Soldes Bose : le casque audio QuietComfort 35, 35 II et 25 en promo 🔥

Les casques audio Bose QuietComfort sont les stars des soldes avec de trĂšs beaux pourcentages de remise. Sur plusieurs sites, on retrouve des promotions qui montent jusqu’Ă -55% sur les produits phares de la marque amĂ©ricaine. Si le dernier casque QuietComfort 35 II est lĂ©gĂšrement en solde, il faut peut-ĂȘtre aussi regarder le QuietComfort 35 et mĂȘme le QC 25 qui restent deux valeurs sĂ»res et qui ont des remises plus Ă©levĂ©es – et des tarifs plus faibles.

Dans le monde de l’audio, les casques Bose ci-dessus sont de vĂ©ritables rĂ©fĂ©rences incontestĂ©es. Le Bose QuietComfort 25 est le plus ancien de la gamme, et il n’est pas sans fil et il ne possĂšde pas de systĂšme de rĂ©duction de bruit. NĂ©anmoins, le son reste d’excellente qualitĂ©, et pour moins de 150€, c’est une trĂšs bonne affaires pendant ces soldes. C’est en l’occurrence Amazon qui offrent la plus belle promotion pendant ces soldes sur Bose puisque c’est 55% de remise sur le tarif original que l’on peut retrouver. C’est encore mieux que la remise qu’on avait pu observer lors du Black Friday en novembre dernier.

Quel casque Bose prendre lors des soldes ?

Parmi la nouvelle gĂ©nĂ©ration de casques audio chez Bose, il y a les modĂšles QuietComfort 35. Les deux sont trĂšs semblables tant au niveau du design (le mĂȘme) que des fonctionnalitĂ©s. La seule diffĂ©rence entre le 35 et le 35 II est que la nouvelle version intĂšgre l’assistant vocal Alexa. Autrement dit, il est possible de solliciter Alexa par la voix quand on porte le casque. Evidemment, ça peut paraĂźtre un peu Ă©trange quand on sait comment le casque Bose est rĂ©ducteur de bruit. On parle un peu dans le vide, ce qui peut paraĂźtre bizarre. C’est aussi pour cette raison que le tarif des deux casques hors soldes est le mĂȘme.

Si vous avez Ă choisir, nous vous recommandons donc de partir sur le Bose QuietComfort 35 classique pendant ces soldes, car le pourcentage de remise est plus Ă©levĂ©. Avec 32% de rĂ©duction sur ce casque Bluetooth de la marque amĂ©ricaine, c’est une trĂšs belle affaire pendant ces soldes. On a pu voir des promotions aussi gĂ©nĂ©reuses pendant le Black Friday l’an dernier, mais les stocks sont partis Ă toute vitesse. Si vous voulez bĂ©nĂ©ficier d’une telle remise, il faudra se dĂ©pĂȘcher aujourd’hui.

Les soldes d’hiver commencent trĂšs fort

En France, les soldes d’hiver sont le plus grand Ă©vĂ©nement commercial pour les marchands – aussi bien les sites en ligne que les boutiques physiques. Selon les experts du milieu, cette pĂ©riode reprĂ©senterait pas moins de 20% de leur chiffre d’affaires, mĂȘme si ce n’est pas la pĂ©riode la plus rentable pour ces marchands. En effet, ils sont autorisĂ©s pendant ces soldes Ă vendre Ă perte pour Ă©couler leur stock. Hors soldes, ils n’ont pas le droit de faire cela sous risque de se voir infliger de lourdes sanctions.

C’est pour cette raison que l’on peut voir en ce moment pour les soldes des promotions sur les casques Bose comme c’est le cas actuellement. Quelques marchands veulent Ă©couler leurs stocks pour ne pas avoir Ă trop les stocker pendant toute l’annĂ©e. Les casques audio comme le QuietComfort 25 ou QuietComfort 35 se vendent surtout lors du dernier trimestre de l’annĂ©e pour les fĂȘtes, le reste de l’annĂ©e est plus calme. Il n’empĂȘche que les rĂ©ductions comme c’est le cas aujourd’hui peuvent ĂȘtre bien plus intĂ©ressantes qu’en fin d’annĂ©e. Si vous voulez franchir le pas et adopter ce casque (qui m’a changĂ© la vie), c’est le moment de le faire.

Que ce soit chez Amazon ou Ă la Fnac, les deux marchands qui offrent des promotions pendant les soldes sur le casque Bose maintiennent leur pĂ©riode de 14 jours d’essai pendant laquelle le client peut se rĂ©tracter. Il est donc possible de renvoyer le produit sans frais si l’on n’est pas convaincu (sous condition qu’il soit encore comme neuf) par ce dernier. C’est aussi ça l’avantage de ces grandes plateformes qui sont organisĂ©es parfaitement pour pouvoir gĂ©rer les retours sur tous types de produits. En attendant, vous ne serez probablement pas surpris de l’excellente qualitĂ© ces casques Bose et les notes des clients sur les deux plateformes marchandes reflĂštent bien le niveau de satisfaction.

Si les promotions sur les casques Bose sont trĂšs gĂ©nĂ©reuses en ce dĂ©but de soldes, il est peu probable que cela dure dans les jours Ă venir. GĂ©nĂ©ralement, aprĂšs le premier week-end des soldes, les remises sont plus basses – et il y a moins de produits en promotion. Si vous voulez faire partie des heureux Ă©lus qui pourront acquĂ©rir un casque Bose en solde, c’est maintenant qu’il faut en profiter.

