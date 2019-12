Snapchat présente sa meilleure mise à jour depuis bien longtemps

Ces dernières années, Snapchat a beaucoup souffert de la concurrence avec Instagram ou plus récemment TikTok. Il faut dire que l’application au fantôme avait révolutionné le réseau social à son arrivée en 2011. En observant ce succès, d’autres réseaux sociaux plus établis, comme Instagram, se sont empressés de dérober la recette de ce succès en intégrant le format créé par Snapchat à leurs plateformes : les stories. Ce format est aujourd’hui ultra populaire, et permet également aux utilisateurs d’utiliser des filtres humoristiques.

Pour maintenir le cap, Snapchat se doit d’innover en permanence. Cette fois, le réseau social très apprécié chez les plus jeunes s’inspire du phénomène du deepfake. Cette technologie est la plupart du temps évoquée négativement, mais Snapchat a réussi à en faire quelque chose positif, même humoristique, et disponible pour tous. Snapchat Cameo se présente comme étant une alternative aux Bitmoji, cette nouveauté permet de placer son visage sur un corps, tout en l’animant dans plusieurs scènes.

La nouvelle fonctionnalité Cameo de Snapchat en test en France est trop cool pic.twitter.com/AUcvvyWEWH — Clacla 🤘 (@clacla) December 8, 2019

Dès à présent disponible, cette nouvelle option est pour le moment déployée auprès d’un nombre limité d’utilisateurs. Actuellement, l’entreprise explique qu’il manque encore quelques réglages avant d’être disponible pour tous les utilisateurs du réseau social jaune.

Comment fonctionne Snapchat Cameo ?

Dans un premier temps, il faut tout simplement prendre un selfie, puis choisir une scène dans laquelle vous souhaitez apparaître. Vous pourrez ensuite utiliser cette animation de la même façon que les Bitmoji. Ces courtes animations sont prévues pour être utilisées comme des emojis, ou des gifs. Avec cette innovation, Snapchat montre une nouvelle fois les efforts effectués pour se démarquer des autres plateformes. Facebook, qui est propriétaire d’Instagram, ne devrait pas attendre trop longtemps pour voler Cameo et l’importer sur toutes ses plateformes, comme ce fut le cas avec les stories.

Sur Twitter, beaucoup considèrent Snapchat Cameo comme la meilleure mise à jour depuis le lancement du réseau social, le renouveau est-il en Cameo pour Snapchat ?