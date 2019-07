Soldes Amazon : 5 offres flash qui terminent déjà ce soir 🔥

Les soldes sur Amazon, c’est un événement en lui-même : alors que l’opération a commencé maintenant depuis quelques jours, le géant du e-commerce a encore renouvelé ce matin ses offres flash avec des réductions généreuses. On voit ainsi depuis ce midi un iPhone XS à -20% de réduction, mais ce n’est pas tout. Amazon a décidé d’impressionner pour ces soldes d’été, et c’est réussi.

Voici les grands acteurs des soldes d’été :

Comme vous pourrez le voir par vous-même, il y a des milliers de promotions pour ces soldes sur Amazon ainsi que sur chacun de ces sites marchands mentionnés plus haut. Pour vous faciliter le travail, nous avons regroupé les meilleurs deals ci-dessous. Ils seront mis à jour au fil de la journée, selon les ruptures de stock et les nouvelles offres flash.

Dernière mise à jour : lundi 1er juillet, 20h10

Entre les ventes flash et les promotions plus classiques, il est parfois difficile de savoir où donner de la tête pendant ces soldes sur Amazon. C’est d’autant plus vrai que l’opération dure pas moins de six semaines, et qu’il faut donc regarder de temps en temps les meilleures offres sur chacune des plateformes comme Amazon, Cdiscount et consorts pour ne rien rater des soldes d’été. Ci-dessous, une liste de bonnes affaires mise à jour en temps réel, et selon les disponibilités chez chaque marchand..

Dans cette liste des bons plans pour les soldes Amazon, il y a deux gros types de remises : les ventes flash qui sont éphémères – et limitées par le stock et par le temps. Ce sont des opérations qui sont très plébiscitées par Cdiscount et Amazon, et elles forcent les clients à revenir régulièrement sur leur site pour voir si un produit est en vente flash.

D’autre part, il y a des promotions en continu pendant les soldes – et ce sont elles qui représentent la plus grande partie des réductions pendant cette période. Elles ne sont pas limitées dans le temps, mais elles sont limitées par le stock. Si le stock n’est pas écoulé, ces produits bénéficient des démarques supplémentaires qui ont lieu toutes les semaines. Ce sont aussi des produits dont la marque est moins forte, et les soldes sont vraiment le moment idéal pour en profiter et faire des économies.

Entre ces deux types de bons plans, il devient difficile de comprendre où trouver les meilleures affaires pendant les soldes sur Amazon, Cdiscount et tous les autres. C’est pour cette raison que nous faisons un travail en amont pour vous, en filtrant les bonnes opportunités en direct, à travers tous les marchands. Selon les nouvelles ventes flash et les ruptures de stock sur les produits, nous mettons à jour cette liste au fil de la journée.

Pour voir les soldes sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les promotions

Qu’acheter pendant les soldes d’été ?

Contrairement aux French Days ou au Black Friday, les soldes sur Amazon sont une période pendant laquelle les marchands sont officiellement autorisés à vendre à perte pour écouler leur stock et leurs invendus. Le gouvernement français organise cette pratique, et il surveille donc les changements de prix de chacun des e-commerçants pour qu’ils ne dérogent pas à la règle. Les soldes d’hiver et les soldes d’été sont donc 2 occasions où les réductions sont encore supérieures à la normale.

Évidemment, d’un produit à un autre, les marges ne sont pas les mêmes – ce qui implique que les pourcentages de réduction pendant les soldes sur Amazon varient d’un produit à un autre. Par exemple, si vous trouverez une remise de 20 à 30% sur un smartphone Apple, Huawei ou Samsung, c’est déjà un très bon plan – car les marchands n’ont généralement que très peu de marge sur les produits en question. Il faut donc regarder scrupuleusement pour trouver les meilleures offres.

Pour vous aider à trouver les bons plans pendant les soldes 2019, nous avons établi une liste des offres flash ci-dessus avec les produits les plus populaires, qui se vendent le mieux sur les différentes plateformes marchandes comme Amazon, Cdiscount ou Fnac Darty. Alors que pour les soldes en hiver, c’est Cdiscount qui a largement dominé les bons plans, les soldes sur Amazon sont en revanche un peu meilleur en été.

Les réductions grimpent jusqu’à 75%

Pour le début des soldes 2019, on peut déjà voir de très belles réductions sur certains articles – qui vont jusqu’à -75% par rapport à leur prix d’origine. Les géants Amazon, Cdiscount, Fnac Darty et Boulanger entrent dans une période cruciale pendant six semaines, qui va leur générer une partie importante de leur chiffre d’affaires annuel.

Si Fnac, Darty et Boulanger sont des grands spécialistes de l’électronique, Amazon et Cdiscount offrent une gamme beaucoup plus large pendant ces soldes d’été 2019. En effet, ils vont au delà de l’électronique et l’électroménager et proposent des bons plans sur la maison, le bricolage, la mode ou encore la cuisine. Bien souvent, ce sont ces catégories qui offrent aujourd’hui les meilleures réductions pendant les soldes d’été.

Ces soldes d’été sont d’autant plus importants que c’est la dernière occasion de réaliser des économies sur ses achats avant la fin du mois de novembre prochain, où le Black Friday va pointer le bout de son nez. C’est donc une période de six mois qui va suivre avec très peu de bonnes affaires sur Amazon. Profitez donc de ce dernier épisode de soldes en 2019 sur Amazon pour faire vos achats les plus importants des mois à venir, pour économiser plusieurs centaines d’euros facilement.

Amazon en trombe pour les soldes

Comme toujours pendant les soldes, les marchands ont tendance à offrir dès le premier jour toutes les promotions pour écouler leur stock. Il faut donc être réactif dès les premières bonnes affaires car les meilleures d’entre elles ne resteront que quelques heures sur le marché. Tout se jouera donc dans les premiers jours de ces soldes sur Amazon, où les bons plans vont inonder la plateforme marchande.

Si vous allez pendant les soldes sur Amazon ou Cdiscount, vous pouvez voir qu’il y a des milliers de bons plans en ligne pour ces soldes d’été 2019. Si vous n’avez pas le temps de regarder toutes les offres, nous allons vous récapituler en temps réel, tous les jours, les meilleures offres du moment. Encore une fois, tout se joue dans les premiers jours des soldes, après quoi il ne restera plus que des invendus. C’est pour cette raison que les marchands enchaînent ensuite les démarques – mais cela concerne uniquement des produits qui ont du mal à être écoulés.

Que ce soit pendant les soldes d’été ou pendant l’année, le client bénéficie toujours d’une période pendant laquelle il peut changer d’avis sur ses achats – et les retourner aux différents marchands. C’est une obligation légale que tous les acteurs du marché respectent sans condition. Certains offrent des durées plus ou moins longues : pendant ces soldes 2019, Amazon propose 30 jours de période de remboursement, sous condition que le produit soit comme neuf. De son côté, Cdiscount offre la possibilité de ré-expédier son colis sous 14 jours contre un remboursement intégral.

