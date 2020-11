Sony fait ses premiers pas sur le marché des drones avec son projet Airpeak

En cette année next-gen, Sony est plus présente que jamais. Cependant, la marque japonaise démontre qu’elle peut gérer plusieurs secteurs à la fois sans se concentrer uniquement sur sa PlayStation 5.

En plus de ses casques audio, consoles de jeu, téléviseurs, appareils photo, smartphones, et bien d’autres produits encore, Sony s’intéresse à bien d’autres domaines comme les plateformes de SVOD consacrées aux animés.

Mais alors que Sony s’apprête à racheter la plateforme Crunchyroll pour près d’un milliard de dollars, l’enseigne vient tout juste de dévoiler son dernier projet en date : le Sony Airpeak.

Airpeak ? C’est quoi ?

Ce produit nommé Airpeak n’est autre qu’un drone. Un secteur encore inexploré par Sony. Dans le premier communiqué distribué par la société, on peut lire qu’elle est plutôt confiante quant à son entrée dans le marché des drones grâce à ses connaissances en termes de capteurs, de technologies 3D, et d’intelligence artificielle. Sony présente Airpeak non pas comme un drone à part entière, mais plus comme une plateforme de développement. Il se pourrait donc qu’Airpeak soit mis à disposition d’autres constructeurs. Pour le moment, la firme n’a rien précisé à propos de cela.

Il est important de préciser que le secteur des drones est largement dominé par un autre géant asiatique : DJI. Malgré les qualités mises en avant pas Sony, nous avons du mal à voir comment la société japonaise peut parvenir à concurrencer le chinois DJI.

Pour le moment, le projet Airpeak est encore trop flou, il y a fort à parier qu’il penche plus du côté de la plateforme de développement que de la conception d’un drone de loisir voire professionnel. Quoi qu’il en soit, nous ne sous-estimons en aucun cas Sony, cette entreprise est capable de bien des prouesses, sauf peut-être vendre des smartphones. Les drones deviennent donc le nouvel objectif de Sony.