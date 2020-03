Spotify se met les DJ à dos en prenant une décision surprenante

Nombreux sont les DJ qui utilisent des plateformes de streaming. Il existe de nombreuses applications comme Djay qui permettent d’utiliser de créer à partir de ces plateformes. La plus populaire d’entre elles, Spotify, affiche son désaccord avec cette pratique puisqu’à partir du 1er juillet 2020 il ne sera plus possible d’utiliser Spotify sur toutes ces applications.

Algoriddim, la société qui développe l’application Djay a déclaré : « Vous pourrez toujours utiliser Spotify avec Djay jusqu’à la fin juin 2020. En attendant, nous avons mis en place le support de nouveaux services de streaming qui vous permettront de continuer à mixer toute la bonne musique que vous aimez et vous donneront un accès étendu à de nouveaux contenus et fonctionnalités ».

Les autres plateformes évoquées par Algoriddim sont SoundClound et Tidal, une autre société suédoise d’origine, qui a été rachetée en 2015 par le rappeur Jay Z pour 56 millions de dollars. Si ces deux plateformes sont prêtes à succéder à Spotify, c’est une perte colossale pour Djay qui reste l’application la plus populaire à utiliser cette plateforme de streaming, qui en faisait également son succès.

Algoriddim tente de résister à la tempête en annonçant que des outils ont été mis en place pour transférer les playlists Spotify sur SoundCloud ou Tidal.

Pourquoi prendre une telle décision ?

Pour le moment, rien n’explique une telle décision de la part du géant suédois. Nous savons seulement que Spotify a signé des accords avec plusieurs maisons de disques, et il est possible que ces accords ne permettent qu’un usage personnel. Attention rien ne confirme cette information, il ne s’agit que de suppositions.

Quoi qu’il en soit, Spotify semble concentrer ses efforts dans un autre secteur, on pense notamment aux podcasts, et préfère laisser des plateformes comme Tidal ou SoundCloud s’occuper de mettre en place des partenariats avec la communauté DJ. Spotify ne devrait pas tarder à communiquer sur le sujet.