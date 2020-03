Snapchat prend soin de votre santé mentale en cette période de confinement

Le mois dernier, Snapchat annonçait ses ambitions de sortir une fonctionnalité centrée sur la santé mentale. Baptisée « Here for you », cette initiative devrait fournir un soutien aux utilisateurs qui effectueront des recherches sur des sujets tels que l’anxiété, la dépression ou encore le suicide.

Devant la situation actuelle, Snapchat a bousculé ses plans et a annoncé un lancement prématuré en réponse à l’angoisse globale due au COVID-19 et sa propagation. Cette semaine Snapchat a commencé le déploiement de cette nouvelle fonction pour l’ensemble de ses utilisateurs.

Selon l’annonce initiale du mois dernier, « Here for you » aurait dû être présenté au cours des prochains mois. Cette fonction fournit un soutien aux utilisateurs qui peuvent être confrontés à une crise de santé mentale ou émotionnelle, en les redirigeant vers des liens, des ressources et des exercices pertinents afin de les aider à faire face à ces préoccupations.

Voici ce qu’a déclaré un porte-parole de Snapchat lors de l’annonce du lancement de « Here for you » en avance : « Compte tenu de l’anxiété et du stress que les gens ressentent face à l’apparition du coronavirus, nous accélérons le lancement de « Here For You » et mettons cette fonctionnalité à la disposition de tous les « Snapchatters » du monde entier. Dans le cadre de ce déploiement, nous créons également une section de recherche personnalisée dans « Here For You » liée spécifiquement au coronavirus, qui présentera les mises à jour pertinentes de l’Organisation mondiale de la santé, du CDC, de la Crisis Text Line, du NHS et d’autres partenaires qui créent des contenus sur l’anxiété spécifiquement liés au coronavirus. Nous espérons que cette section commencera à être diffusée sur Snapchatters la semaine prochaine ».

Comme on le comprend dans cette déclaration, en plus de rassurer les plus anxieux, Snapchat projette également de communiquer à ses utilisateurs les gestes à assimiler en cette période de pandémie. Entre autres, le réseau social prévoit de lancer un Snap Lens axé sur COVID-19 qui partage des informations clés sur la manière de réduire votre risque d’infection.