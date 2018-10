SnapCrap : une nouvelle application « anti-crottes », à San Francisco

SnapCrap traque les crottes à San Francisco

Disponible sur iOS comme sur Android, SnapCrap, en plus d’être un clin d’oeil évident à Snapchat, est une application qui vise à éradiquer les déjections canines (et humaines…) des trottoirs de San Francisco. En effet, son développeur, Sean Miller, visiblement traumatisé par le nombre de crottes de chien à éviter sur les trottoirs de la ville, a décidé de lancer cette application, dont le logo est lui aussi un clin d’oeil à Snapchat, une crotte remplaçant le gentil fantôme…

Concrètement, l’application SnapCrap se base sur un système de géolocalisation, et il suffit alors à l’utilisateur de prendre en photo une déjection canine, pour que le système géolocalise cette dernière, et envoie un message aux services municipaux. Ce service spécial, le 311, dédié au nettoyage des déjections canines, recevrait jusqu’à 65 appels par jour de la part des habitants. Si on le souhaite, on peut également accompagner sa photo d’un petit commentaire.

Avec l’application SnapCrap, Sean Miller souhaite donc améliorer l’efficacité des services municipaux, et nettoyer autant que possible certains quartiers particulièrement envahis de déjections. Un souci pris très au sérieux par la ville de San Francisco, puisque cette dernière a également mis sur pied une brigade de 5 agents, dédiée spécifiquement à ce problème : la « poop patrol » (soit « la patrouille de la crotte » chez nous).

SnapCrap est une application gratuite, proposée sur iOS comme sur Android. Pour l’heure réservée à la seule ville de San Francisco, cette dernière pourrait prochainement s’étendre à d’autres lieux touchés eux aussi par le problème des déjections canines… ou plutôt de ces maîtres qui refusent de ramasser les excréments de leurs animaux de compagnie.