Soldes : les tops offres à ne pas rater ce mardi 🔥

Amazon, Cdiscount et les autres marchands commencent un nouveau mardi de soldes ce matin. Et de nouvelles très belles affaires viennent d’ĂŞtre publiĂ©es sur leurs sites respectifs. Les marchands les plus actifs du marchĂ© proposent de très grosses rĂ©ductions, bons plans et offres flash Ă la vente dès ce mardi matin, et tout doit partir ! Depuis presque quinze jours, ils multiplient les offres très agressives si bien que les stocks peuvent très rapidement ĂŞtre Ă©coulĂ©s. Pour que vous ne manquiez pas la promotion ou le produit idĂ©al pour vous, nous avons crĂ©Ă© cette sĂ©lection des meilleures promotions de ces soldes, mise Ă jour en temps rĂ©el.

Les meilleures offres des soldes d’Ă©tĂ© chez les marchands :

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : mardi 9 juillet, 08h30

Pendant les soldes, Amazon, Cdiscount, comme tous les marchands en ligne français font face au même problème cette année : assurer une disponibilité totale et limiter les ruptures de stock. Son origine est simple : la canicule, qui a fait baisser le nombre de visites en magasin, et donc détourné les acheteurs vers le web. La conséquence est logique : Amazon et Cdiscount ont dû faire face à des ruptures de stock sur certains produits clés.

Un mardi fort en promotions

Alors que Cdiscount et Amazon sont ultra actifs pendant ces soldes, ils multiplient aussi les types d’offres, et il est parfois complexe de les diffĂ©rencier. Comme tous les jours depuis le dĂ©but de ces soldes d’Ă©tĂ©, on vous a concoctĂ© notre sĂ©lection des meilleures offres pour ce mardi. Elle reste non exhaustive, et certaines offres expirent dĂ©jĂ ce soir.

Faites donc attention, certains des bons plans dont nous parlons ne seront pas en ligne très longtemps, et il faut que vous soyez vigilants pour ne pas manquer le produit que vous attendez. Pendant ces soldes, Amazon, Cdiscount et leurs amis ont mis en ligne certaines offres qui n’ont durĂ© que quelques heures, comme ce fut le cas sur les iPhone XR, le MacBook 12″, l’iPhone XS, les casques Bose, le Samsung Galaxy S10 ou les produits Dyson. Dans certains cas, elles peuvent revenir en ligne, lors des offres flash soldes.

Ces dernières ont un fonctionnement un peu particulier, et elles permettent d’avoir accès Ă de nouvelles offres jusqu’au dernier moment des soldes chez Amazon ou Cdiscount. Leur particularitĂ© par rapport aux promotions classiques est que les ventes flash sont limitĂ©es par le temps (cela peut durer de quelques dizaines de minutes Ă quelques jours), et proposent un stock limitĂ©. Les offres classiques offrent quant Ă elle des nouvelles dĂ©marquent chaque semaine. Les ventes flash sont disponibles dans des sections dĂ©diĂ©es chez chacun des commerçants. Petit bonus, certaines offres flash portent sur des grandes marques et des best-sellers.

Les meilleures offres des soldes Amazon sont disponibles ici :

Voir les promotions

Des milliers d’offres chez Amazon et Cdiscount

Alors que les offres flash concernent pendant ces soldes des marques reconnues comme Apple, Samsung ou Sony dans l’Ă©lectronique, les offres classiques portent sur une multitude de marques plus ou moins Ă la mode, avec des stars, mais aussi des petites marques avec des rapports qualitĂ©-prix (et des remises) très fortes. Et sur certaines marques on peut retrouver en ce mardi de soldes sur Amazon et Cdiscount des promos qui peuvent s’Ă©lever jusqu’Ă -80% sur le prix des produits.

Et ce ne sont pas des pourcentages fallacieux, les soldes Ă©tant l’unique pĂ©riode pendant laquelle les marchands, comme Amazon ou Cdiscount, peuvent, lĂ©galement, vendre leur stock de produits Ă perte. C’est parfait pour le consommateur qui se voit proposer des pourcentages de rĂ©duction très importants, quitte Ă ce que le marchand vende Ă perte, ce qui peut aider Ă vider les stocks sur des produits moins populaires, et faire de la place pour les best-sellers.

A contrario, en dehors des deux pĂ©riodes de soldes annuelles (Ă©tĂ© et hiver), Amazon ou Cdiscount n’ont lĂ©galement pas le droit de faire des rĂ©ductions aussi fortes. C’est pour cela que les pourcentages de remise appliquĂ©s pendant les Black Friday, French Days ou Cyber Monday sont largement infĂ©rieurs. C’est aussi pour cela que la pĂ©riode des soldes est aussi populaire, et plĂ©biscitĂ©e par les Français chaque annĂ©e. Beaucoup patiente jusqu’Ă l’ouverture ou une nouvelle dĂ©marque pour acheter des produits repĂ©rĂ©s plusieurs mois en avance, et gagner une forte rĂ©duction. MĂŞme si la mode est le secteur principal des soldes, la high-tech n’est pas en reste.

Comme faire le bon choix pendant les soldes ?

Lors des soldes, et comme toute l’annĂ©e, les marchands proposent des processus qui permettent de protĂ©ger les clients. Au niveau lĂ©gal, le client a le droit de renvoyer les colis sous 14 jours s’il n’est pas satisfait de son achat en soldes (dĂ©lai de rĂ©tractation). Une fois que le client a renvoyĂ© au marchand son prix, il bĂ©nĂ©ficie d’un remboursement total de sa commande. Mais certains sites comme Amazon vont plus loin et proposent jusqu’Ă 30 jours pour essayer le produit et le renvoyer si le client n’est pas satisfait. C’est un superbe avantage pour voir si l’objet achetĂ© est bien conforme Ă vos attentes.

Amazon et Cdiscount ont aussi chacun leurs programmes de fidĂ©litĂ© (Prime et CDAV) qui permettent d’accĂ©der Ă plusieurs avantages lors de ces soldes d’Ă©tĂ©. Le premier (et il est apprĂ©ciable) est la livraison en un jour gratuite. Mais ce n’est pas tout. En effet, les clients Prime ou CDAV ont Ă©galement accès Ă des ventes flash en avant-première, et mĂŞme dans certains cas des pourcentages de rĂ©ductions supplĂ©mentaires. C’est pour cela qu’il faut ĂŞtre vigilant et bien monitorer les promotions en temps rĂ©el pour obtenir la meilleure rĂ©duction possible en additionnant les diffĂ©rents avantages. ĂŠtre membre est donc un avantage non nĂ©gligeable en cas de grosses offres, surtout si les stocks ne sont pas consĂ©quents.

Vous l’avez donc compris, pour bien rĂ©ussir vos soldes sur Amazon ou Cdiscount, il faut ĂŞtre curieux et surtout rapide, pour ne pas rater une offre flash. C’est pourquoi nous avons crĂ©Ă© cette liste plus haut sur cette page avec les meilleures offres des soldes Ă ne pas rater. Tout au long de la journĂ©e, elle est mise Ă jour avec les nouvelles offres flash – mais surtout avec les deals Ă©puisĂ©s en raison de ruptures de stock.

