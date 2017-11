Spotify renouvelle son offre découverte à 0,99 euro pour trois mois

Le service de streaming musical Spotify lance une nouvelle offre agressive pour convaincre ses abonnés de souscrire au premium en cette fin d’année, à savoir 0,99 € pour trois mois de Spotify Premium. Une aubaine !

Pour beaucoup d’utilisateurs de Spotify, la version gratuite est suffisante et devoir supporter un peu de publicité pour un usage au bureau par exemple, n’est pas vraiment un problème. Cependant, Spotify veut tenter cette année encore de convaincre ce public à mettre la main à la poche. Et pour cela, le site de streaming musical y met les moyens, avec son offre la plus agressive jamais proposé aux utilisateurs, à savoir: 0 ,99 € pour 3 premiers mois d’utilisation. Ensuite, le tarif est de 9,99 € par mois. Pour les étudiants, le tarif de 4,99 € par mois reste encore disponible. Le compte Famille est proposé à 15 €.

Spotify Premium à prix cassé pour séduire de nouveaux abonnés

Pour rappel, cela vous donne droit de façon illimitée à 30 millions de musiques en 320 kb/s, sans publicité. Surtout, vous pouvez écouter les musiques sans connexion à Internet, utiliser Spotify Connecter et avoir le droit à certains albums d’Universal ou Warner en avant-première exclusive, grâce à de nouveaux contrats.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui avaient déjà un abonnement premium et qui l’ont annulé avant le 20 octobre 2017, vous ne pourrez pas bénéficier de cette nouvelle offre. Et ce, peu importe l’offre dont vous auriez profité (30 jours ou 60 jours gratuits, 3 mois à 3 euros, etc.). L’offre est valable jusqu’au 31 décembre 2017. Par ailleurs prenez garde, comme pour beaucoup de services en ligne, vous deviendrez automatiquement un utilisateur payant classique à la fin de la période d’essai, si vous ne résiliez pas. Il vous faudra donc penser à y mettre fin si vous ne souhaitez pas payer plein tarif !

Pour Spotify, il s’agit d’une course en avant aux abonnés alors que son entrée en Bourse se rapproche, sans doute en début d’année 2018. Déjà valorisé à 16 milliards de dollars, le service pourrait viser les 20 milliards si sa croissance continue dans les prochains mois. A l’heure actuelle le service compte 60 millions d’abonnés payants, contre 5 millions en 2012.