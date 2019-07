Soldes Amazon : 5 offres éclair à saisir avant ce soir minuit 🔥

L’électronique est toujours très populaire pendant ces soldes sur Amazon, mais le cyber-marchand ne s’arrête pas qu’à cela : ce sont absolument toutes les catégories qui sont en promotion pour ces soldes d’été et les milliers de ventes flash disponibles vous aideront à faire des économies sur tous vos achats. Nous avons fait une première sélection d’offres pour vous accompagner et vous aider à vous y retrouver.

Voici les participants aux soldes d’été :

Cet épisode de soldes d’été est déjà au dessus des attentes, et Amazon n’y est pas pour rien. En effet, si le marchand a été plutôt discret pour l’épisode des soldes d’hiver, il se montre beaucoup plus généreux en promotions depuis plusieurs jours déjà. En attendant le début du Prime Day Amazon qui aura lieu au milieu du mois de juillet, c’est le moment d’économiser sur tous vos achats en ligne.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : mardi 2 juillet, 12h10

Les meilleures réductions de ces soldes sur Amazon

Entre les ventes flash et les promotions en continu, Amazon est très généreux pour ces soldes. On a pu voir les plus grandes marques être en promotion, à l’instar d’Apple (avec un iPhone XR, XS ainsi que des MacBook Pro), Samsung (avec tous les Galaxy S10) ou encore Huawei, Xiaomi et Philips. Attention, les réductions ne concernent pas que l’électronique du tout, et vous trouverez sur cette page une liste des bonnes offres à travers toutes les catégories, disponibles en ce moment même.

Sur Amazon, les soldes se décomposent en deux types de mises en avant : la première sont les offres flash qui constituent une section très stratégique chez le marchand en ligne. Ce sont des offres qui sont faites pour ne durer que quelques heures, et qui sont limitées par un certain stock. Pour les soldes, Amazon les met en avant dans une section spécifique avec des comptes à rebours qui permettent de voir l’urgence du deal.

En dehors de ces offres flash pour les soldes sur Amazon, il y aussi des promotions en continu qui permettent d’obtenir des réductions encore plus intéressantes. Elles vont parfois jusqu’à plus de 60% sur certains produits spécifiques pendant cette opération des soldes d’été. Certes, il ne s’agit peut-être pas des plus grandes marques et des produits les plus à la mode en ce moment, mais cela peut s’avérer aussi vraiment très intéressant pour faire des économies de taille sur tous types de produits.

La vente à perte tolérée lors des soldes

Les soldes d’été sur Amazon, c’est la dernière occasion de faire des bonnes affaires avant le Black Friday qui se tiendra le dernier week-end du mois de novembre. Ainsi, si vous avez prévu de faire des achats dans les semaines ou mois à venir, c’est peut-être le moment de regarder les soldes sur Amazon (mais aussi sur Cdiscount, Fnac, Darty et tous les autres) pour faire des économies encore plus importantes.

Si les économies sont si importantes, c’est parce que les marchands ont le droit de vendre à perte pendant cette période. Les marchands comme Amazon et Cdiscount n’hésitent donc pas à faire des réductions colossales sur certains produits, ce qui permet de voir de manière totalement légitime des remises au delà des -60%. Une telle pratique n’est pas autorisée en dehors des soldes, ce qui fait que les soldes sont plus compétitives qu’un Black Friday par exemple.

Comme vous pouvez le voir dans la liste plus haut sur les soldes Amazon, on voit les plus grandes marques être en réduction : Apple avec des MacBook ou des iPhone, Samsung avec tous ses Galaxy S10, S10e et S10+, Huawei mais également Dyson, Philips, Tefal ou encore Moulinex. L’avantage d’un Amazon est qu’il est généraliste, et qu’on retrouve donc toutes les thématiques en réduction pour les soldes.

Il ne faut cependant pas se mentir, les meilleures offres sur Amazon partent en l’espace de parfois quelques heures seulement. Pour ces soldes, nous avons donc décidé de vous donner la possibilité de voir en un clin d’oeil les meilleures offres éclair en cours ci-dessus. Elles seront mises à jour selon l’état des stocks ainsi que selon les nouvelles arrivées sur les plateformes marchandes.

Amazon, référence du commerce en ligne

Si Amazon c’est imposé comme la référence en France pour le e-commerce, c’est parce qu’il offre tout un service autour de ses produits que l’on ne retrouve pas forcément ailleurs. Par exemple, il permet de renvoyer ses colis dans une période de 30 jours si l’on n’est pas satisfait du produit. Cela peut être pratique – surtout pendant les soldes – où Amazon impose une certaine tension pour les achats afin d’éviter l’expiration des offres éclair.

En dehors de cela, Amazon propose aussi le programme Prime qui permet d’obtenir la livraison en une journée, gratuite, et partout en France. A noter que ce programme donne aussi accès à des offres à tarifs avantageux, ainsi qu’à Amazon Prime Music, un service de streaming musical gratuit similaire à Spotify (limité à 2 millions de titres, contre 50 millions de titres pour Spotify).

Comme nous l’avons déjà dit un peu plus haut sur cette page, l’enjeu des soldes sur Amazon pour les clients est de parvenir à obtenir le bon produit au meilleur prix. Mais parfois, il faut savoir rester raisonnable et saisir l’offre en cours, sans attendre d’obtenir une réduction encore supplémentaire. Parfois, à vouloir être trop gourmand, on laisse passer une opportunité et le produit soldé arrive en rupture de stock.

