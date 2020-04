Snapchat lance une drôle de façon de faire des dons au personnel médical

Depuis quelques mois, Instagram a lancé une fonction qui permet de réaliser des dons facilement via le format story, à l’association de votre choix. Aujourd’hui, Snapchat montre qu’il est bel et bien l’inventeur du format story, en poussant le concept encore plus loin.

En effet, Snapchat vient de présenter un nouveau Lens qui permet de faire des dons en story pour les Fonds de riposte solidaire COVID-19 de la Fondation des Nations Unies pour l’OMS. Cependant, afin de différencier son concept de celui d’Instagram, Snapchat propose aux donnateurs de comprendre à quoi servira précisément ce don.

Pour ce faire, il vous suffit de poser un billet de banque sur une table, de le scanner avec le Lens et une animation vous montrera à quoi servira votre billet en fonction de sa valeur. Lorsque l’explication est terminée vous pouvez ensuite cliquer sur le lien qui vous redirigera vers la page officielle pour réaliser ce don. Depuis le début de cette crise sanitaire, Snapchat multiplie les actions positives pour tenter de mobiliser sa communauté. Il faut préciser que Snapchat est largement utilisé par un public jeune.

Snapchat entend bien jouer un rôle important dans cette situation critique et déclare : « Nous nous assurons que notre communauté ait accès aux dernières actualités et informations sur le COVID-19, à partir de sources fiables et crédibles. L’OMS et le CDC publient régulièrement des mises à jour pour leurs utilisateurs à partir de leurs comptes officiels ; plus de 40 médias dans le monde couvrent tous les aspects de la pandémie ; et nous intégrons régulièrement de nouveaux partenaires éditoriaux. Notre équipe produit également régulièrement des articles et met à jour en permanence Discover avec des conseils et des informations sur le COVID-19, y compris des questions et réponses d’experts médicaux. À ce jour, plus de 445 histoires ou émissions Discover ont été produites sur le COVID-19, et plus de 68 millions de Snapchatters dans le monde ont vu du contenu lié au COVID-19 sur Snapchat. »