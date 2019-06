Soldes Fnac Darty : offres flash à -80% jusqu’à samedi minuit 🔥

Pour ces soldes, Fnac et Darty ont voulu pousser très fort leurs offres flash, en proposant dès les premiers jours de l’opération des remises qui montent jusqu’à -80% par rapport au prix habituel. Darty, qui a été racheté par Fnac au courant de l’année 2016, n’hésite pas à offrir des produits un peu différent de son homologue pour attirer le grand public.

Voici les acteurs de ces soldes, Darty et Fnac y compris :

Que ce soit Fnac, Darty ou encore Boulanger, ces acteurs spécialisés de l’industrie mettent en avant surtout des références autour du petit et gros électroménager et de l’électronique. Ces thématiques sont très chères au groupe Fnac Darty qui offre aujourd’hui parmi les meilleures promotions de ces soldes d’été sur ces thématique. Les géants Cdiscount ou Amazon sont plus généralistes – mais c’est parfois au détriment de la qualité des offres.

Offres à saisir ce samedi chez Fnac Darty

En général, les offres entre les plateformes Fnac et Darty sont assez similaires, y compris pendant les soldes. Toutefois, les stocks ne sont pas les mêmes, et il arrive dans certains cas qu’il y ait une rupture chez l’un, mais pas forcément chez l’autre. Pour vous aider dans vos recherches de soldes chez Fnac et Darty, voici notre liste de bons plans.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : samedi 29 juin, 23h00

Évidemment, les bons plans pendant les soldes ne sont pas tous illimités, chez Darty, Fnac ou ailleurs. Il faut donc être réactif pour pas que quelqu’un d’autre ne vous passe devant. Sur internet, les soldes sont encore plus compétitives puisqu’il y a souvent des ventes flash qui sont limitées par les quantités, mais aussi par la durée. Au delà de quelques heures, elles disparaissent de manière définitive – même si le stock n’est pas écoulé.

Il faut parfois savoir gonfler entre les deux plateformes, car les offres ne sont plus forcément disponibles pour les soldes chez Darty ou Fnac. Par exemple, ces derniers jours, l’ordinateur MacBook d’Apple qui était en promotion à -40% sur Darty avait vu son stock être écoulé. En revanche, Fnac offrait toujours 40% de remise pour ces soldes sur l’appareil – toujours en stock.

Au fil du temps, les sites Fnac et Darty n’hésitent pas à refournir leur stock pour les soldes, il ne faut donc pas hésiter à revenir de temps en temps pour voir si un produit n’est pas soumis à une réduction. En revanche, il ne faut pas trop compter sur les démarques de ces soldes pour voir les meilleurs produits et les marques les plus populaires faire baisser encore davantage leur prix : d’ici là, les stocks seront épuisés, les soldes sont assez exigeantes pour des sociétés comme Fnac ou Darty, qui peuvent réaliser jusqu’à 20% de leurs revenus annuels sur la période.

Pourquoi les soldes sur Fnac Darty ?

Si vous aviez l’intention cet été de profiter des soldes sur Fnac et Darty pour économiser sur des achats importants comme du gros électroménager, c’est une solution idéale qui permet d’obtenir des réductions jusqu’à -80% par rapport au montant d’origine des produits. Cela peut représenter parfois plusieurs centaines d’euros, et c’est forcément très apprécié du grand public français.

Il faut savoir que les soldes sur Fnac Darty sont la dernière occasion avant la fin d’année (et le Black Friday) pour bénéficier d’une remise sur ses achats. Évidemment, il y a un peu de pression parce que les affaires partent vite pendant les soldes. Mais en contrepartie, Fnac et Darty offrent toujours la possibilité à leurs clients de renvoyer leurs colis sous 14 jours (sous condition qu’ils ne soient pas ouverts) s’ils ne font finalement plus satisfaits. Cela peut permet de recevoir un remboursement sur leur achat, sans condition.

Si les remises sur Darty et Fnac sont aussi généreuses pour le début des soldes, c’est parce que tous les marchands sont autorisés par l’État pendant cette période (soldes d’été, mais aussi ceux d’hiver) à écouler leur stock à perte. Ils peuvent donc vendre en dessous de leur prix d’achat chez leur fournisseur, pour parvenir à leur fin dans l’optique de tout vider pour faire un nouveau stock de nouveaux produits.

Vider les stocks parfois jusqu’à -80%

Mais certains marchands comme Fnac Darty n’hésitent pas à aller encore plus loin, et ne pas simplement offrir des réductions sur des produits qui se vendent mal, et qui ont des stocks élevés. Ainsi, on retrouve des marques aussi populaires que le japonais Sony, Philips, Haier, LG, Apple, Samsung, GoPro ou encore Huawei en très belle réduction pendant les soldes sur Darty et Fnac.

En misant sur des produits populaires, le groupe Fnac Darty espère attirer les clients français sur leur site internet, et les fidéliser par la suite. Si cela ne lui apporte pas vraiment des profits dans l’immédiat, le groupe espère tirer des revenus sur le long terme. On a parlé plus tôt dans cet article du fameux MacBook à -40% – c’est tout simplement exceptionnel quand on connait la politique Apple qui est de ne jamais faire de réduction.

Ceux qui n’ont pas le courage pendant la canicule en France d’aller faire les soldes dans les boutiques physiques, la solution en ligne sur Fnac ou Darty est un bon choix pour faire un maximum d’économies sur les produits électroniques et électroménager. Les réductions sont vraiment importantes, et vous pouvez les retrouver facilement – chez Darty ou Fnac – en allant simplement dans leur section respective dédiée aux soldes.

