remises.

Au niveau des garanties proposĂ©es par Smartagogo sur ces nouveaux Galaxy S10 et Note 10, le marchand est formel : ce sont des produits neufs, qui bĂ©nĂ©ficient de la mĂŞme garantie fabricant 24 mois que vous recevriez si vous l’achetiez sur la boutique officielle de tous les fabricants. A cela, Smartagogo offre quand mĂŞme 60 jours de pĂ©riode « satisfait ou remboursé », pendant que la norme du marchĂ© se cantonne Ă offrir 15 jours.

Pour accroĂ®tre sa notoriĂ©tĂ©, Smartagogo frappe ainsi un très grand coup, et avance de très bon arguments pour convaincre le grand public d’en faire une nouvelle place incontournable pour acheter un smartphone. A noter que la livraison est assurĂ©e sous 48 heures si la commande est passĂ©e avant 18h. Vous pouvez retrouver tous les dĂ©tails sur les bons plans Samsung Galaxy S10e, S10+ et Note 10 ici :

Voir l’offre Smartagogo