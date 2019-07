Soldes : Amazon dévoile ses offres flash pour ce vendredi soir 🔥

Sur Amazon, les soldes ont dĂ©marrĂ© il y a une dizaine de jours, et les promotions sont toujours aussi plaisantes. MalgrĂ© les nombreuses ruptures de stock, le cĂ©lèbre marchand a renouvelĂ© ses offres pour maintenir l’intĂ©rĂŞt du public français. Ce vendredi après-midi, et pour toute la soirĂ©e, les soldes sur Amazon continuent de battre leur plein.

Voici tous les acteurs des soldes, en plus d’Amazon :

Que ce soit Amazon, Cdiscount ou tous les autres, les soldes sont un moment stratĂ©gique pour tous ces marchands en ligne. En gĂ©nĂ©ral, cette pĂ©riode populaire leur permet parfois de faire près de 20% de leur chiffre d’affaires annuel. Alors que la canicule a encore frappĂ© cette annĂ©e, les chiffres pourraient encore croĂ®tre pour les soldes sur Amazon et consorts.

Soldes : les meilleures offres de vendredi

Si vous avez un peu suivi les soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty, vous avez vu les nombreuses ruptures de stock des derniers jours. On a vu par exemple l’iPhone XR, le MacBook ou encore les aspirateurs Dyson partir Ă toute vitesse, alors mĂŞme que leur stock Ă©tait très Ă©levĂ©. Heureusement, il reste encore de beaux produits en soldes ce vendredi, et nous vous en avons fait une sĂ©lection.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : vendredi 5 juillet, 15h35

Comme vous pouvez le voir plus haut dans la liste des bons plans pour ces soldes Amazon, il y a encore de très belles marques qui sont disponibles : Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple ou encore Bose et Sony voient leurs produits les plus populaires ĂŞtre en promotion, parfois jusqu’Ă -40%. Encore une fois, les stocks sur ces produits sont très limitĂ©s, et ils peuvent disparaitre Ă tout moment.

C’est d’autant plus vrai qu’une partie des produits en soldes sur Amazon sont des offres flash. C’est aussi le cas chez Cdiscount ou Ă la Fnac, oĂą ce type de rĂ©duction est très populaire. Ce sont des offres Ă©phĂ©mères qui ne durent que quelques heures, et dont le stock est limitĂ©. Elles concernent souvent les produits les plus en vogue, et les rĂ©ductions sont plus gĂ©nĂ©reuses que pour les promotions normales.

Pour voir les meilleures offres des soldes Amazon, c’est ici :

Voir les promotions

La deuxième démarque a débuté sur Amazon

Nous en sommes dĂ©sormais Ă la deuxième dĂ©marque, et les pourcentages de remises pour ces soldes sur Amazon sont encore plus Ă©levĂ©s que lors du dĂ©but de l’opĂ©ration. Pour autant, il faut se mĂ©fier car cette nouvelle dĂ©marque a Ă©videmment attirĂ© de nouveaux curieux qui veulent rĂ©aliser de bonnes affaires. Et sur Amazon, il y en a un paquet puisque le marchand est actif sur tous les crĂ©neaux. C’est l’un des grands avantages de faire ses soldes sur Amazon : il y a vraiment de tout, vous n’avez quasiment pas besoin d’aller ailleurs.

Sur chacune des catĂ©gories de sa plateforme, Amazon offre de très belles rĂ©ductions. Si l’Ă©lectronique et le petit Ă©lectromĂ©nager sont deux thĂ©matiques oĂą les remises sont les plus gĂ©nĂ©reuses sur internet, on retrouve aussi des promotions sur de la mode, du bricolage ou encore de la cuisine. Amazon couvre vraiment un spectre très large de bonnes affaires, cela vaut le coup d’y passer quelque temps pour voir les meilleures offres en cours.

Si les soldes sur Amazon, Cdiscount ou Fnac ont tellement de succès, c’est parce que cette pĂ©riode laisse place Ă des rĂ©ductions qui sont supĂ©rieures Ă n’importe quel autre moment de l’annĂ©e. La raison est politique : le gouvernement autorise pendant les soldes d’hiver et d’Ă©tĂ© les marchands (physiques et en ligne) Ă faire des ventes Ă perte pour terminer leur stock. Cela leur permet de faire de la place dans leurs entrepĂ´ts pour acheter de nouveaux produits.

Les soldes, ou la vente Ă perte

En dehors des soldes, Amazon n’a donc pas le droit de vendre Ă perte, et donc les remises sont forcĂ©ment aussi plus limitĂ©es. C’est aussi pour cette raison que l’on ne voit pas des pourcentages de remise aussi gĂ©nĂ©reux pendant des opĂ©rations comme Black Friday, Cyber Monday ou encore les French Days. Certains marchands offrent dĂ©jĂ -80% de remise alors qu’on en est qu’au dixième jour de soldes, c’est incroyable.

Sur Amazon, certes il y a une certaine pression puisque les remises ne sont pas infinies. En revanche, il est toujours possible de renvoyer sans frais ses achats sous 30 jours si vous n’ĂŞtes finalement plus satisfait de votre achat pendant les soldes : Amazon ne rĂ©serve pas ce traitement de faveur qu’Ă ses clients Prime puisque tout le monde en bĂ©nĂ©ficie. Les clients Prime peuvent toutefois obtenir des avantages supplĂ©mentaires, y compris pendant les soldes. On peut citer par exemple la possibilitĂ© d’obtenir une livraison gratuite en 24 heures, ou encore l’accès Ă des offres privilĂ©giĂ©es.

Plus haut sur cette page, vous avez donc une liste des bonnes affaires pour ces soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Rue du Commerce et Darty. Cette sélection est mise à jour au fil des heures de la journée de vendredi et elle vous donne tous les deals en cours, les ventes flash ainsi que les dernières ruptures de stock. Pour en profiter, il faudra être réactif pour ne pas laisser passer une bonne occasion. Ce vendredi après-midi, plusieurs deals de ces soldes ont malheureusement déjà disparu de la plateforme Amazon.

Toutes les soldes Amazon sont ici :

Voir les promotions