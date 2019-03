Sony RXO II : l’action-cam 4K pour les vloggeurs de l’extrême

Une nouvelle action-cam chez Sony

Sony n’est pas peu fier de présenter son RX0 II, ou « l’appareil photo compact premium le plus petit et le plus léger au monde« .

Côté fiche technique, on retrouve ici un capteur d’image empilé CMOS Exmor RS de type 1.0 de 15,3 mégapixels, le tout étant associé à un moteur de traitement de l’image BIONZ X. L’objectif grand angle fixe F4.0 ZEISS Tessar T 24 mm possède une distance de mise au point minimale réduite à 20 cm, ce qui fera le bonheur des amateurs de selfies ou des photos de petits objets.

Très compact (59 mm x 40,5 mm x 35 mm pour 132 g) le Sony RX0 II se glisse facilement dans une poche. L’appareil est étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur, et résiste à la poussière, aux chocs jusqu’à 2 mètres et même à l’écrasement jusqu’à 200 kg.

On y retrouve aussi un écran LCD inclinable à 180 degrés vers le haut et à 90 degrés vers le bas (qui fonctionne même sous l’eau), sans oublier de nouvelles solutions de stabilisation d’image pour l’enregistrement vidéo.

Le Sony RX0 II permet des enregistrements vidéo internes 4K en 30 images/seconde, avec lecture totale et sans perte de pixels, capturant environ 1,7 fois plus de données que ne l’exige la vidéo 4K. Selon le géant nippon, ce suréchantillonnage permet de réduire le moiré et les tremblements, « pour des vidéos 4K fluides haute qualité avec une profondeur et un niveau de détail remarquables« . Côté photo, on profite ici d’un système de rafale jusqu’à 16 images/seconde.

Prix et disponibilité

Le kit RX0 II avec la fixation et la poignée de prise de vue VCT-SGR1 sera disponible en Europe en mai 2019, au prix de 800 euros environ.