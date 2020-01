Soldes : Cdiscount casse les prix, 10 offres flash pour ce soir 🔥

Comme chaque annĂ©e, Cdiscount anime les soldes avec le plus grand sĂ©rieux. C’est aujourd’hui le marchand qui domine cette opĂ©ration Ă tous les niveaux, devant mĂŞme le leader Amazon. Avec ses milliers de promotions, il couvre toutes les catĂ©gories de produits – et la high-tech est Ă©videmment Ă l’honneur. Pour vous aider Ă vous y retrouver pour ces soldes, nous avons mis en place une sĂ©lection mise Ă jour en temps rĂ©el ci-dessous.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Dernière mise à jour : lundi 13 janvier, 16h30

Faire les soldes sur Cdiscount, Amazon et tous les autres acteurs du e-commerce français implique un peu de discipline. En effet, les centaines de pages de bons plans peuvent mettre des heures à être analysées dans les moindres détails. Pour vous faciliter le travail, notre équipe couvre toutes les plateformes marchandes et toutes les thématiques. Vous pouvez ainsi retrouver le meilleur prix pour un produit donné.

Soldes Cdiscount : 2020, une année au top

Depuis le dĂ©but des soldes, Cdiscount multiplie les ventes flash avec de très belles marques en promotion. A la fin de la semaine dernière, le marchand a offert 10% de remise sur toute la gamme Apple – du jamais vu. Ainsi, on a pu voir les derniers iPhone 11, iPad Pro et autres Apple Watch Series 5 voir leur prix chuter alors mĂŞme qu’ils sont sortis il y a quelques mois seulement.

Pour ce lundi, le marchand revient fort avec une opĂ©ration spĂ©ciale sur Xiaomi. Pour ces soldes, Cdiscount a dĂ©cidĂ© d’enchainer les offres Ă©phĂ©mères sur les grandes marques, sans prĂ©venir de la date de fin. Il faut donc se dĂ©pĂŞcher de profiter de tous les deals avant qu’il ne soit trop tard. Plus on avance dans le temps, plus les stocks s’amenuisent. Il faut donc ĂŞtre vif pour saisir les meilleures occasion. Ce lundi soir, il reste encore quelques deals choc en soldes.

Comme chez Amazon, les soldes Cdiscount couvre un grand nombre de catĂ©gories. Évidemment, l’Ă©lectronique joue une partie importante – mais ce n’est pas tout. En effet, on peut voir de très belles remises sur des produits très populaires en soldes, Ă l’instar de la literie ou du gros Ă©lectromĂ©nager. Ce sont deux thĂ©matiques qui sont très peu couvertes par son rival amĂ©ricain, et qui sont pourtant très en vogue en janvier.

Cette annĂ©e, Cdiscount semble ĂŞtre allĂ© encore un cran au dessus des Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes, et la quantitĂ© de promotions disponibles est assez gigantesque. Si tous les bons plans ne sont pas mis en avant sur la page d’accueil, nous vous invitons Ă aller naviguer un peu plus loin sur son site pour dĂ©couvrir celles qui pourraient vous intĂ©resser. Les soldes sur Cdiscount, c’est une occasion unique de faire le plein d’Ă©conomies.

Les soldes, un nouveau format qui plait

Pendant longtemps, les soldes d’hiver se sont Ă©talĂ©es sur 6 semaines. Le gouvernement a dĂ©cidĂ© de raccourcir cette durĂ©e Ă dĂ©sormais 4 semaines. Une telle dĂ©cision a Ă©tĂ© prise suite Ă un certain essoufflement pendant les soldes, avec des offres trop longues et pas assez percutantes. Cette annĂ©e, la durĂ©e des soldes Ă©tant plus courte, les acteurs comme Cdiscount doivent vite pousser leurs offres.

Comme toujours lors des soldes, Cdiscount mise sur les offres flash pour faire revenir les clients tout au long de l’opĂ©ration. Les meilleures offres sont disponibles dans les premiers jours et les dĂ©marques successives (dont la deuxième commence ce mercredi) ne laisseront place qu’aux deals sur des marques un peu moins populaires. Pour bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions sur Samsung, Xiaomi ou Huawei, le plus vite sera le mieux.

Si les soldes Cdiscount (et chez les autres marchands ont un tel succès, c’est liĂ© Ă la nature mĂŞme de l’opĂ©ration. Le gouvernement autorise les marchands Ă faire des ventes Ă perte pendant toute la durĂ©e des soldes. L’idĂ©e est de leur permettre de vider leur entrepĂ´t pour stocker de nouveaux produits par la suite. C’est le cas aussi bien pour les soldes d’hiver que pour ceux d’Ă©tĂ©.

C’est donc aussi naturellement que les remises pendant les soldes Cdiscount sont meilleures que lors du Black Friday ou des French Days. Si vous voulez Ă©conomiser un maximum, c’est maintenant qu’il faut le faire. Le marchand annonce des rĂ©ductions qui grimpent jusqu’Ă -70% pour cette première dĂ©marque. En gĂ©nĂ©ral, Ă chaque dĂ©marque supplĂ©mentaire, c’est environ 5% de moins que l’on peut constater sur une sĂ©lection de produits.

Pourquoi faire les soldes sur Cdiscount ?

En achetant pendant les soldes chez Cdiscount, vous avez non seulement la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies sur vos achats – mais vous avez aussi une sĂ©curitĂ©. En effet, le marchand en ligne vous propose une pĂ©riode de 15 jours sans engagement pendant lesquels vous pouvez retourner votre produit (sous rĂ©serve qu’il soit comme neuf). Si tel est le cas, vous vous verrez alors crĂ©diter du montant de votre achat sur votre compte bancaire.

Nous vous rappelons une nouvelle fois que les ruptures de stock commencent Ă envahir le site Cdiscount pour ces soldes. Si vous ne voulez pas payer trop cher, nous vous conseillons de faire un tour encore ce lundi soir pour dĂ©couvrir les bonnes affaires du moment. Demain, une grande partie d’entre elles auront disparu (et une nouvelle vague de promotions arrivera).

