Spotify : ce podcast vous place dans la peau d’une victime de scam téléphonique

Tout commence par un coup de fil. Une mère de famille américaine répond au téléphone et elle est très agacée. Elle vient en effet de passer la journée à recevoir des appels publicitaires. Sauf qu’ici, l’urgence est bien réelle, une voix très lointaine lui apprend la terrible nouvelle : son ex-mari, et père de ses enfants, a été victime d’un accident grave. Et les sirènes en arrière-fond sont là pour confirmer cette sinistre annonce. Son interlocuteur lui demande un virement immédiat de 12 000 dollars pour conduire son ancien époux à l’hôpital et lui prodiguer les soins nécessaire. Dans la panique, elle accepte mais, vérification faite, il s’agit malheureusement d’une arnaque et ce dernier va très bien… La voici embarquée bien malgré elle dans une bande très structurée qui a fait de l’escroquerie un métier.

Un secteur en plein essor

Le lancement de Motherhacker, le nouveau podcast de fiction de Gimlet Media est on ne peut plus prometteur. Hébergée sur Spotify, cette production en dix épisodes est par ailleurs dotée d’un casting cinq étoiles. On retrouve notamment Carrie Coon que l’on a vu dans The Leftlovers mais aussi un certain Pedro Pascal qui tient le rôle principal dans The Mandalorian, la première série phare de Disney+. On a donc affaire à un podcast très ambitieux qui mise sur un format court et dynamique, à raison de 10 à 15 minutes par épisode.

Il faut noter que Spotify n’est pas la seule plateforme à miser sur ce type de contenu. Netflix vient en effet d’annoncer qu’elle allait se lancer dans le format audio narratif. The Only Podcast Left mettra en scène des adolescents de Gleendale en Californie qui tentent de survivre dans un monde peuplé d’adultes transformés en créatures dangereuses. Selon Les Échos, cet intérêt de compagnies telles que Spotify ou Netflix vient confirmer le dynamisme du secteur. D’ici 2022, le marché du podcast pourrait ainsi générer 4,5 % des dépenses publicitaires audio, soit 1,6 milliards de dollars. Pas forcément une bonne nouvelle pour les petits acteurs qui auront bien du mal à rivaliser avec ces géants.