Sony : le PlayStation Now se lance en France !

Sony lance enfin en France son service PlayStation Now, accessible sur PS4 et PC, et ouvrant l’accès à près de 500 jeux PS3/PS4, via la magie du streaming.

Le PlayStation Now enfin lancé en France !

Certains n’y croyaient plus, mais ça y est, Sony a enfin lancé en France son service PlayStation Now ! En effet, cette nouvelle plateforme de jeux en streaming était déjà disponible outre-Atlantique ainsi que dans différents pays, mais la France semblait étonnamment oubliée… Dans le cadre de la Paris Games Week, Sony a donc tenu à rassurer les joueurs français, puisque le PS Now est disponible dès maintenant !

Pour l’occasion, Sony rappelle que le service est disponible sur PS4 bien sûr, mais aussi sur PC. Le PS Now permet ainsi d’accéder à un catalogue online de plus de 480 jeux issus des catalogues PS3 et PS4. On y retrouve par exemple Red Dead Redemption, Killzone Shadow Fall, Ultra Street Fighter IV, la trilogie Uncharted, les God of War, Until Dawn…. Pour les intéressés, la liste complète des jeux disponibles est à retrouver à cette adresse.

Evidemment, le PS Now nécessite de s’acquitter d’un abonnement mensuel, et c’est ici la somme de 16,99 euros qu’il faudra débourser pour profiter du service. A l’instar d’un Netflix ou d’un Spotify, Sony annonce une période d’essai gratuite, d’une durée de 7 jours. L’occasion notamment de tester la capacité de sa connexion réseau à soutenir (ou pas) cette formule de jeu en streaming.

Sony rappelle au passage que les sauvegardes de jeux sont enregistrées directement dans le Cloud, ce qui permet de démarrer une partie sur PC pour la poursuivre sur PS4 par exemple. De même, les jeux PS Now permettent de déverrouiller des trophées, pratique pour gonfler son score.