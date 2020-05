Snowpiercer : un très long trailer pour la future série

Et si c’était enfin la bonne pour Snowpiercer/ le Transperceneige ? La bande-dessinée française de Jean-Marc Rochette et Jacques Lob va avoir le droit à une nouvelle adaptation destinée à sortir en série dans quelques semaines aux Etats-Unis. Les premières images qui viennent d’être révélées, se montrent particulièrement séduisantes.

Snowpiercer, du film à la série

Cette vidéo dévoile de nombreuses images inédites qui permettent d’avoir une meilleure idée de ce qui nous attend. L’histoire générale reste bien sûr la même. Dans cette adaptation de l’oeuvre, la Terre est en grande partie gelée et un train circule sans s’arrêter, seul refuge dans un monde apocalyptique. La faute en incombe en partie au changement climatique et à la tentative de lancer des missiles pour libérer l’atmosphère. Une mauvaise décision qui a plongé le monde dans une nouvelle ère glaciaire. Les quelques survivants se retrouvent donc à bord d’un train, mélangeant des ultra-riches qui ont payé cher pour être là et des petites gens qui sont entrés au forceps et se retrouvent relégués à l’arrière du Snowpiercer.

La série est réalisée par Josh Friedman et le casting peut notammetn compter sur Sean Bean (Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux…), Daveeed Diggs (Black-ish, The Get Down…) et Jennifer Connelly (Requiem for a Dream, Dark Water…).

Reste à savoir ce que donnera cette adaptation de ce que l’on peut facilement considérer comme une oeuvre littéraire culte. Le film de Bong Joon-ho (Oscarisé ensuite pour Parasite) sorti en 2013, s’était avéré plutôt convaincant mais souffrait aussi d’une trop grande linéarité et certaines scènes pour le moins absurde ont eu tendance à gâcher l’expérience pour les fans. De quoi espérer mieux avec une série qui pourrait permettre de mieux développer l’histoire.