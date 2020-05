Spotify écoute ses utilisateurs et fait une mise à jour très attendue

En 2020, la musique passe inévitablement par le streaming. Vous utilisez très certainement Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music, sans oublier le leader incontesté du secteur : Spotify. Si l’entreprise suédoise connaît un tel succès, c’est principalement grâce à ses investissements massifs afin d’obtenir un large catalogue de morceaux, mais également de podcasts. De plus, en tant qu’utilisateur de Spotify, je n’ai jamais retrouvé une interface aussi efficace que celle de ce service ni sa pluralité de playlists toutes aussi travaillées les unes que les autres. Bref, la liste des qualités de Spotify serait bien trop longue.

Cependant, il existe quelques détails qui ont tendance à agacer les utilisateurs. Parmi ceux-là on retrouve la limite de 10 000 dans la bibliothèque. Afin de proposer la meilleure expérience utilisateur possible, Spotify travaille en permanence sur l’amélioration de sa plateforme. De ce fait, cette limitation devrait sans tarder être supprimée. Spotify indique que ce n’est qu’une question d’heures puisque la mise à jour a été déployée.

Lorsque vous likez une chanson ou un épisode sur Spotify, il va immédiatement dans votre bibliothèque. Jusqu’à présent vous étiez donc limité à 10 000 morceaux, ce qui peut aller très vite sachant qu’il n’y a pas que les likes qui entrent en compte dans la bibliothèque. Toutefois, cette limite restait difficilement atteignable. Comme on vous l’a expliqué, cette nouveauté arrive progressivement, et les utilisateurs qui ont été bloqués dernièrement seront les premiers à la recevoir. Pour les autres, votre utilisation de la plateforme ne change pas puisque vous n’êtes pas forcément concernés par cette mesure. Évidemment, la limitation est supprimée de toutes les applications Spotify.

Concernant d’autres actualités récentes pour Spotify, la plateforme suédoise continue sa quête de devenir leader dans le domaine du podcast en s’offrant l’exclusivité de l’émission la plus écoutée des États-Unis : The Joe Rogan Experience. Ce podcast est d’ailleurs l’un des plus connus au monde.