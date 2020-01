Soldes Amazon : 10 offres CHOC qui disparaissent ce vendredi 🔥

Il ne reste plus qu’une semaine de vraies soldes Amazon, pourtant le gĂ©ant amĂ©ricain conserve son rendement et propose des promotions toujours plus incroyables. Cdiscount, Fnac Darty ou Boulanger sont Ă©galement dans la course avec un beau panel de promotions en ce vendredi. Voici notre listes des meilleures affaires Ă ne pas rater en ce jour. Vous n’ĂŞtes pas sans savoir que les ruptures de stock sont de plus en plus prĂ©sentes.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct



Cette quatrième semaine de soldes est aussi la dernière dĂ©marque sur Amazon et Cdiscount. C’est le moment ou jamais de faire de bonnes affaires, après il sera trop tard. Si vous jetez un oeil Ă ces sites marchands vous vous rendrez rapidement compte que certaines remises peuvent atteindre jusqu’Ă -90% de remise pour les soldes. C’est assez exceptionnel mais ce n’est pas donnĂ© Ă tout le monde, il faut ĂŞtre très vif et attentif pour rĂ©ussir Ă obtenir ces offres. Heureusement, notre guide comparateur est lĂ pour vous aider.

Amazon domine sur ces soldes

C’est assez surprenant de voir Amazon proposer de telles promotions pour les soldes. Habituellement, on attend plus le gĂ©ant amĂ©ricain sur des Ă©vĂ©nements comme le Black Friday, tandis que Cdiscount s’occupe de pousser les soldes. Cependant, la firme de Seattle a dĂ©cidĂ© de prendre les devants en bombardant littĂ©ralement les français de promotions plus sĂ©duisantes les unes que les autres.

En effet, si les soldes Amazon connaissent un tel succès c’est notamment grâce Ă ce marchand en ligne. Le leader de commerce en ligne sait parler aux plus grandes marques pour proposer leurs objets au plus bas prix. Comme vous pouvez le voir, des enseignes comme Apple ou Microsoft proposent pendant cette pĂ©riode des tarifs jamais vus auparavant. Certaines promos sont mĂŞme plus intĂ©ressantes que pendant le Black Friday.

Il faut dire que par rapport au Black Friday, les commerçants sont autorisĂ©s Ă vendre Ă perte lors de ces soldes. Les remises sont donc plus Ă©levĂ©es, et c’est pour ça qu’on voit parfois jusqu’Ă -90% de rĂ©duction. C’est pourquoi Amazon s’intĂ©resse de plus en plus au soldes d’hiver et d’Ă©tĂ©.

Comme vous pouvez le voir dans notre liste ci-dessus, les soldes ne se concentrent pas uniquement sur le site Amazon. On y retrouve Ă©galement des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms, des banques en lignes, et bien d’autres services qui tentent aussi leur chance. En France, de plus en plus de secteurs sont aussu concernĂ©s par ces promotions imbattables. Il ne vous plus que quelques jours pour faire vos achats Ă bas prix.

Pour voir les soldes sur Amazon, voici l’accès :

Pourquoi ces soldes sont une telle réussite ?

En France, c’est le gouvernement qui est en charge de dĂ©finir les règles du commerce. Pendant plusieurs annĂ©es, les soldes ont durĂ© 6 semaines, dĂ©sormais ils ne durent plus que 4 semaines. Cette nouvelle loi Pacte a Ă©tĂ© mise en place pour faire face Ă l’ampleur du cĂ©lèbre Black Friday au moins de novembre, qui grâce Ă Amazon est de plus en plus populaire en France.

Avec cette limite dans la durĂ©e, les marchands comme Amazon, Cdiscount ou Fnac sont forcĂ© de proposer bien plus de bons plans sur une pĂ©riode plus ramassĂ©e. Il ne vous reste donc plus qu’une semaine pour profiter de ces bonnes opportunitĂ©s prĂ©sentes sur la plupart des marketplace actives en France. Si vous n’avez pas encore fait vos achats, c’est l’heure de les faire en profitant de vrais rabais.

S’il est vrai que les soldes ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©s Ă l’origine pour renouveler les stocks, l’Ă©vĂ©nement a bien Ă©voluĂ© ces dernières annĂ©es. Aujourd’hui nous sommes bien loin des objets dĂ©modĂ©s pour faire de la place, vous pouvez trouver toutes les dernières nouveautĂ©s disponibles sur le marchĂ© Ă un prix vraiment cassĂ©. Que ce soit, les iPhone 11, les AirPods Pro, ou encore des très bons tĂ©lĂ©phones comme Samsung, Xiaomi, Sony ou Huawei. Que ce soit Amazon ou Cdiscount tous ont fait des efforts considĂ©rables pour satisfaire leurs clients.

Voyez plutĂ´t par vous mĂŞme, les soldes sur Amazon connaissent une telle rĂ©ussite grâce Ă la qualitĂ© des promotions proposĂ©es. Aucun de ces marchands n’en a trop fait, il est vrai que vous pouvez rĂ©aliser de vraies Ă©conomies dans la plupart des catĂ©gories. Sur Presse-citron nous parlons essentiellement d’Ă©lectronique et d’informatique, mais les bons plans s’Ă©tendent Ă bien plus de thĂ©matiques sur l’ensemble des sites marchands français.

Les bonnes affaires sont chez Amazon

Si vous n’avez pas eu le temps de faire les soldes sur Amazon, cette sĂ©lection devrait vous permettre de gagner Ă©normĂ©ment de temps pendant ces derniers jours. Elle est lĂ pour vous prĂ©senter les dernières offres Ă©clair annoncĂ©es chez l’ensemble des marchands en place pour cette opĂ©ration.

Ă€ quelques jours de la fin des soldes, c’est le rush sur Amazon et chez tous les autres acteurs dans le e-commerce. C’est le moment ou les commerçants vont sortir leurs ultimes cartes pour que l’ensemble des clients en profitent, avant de voir apparaitre les dernières ruptures de stock. De plus, mĂŞme pendant les soldes vous pouvez renvoyer vos achats si vous avez Ă©tĂ© trop rapide. Le remboursement est fait très vite et dans son intĂ©gralitĂ© si le produit est comme neuf.

Concernant Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez de 30 jours pour renvoyer votre colis et obtenir un remboursement intĂ©gral. Du cĂ´tĂ© de Cdiscount ou Fnac Darty, ce dĂ©lais est plus restreint puisque la pĂ©riode de rĂ©tractation est de 15 jours. Pour ceux qui veulent juste s’assurer de l’utilitĂ© de leurs achats en ligne, c’est amplement suffisant. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas ĂŞtre déçu des soldes sur Amazon.

Pour voir les soldes sur Amazon, c’est ici :

