Soldes Cdiscount : 10 promotions à ne pas rater dimanche 🔥

Selon les estimations, la phase de soldes constituent un moment clĂ© dans l’annĂ©e puisque cela peut reprĂ©senter près d’un cinquième des revenus des marchands. Le gĂ©ant en ligne Cdiscount mise beaucoup sur cette opĂ©ration cette annĂ©e puisqu’il annonce plus de 3 millions de produits en rĂ©duction, avec des remises qui montent jusqu’Ă -75%.

Toutes les catĂ©gories de produits sont concernĂ©es par les soldes de Cdiscount : Ă©lectronique, Ă©lectromĂ©nager, ameublement, literie, mode ou encore la dĂ©coration. Ci-dessous, une sĂ©lection des meilleures offres de Cdiscount valables aujourd’hui, dimanche. Au fil de la journĂ©e, si des ruptures de stock venaient Ă apparaĂ®tre, la sĂ©lection sera updatĂ©e pour reflĂ©ter les 10 bons plans Ă ne pas rater chez le marchand.

Les produits en soldes Cdiscount ci-dessus comptent parmi les meilleures ventes du marchand – et il faudra ĂŞtre rapide aujourd’hui pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de ces tarifs avantageux. Ces derniers jours, on a dĂ©jĂ vu de très beaux produits de marques en promotion arriver au bout de leur stock. DĂ©pĂŞchez-vous de saisir ces offres avant qu’elles n’expirent dĂ©finitivement. Si vous voulez voir tous les produits en rĂ©duction pendant les soldes chez Cdiscount, c’est par ici :

Depuis la page d’accueil du site marchand, vous pourrez trouver toutes les catĂ©gories de produits en promotion. Si historiquement, c’est la mode qui a toujours connu le plus grand succès pendant les soldes d’hiver, les appareils Ă©lectroniques et l’Ă©lectromĂ©nager commencent Ă prendre le dessus. Sur ce type de catĂ©gorie de produits, Cdiscount offre des remises qui montent jusqu’Ă -45% sur les plus grandes marques. N’hĂ©sitez pas Ă faire un tour sur le site e-commerce afin de connaitre tous les dĂ©tails sur ses offres.

Cdiscount : 3 millions de promos pendant les soldes

Si Amazon se fĂ©licitait de mettre un million de produits en rĂ©duction pendant Black Friday, Cdiscount va encore beaucoup plus loin pendant ces soldes d’hiver puisqu’il mettra 3 millions de rĂ©fĂ©rences en promotion. Il faut savoir que cette pĂ©riode s’Ă©tale sur 6 semaines, et qu’elle se terminera le 19 fĂ©vrier 2019. Comme vous pouvez l’imaginer, les produits les plus populaires ne seront plus en stock d’ici Ă cette date-lĂ . Il faut donc ĂŞtre particulièrement rĂ©actif pour obtenir la meilleure remise sur un article, sans risquer d’attendre trop longtemps et de voir le stock disparaĂ®tre.

Au niveau de l’offre, il faut aussi reconnaĂ®tre que Cdiscount est vraiment très complet. Cela va de tous les produits high-tech les plus Ă la mode (comme les iPhone ou les iPad) Ă l’Ă©lectromĂ©nager (comme des rĂ©frigĂ©rateurs, des fours ou des aspirateurs) en passant par les tĂ©lĂ©viseurs, la mode ou encore le vin. Le marchand bordelais s’est imposĂ© comme un e-commerçant gĂ©nĂ©raliste avec des prix parmi les meilleurs du marchĂ©.

Avec cette opĂ©ration spĂ©ciale pendant les soldes, Cdiscount est encore plus convaincant sur son inventaire. Sur les produits les plus Ă la mode en ce moment, on peut lĂ©gitimement prĂ©tendre Ă des remises entre -20% et -40% par rapport au tarif hors promotion. C’est dans la plupart des cas bien plus gĂ©nĂ©reux que lors du Black Friday – et il y a bien une raison Ă cela : les soldes d’hiver et d’Ă©tĂ© sont les deux seules pĂ©riodes oĂą le gouvernement autorise Ă ce que les marchands vendent leurs produits Ă perte. En dehors de ces deux Ă©pisodes promotionnelles, ils n’ont pas le droit de baisser les tarifs au delĂ de leur marge. A l’origine, les soldes Ă©taient faits pour Ă©couler les stocks d’invendus Ă des tarifs avantageux.

Quid du programme Cdiscount à Volonté ?

Le programme Cdiscount Ă VolontĂ© (CDAV) est un programme de fidĂ©litĂ© qui permet d’accĂ©der Ă des offres en avant première (comme certaines pendant les soldes) ainsi que la livraison gratuite en une journĂ©e. Pour ceux qui voudraient tester cette offre, le marchand propose actuellement une pĂ©riode d’essai gratuite de 30 jours pendant laquelle le client peut essayer et valider son intĂ©rĂŞt. Après cela, il est possible de souscrire Ă l’offre Cdiscount Ă VolontĂ© pour 29€ par an.

Attention, il ne faut pas ĂŞtre membre CDAV pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier des promotions lors de ces soldes. Tous les bons plans affichĂ©s dans la liste ci-dessus, et tous ceux disponibles sur le site marchand sont ouverts Ă tous les français, sans aucune distinction. La seule difficultĂ© est de pouvoir accĂ©der aux meilleures offres avant qu’elles n’arrivent en rupture de stock. Et comme c’est rĂ©gulièrement le cas, les marques en vogue sont très vite prises d’assaut quand elles arrivent en promotion chez Cdiscount. N’hĂ©sitez pas Ă revenir souvent sur le site marchand puisque celui-ci modifie rĂ©gulièrement les offres promotionnelles, et qu’il met en avant des ventes flash qui peuvent expirer au bout de quelques heures seulement.

